A 33 ans, Marie Patouillet ne s'arrête jamais. Toujours à fond sur la piste, comme sur les routes, la cycliste française n'en oublie pas de mener de nombreux combats une fois le vélo rangé. Double médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021, la Versaillaise a été en première ligne contre le Covid-19. Elle est également en première ligne lorsqu'il s'agit de dénoncer les discriminations. Dans "Sport et Fierté", la championne raconte son autre bataille.

"Toute ma vie, depuis mon plus jeune âge, j’ai dû me battre contre les étiquettes. Ma malformation de naissance m’a entraînée vers un suivi orthopédique strict. J’étais de ce fait différente des autres enfants. Mais j’avais un magicien dans mon entourage, le médecin qui me soignait. Il a été celui qui m’a donné envie de me lancer en médecine. Plus tard, en internat, ma malformation a empiré, j’ai alors fait le deuil de la course à pied alors que j’étais très sportive. J’ai toujours voulu rivaliser avec les meilleurs et mon grand niveau d’exigence a fait que je n’ai rien lâché, malgré les obstacles.

Je suis allée aux Jeux Paralympiques pour jouer avec la performance mais finalement, c’est tout ce qui est lié à l’humain qui m’a le plus marquée et sauté aux yeux. Sur les réseaux sociaux, j’ai posté mon palmarès avec un arc-en-ciel puisque ce sont les couleurs des championnats du monde dans le cyclisme. Et sur Instagram, cela a suscité des réactions inattendues et très bienveillantes. On m’a demandé si j’étais lesbienne. Et sans l’avoir anticipé, je me suis aperçue que je pouvais toucher la communauté en question. J’ai alors réalisé que c’était en écho à une grande partie de ma vie (je vis avec ma compagne depuis six ans). Au début, cela me gênait d’être cataloguée lesbienne. Je suis juste moi. Et j’ai un problème avec le mot coming out. Ce n’est pas une définition de soi-même. C’est bien plus intéressant de regarder une personne dans sa globalité. C’est d’ailleurs de cette manière que je soigne, en observant les patients dans leur ensemble.

On ne devrait pas avoir à faire son coming out !

Dans le milieu du vélo, j’ai souvent été la seule femme et bien sûr les remarques sexistes fusaient, pas tant à mon encontre car j’ai un fort caractère mais pour me dire que telle ou telle personne était lesbienne. Comme si cela m’importait. J’ai longuement discuté avec les médecins paralympiques des questions liées au sexisme, avec la volonté de changer les mentalités. Les gens portent encore moins d’attention à la case LGBT+ ! Les croyances sont très ancrées avec une tendance forte à la stigmatisation, comme par exemple "toutes les filles qui font du foot sont lesbiennes". Lutter contre le regard extérieur est un combat de tous les jours, long, parfois épuisant. Bien sûr, j’appréhende la réaction de certains de mes patients qui découvriront ma prise de parole sur le sujet. Mais je souhaite à ma façon sensibiliser sur le sujet de l’inclusion. C’est important pour en faire un non-sujet.

