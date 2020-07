Maracineanu ministre déléguée chargée des Sports sous la tutelle de Blanquer

Le premier gouvernement de Jean Castex, le nouveau Premier ministre, vient d'être dévoilé lundi soir. En poste depuis septembre 2018, Roxana Maracineanu a été nommée ministre déléguée chargée des Sports. Elle sera sous la tutelle de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education Nationale, de la jeunesse et des sports.

Roxana Maracineanu a bien été confirmée au ministère des Sports par Jean Castex, le successeur d'Edouard Philippe au poste de Premier ministre. L'ancienne nageuse, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney en 2020, sera néanmoins sous la tutelle de Jean-Michel Blanquer, qui sera ministre de l'Education Nationale, de la jeunesse et des sports. Roxana Maracineanu poursuivra donc sa mission entamée le 4 septembre 2018, lorsqu'elle avait remplacé Laura Flessel.

Omnisport Griezmann revigoré, Wimbledon revisité, latéraux pour DD : L'actu sur un plateau IL Y A 13 HEURES

Depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron, il y a trois ans, le ministère des Sports était unique. Lors de la mandature précédente (ndlr : François Hollande), ce ministère (ndlr : dirigé par Valérie Fourneyron puis Thierry Braillard) a d'abord été associé à la Jeunesse et à la vie associative puis aux droits des femmes et à la ville. Puis, de fin décembre 2016 à mai 2017, les sports étaient uniquement liés à la ville.

"J'ai envie de finir les missions qui m'ont été confiées dès le début et de faire évoluer ce ministère vers deux axes : éducation et santé, déclarait Roxana Maracineanu à L'Equipe début juillet. Je porte deux autres sujets qui, je l'espère, feront écho à ce que le président de la République décidera pour les deux prochaines années de son mandat : le sport dès le plus jeune âge, dès l'école maternelle pour bâtir ensemble la génération de demain, qui sera capable de faire face à la génération des écrans et une génération en bonne santé capable d'évoluer dans l'espace en toute conscience." Son premier dossier est le retour au sport après la pandémie de coronavirus et notamment celui des spectateurs dans les stades.

Omnisport Mercedes-Verstappen, Juve-Lazio et Real-Barça : le plateau du jour HIER À 05:46