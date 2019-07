Mané, Tour de France, Federer et Nadal pour les Français : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - CAN : Le Sénégal peut remercier Sadio Mané

Le Sénégal s'est qualifié en quart de finale de la CAN en battant l'Ouganda sur le plus petit score possible (1-0). Les Lions de la Teranga peuvent remercier Sadio Mané, auteur du seul but de la rencontre (15e) et ont eu toutes les peines du monde à garder l'ascendant dans ce match et surtout à se montrer réellement dangereux. L'attaquant de Liverpool a également loupé une occasion d'aggraver le score en manquant un penalty à l'heure de jeu. Concernant l'autre quart de la soirée, le Maroc a été éliminé aux tirs au but par le Bénin (1-1, 1-4 t.a.b.).

2. Tennis - Wimbledon : Humbert, comme un vent de fraîcheur

Ugo Humbert, 66e mondial, a éliminé, au troisième tour, Félix Auger-Aliassime - 21e mondial - en trois sets (6-4, 7-5, 6-3) et un peu plus de deux heures de jeu. Le jeune prodige canadien s'est montré trop fébrile alors qu'Humbert a su se ressaisir à chaque fois qu'il était dans une situation défavorable. Ca se complique (beaucoup) en deuxième semaine, puisqu'il affrontera Novak Djokovic, tenant du titre et numéro 1 mondial.

3. Tennis - Wimbledon : Gauff, toujours plus

C'est LA révélation de cette édition de Wimbledon. A seulement 15 ans, Cori Gauff va découvrir la deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem grâce à sa victoire sur Polona Hercog en trois sets (3-6, 7-6, 7-5) et 2h46 de bataille. Elle affrontera Simona Halep - 7e joueuse mondial - en huitième de finale.

On a aussi retenu pour vous

Athlétisme - Ligue de Diamant : La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce a largement dominé ses rivales en 10"74 sur le 100m, pas très loin de son meilleur temps.

Football - Coupe du monde : L'arbitre pour la finale de dimanche a été désigné et c'est la Française Stéphanie Frappart qui a été choisie pour être au sifflet du match qui opposera les Etats-Unis et les Pays-Bas à Lyon (18h).

Football - Liga : Présenté officiellement à la presse, Frenkie de Jong a dévoilé ce qui l'avait poussé à rejoindre le FC Barcelone : "La décision était facile pour moi (...) Ils m'ont dit qu'ils avaient toute confiance en moi, qu'ils pensaient que je serai un joueur clé pour le Barça à l'avenir."

La vidéo de rattrapage

Dans le FC Stream Team, notre journaliste Martin Mosnier a expliqué les mécanismes qui s'appliquent aux grands clubs en période de mercato. Selon lui, la peur de rater le prochain Messi ou Ronaldo incitent les clubs à dépenser à tout va pour de très jeunes joueurs.

Vidéo - Pourquoi Ronaldo et Messi ont changé la face du mercato à tout jamais 00:59

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : Que le Tour commence !

La première étape de l'édition 2019 du Tour de France partira dès 12h25 de Bruxelles pour arriver quelques heures et 194,5 kilomètres plus tard. Le parcours est relativement plat pour une première mise en jambe avec cependant des passages de pavés et le mythique Mur de Grammont.

Vidéo - Le profil de la 1re étape : Grammont et le Bosberg... mais une arrivée pour sprinteurs 00:57

2. Tennis - Wimbledon : Deux géants pour les Français

Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille sont parvenus à se qualifier pour le 3e tour du Grand Chelem, et vont se voir dresser deux géants sur leur chemin. Le premier affrontera Rafael Nadal, qu'il avait battu en 2011, lors de leur dernière rencontre sur herbe. Le second rencontrera Roger Federer, qui se méfie du Français : "Je me réjouis de l’affronter, mais je sais que ce ne sera pas simple."

3. Football - CAN et Copa América : Les huitièmes et un match pour la 3e place

En Afrique, quatre équipes s'affrontent aujourd'hui pour une place en quart de finale. Le Nigéria contre le Cameroun (18h) et l'Egypte contre l'Afrique du Sud (21h). Du côté du Brésil, l'Argentine, éliminée par la Seleçao, va tenter de sauver l'honneur et la troisième place en affrontant le Chili (21h).

4. Football - Coupe du Monde : L'Angleterre ou la Suède pour le bronze

C'est déjà la fin de cette Coupe du monde. Avant la finale dimanche (18h) entre les Etats-Unis et les Pays-Bas, l'Angleterre et la Suède s'affrontent pour la troisième place (17h). Il y a quatre ans, les Britanniques - à défaut de l'or - étaient déjà montées sur la troisième marche en battant l'Allemagne.

5. Basket - Eurobasket : Vers une quatrième finale pour les Bleues ?

Après leur difficile succès contre la Belgique jeudi, les Bleues veulent croire en la qualification pour la finale de l'Euro, qui serait la quatrième d'affilée. Mais avant, il faudra battre l'Angleterre, une équipe abordable - les Françaises sont vues comme les favorites - mais dont elles vont devoir se méfier.