Maracineanu promet que le budget des Sports sera "préservé"

"Je tiens à rassurer (...), le budget va être préservé", a déclaré la ministre à son arrivée sur l'île de loisirs de Cergy-Pontoise pour inaugurer la première "fête du sport", une initiative nationale du ministère. Roxana Maracineanu n'a pas donné de détail chiffré. Le projet de loi de finances 2019 doit être présenté en Conseil des ministres lundi.

Dans une lettre de cadrage envoyée fin juillet au ministère des Sports, Matignon fixe son budget 2019 à 450 millions d'euros (hors investissements pour les JO de Paris-2024) contre 480 millions en 2018, en baisse pour la seconde année consécutive. Dans le courrier, Matignon dit tenir compte d'une surévaluation de 20 millions d'euros sur un poste de dépenses dans les prévisions précédentes.

" On peut faire beaucoup mieux aujourd'hui avec ce qu'on a comme budget "

"J'entends toutes les inquiétudes", "mais faites-moi confiance, laissez-moi travailler", a-t-elle ajouté, alors qu'une pétition pour défendre les moyens du sport, lancée en ligne vendredi par le comité olympique français, affichait près de 35.000 signatures à 17h. Roxana Maracineanu a ajouté avoir l'intention de défendre ses crédits sur les bancs de l'Assemblée, lors de l'examen du budget, avec son collègue des Comptes publics, Gérald Darmanin.

"Même si personnellement je pense qu'on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui avec ce qu'on a comme budget", a-t-elle aussi expliqué. "Je ne suis pas toute seule à défendre ma part du budget. Il y a d'autres ministères, il y a d'autres choses, qui évidemment sont plus importantes que le sport dans notre pays, mais le sport est quelque chose d'essentiel", a poursuivi Roxana Maracineanu.

"C'est important de ne pas oublier d'où on vient. Si la nation française était une nation sportive, depuis des années ça se saurait. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui on va vers Paris-2024 on a la chance d'avoir ces jeux. Il faut partir de là ou on est, progresser pas à pas", a-t-elle aussi expliqué.