Mannschaft, Benzema, Salah, Italie, Djokovic, Garcia : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des nations : l'Allemagne explose aux Pays-Bas

Début de crise du côté de la Mannschaft. Opposée aux Pays-Bas, samedi soir dans le cadre de la compétition, la sélection de Joachim Löw a explosé en vol à Amsterdam (3-0). Dominateur stérile, le champion du monde 2014 traverse une passe bien difficile plus de trois mois après son élimination au premier tour du Mondial et à deux jours de retrouver les Bleus au Stade de France. Pour les Pays-Bas, ce succès par trois buts d'écart est historique. Les Bataves n'avaient plus battu les Allemands depuis 2002.

A lire : Et l'Allemagne a but la tasse

2. Rugby - Challenge Cup / Champions Cup : Le Stade Français prend une claque, le Racing s'impose de justesse

Le Stade Français en a pris une belle à Jean-Bouin. Le club francilien s'est lourdement incliné lors de ses débuts en Challenge Cup face aux Worcester Warriors (27-38)

En Champions Cup, le Racing a, lui, réussi ses débuts dans la compétition après son succès d'une courte tête sur la pelouse des Scarlets (13-14).

3. NBA - Les Knicks et Noah c'est terminé

Le basketteur Joakim Noah a été officiellement libéré par les New York Knicks, a annoncé samedi soir sur son compte Twitter sa franchise NBA qui devra s'acquitter des deux dernières années du contrat du Français. Noah, 33 ans, touchera donc les 37,8 millions de dollars de ses deux dernières années de bail, les Knicks n'ayant pas réussi à transférer leur pivot.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue des nations, Ligue B : La République tchèque a frappé un joli coup en allant s'imposer sur la pelouse de la Sloavquie (1-2). En même temps, l'Irlande et le Danemark n'ont pas réussi à se départager (0-0).

Football - Premier League : Ce n'est pas la grande forme pour Mohamed Salah. Auteur d'un début de saison moyen-bon, le milieu offensif de Liverpool est déjà rentré en Angleterre après avoir contracté une blessure aux adducteurs lors de la rencontre entre l'Egypte et le Swaziland (4-1).

Le tweet qui fera plaisir aux fans de KB9

Invité par son ami Booba, qui a donné un concert devant 35 000 personnes à la U Arena samedi soir, Karim Benzema, a été la cerise sur la gâteau de la soirée.

La vidéo de rattrapage : Matuidi encense Mbappé

Vidéo - Matuidi : "Mbappé a tout pour devenir Ballon d'or" 00:33

A ne pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - Finales WTA et ATP

WTA Tianjin - Karolina Pliskova / Caroline Garcia : 8h00

WTA Hong Kong - Qiang Wang / Dayana Yastremka : 10h00

WTA Linz - Ekaterina Alexandrova / Camila Giorgi : 14h00



Masters 1000 Shanghai - Borna Coric / Novak Djokovic : 10h30

2. Rugby - Champions Cup , Pro D2

Champions Cup (1re journée)

Gloucester / Castres Olympique : 14h00

Lyon OU / Cardiff Blues : 14h00

Glasgow / Saracens : 16h15

RC Toulon / Newcastle Falcons : 16h15

Pro D2 (8e journée)



US Oyonnax / Provence Rugby : 14h15

4. Football - Ligue des nations, matches amicaux, Qualifications CAN 2019

Ligue des nations

Roumanie / Serbie : 15h00 (Ligue C)

Russie / Turquie : 18h00 (Ligue B)

Pologne / Italie : 20h45 (Ligue A)

Match amical

Ecosse / Portugal : 18h00



Qualifications CAN 2019

Kenya / Ethiopie : 15h00

Guinée-Bissau / Zambie : 18h00

Sierre Leone / Ghana : 18h30



5. Handball - Ligue des champions

Skjern Håndbold / PSG handball : 16h50

HBC Nantes / RK Celje Pivovarna Lasko : 19h00