Ce qu’il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Djokovic sera là

Visa en poche, Novak Djokovic entamera en janvier au tournoi d'Adelaïde sa campagne de préparation en vue d'obtenir un 10ème titre à l'Open d'Australie , ont annoncé les organisateurs mercredi. Le numéro cinq mondial avait raté la dernière édition de l'Open d'Australie après avoir été expulsé du pays à cause de son statut vaccinal, au terme d'une saga politico-judiciaire hypermédiatisée.

2. Football - Coupe du monde : Le Portugal au rendez-vous

La fête pour le Portugal... sans Cristiano Ronaldo. Remplaçant au coup d'envoi et entré en fin de match, le quintuple Ballon d'Or n'a pas vraiment participé à la victoire des coéquipiers, qui ont fait voler en éclats la défense suisse , notamment grâce à Gonçalo Ramos, auteur d'un triplé après avoir pris la place de CR7 (6-1). Ce dernier est d'ailleurs rapidement rentré aux vestiaires après le coup de sifflet final.

3. Basket - NBA : Fin de série pour Los Angeles

Après trois victoires consécutives, les Los Angeles Lakers se sont inclinés chez les Cleveland Cavaliers (116-102), mardi. Donovan Mitchell a notamment inscrit 43 points.

Et aussi…

Boxe - Le légendaire arbitre de boxe américain Mills Lane, qui avait notamment officié lors du match au cours duquel Mike Tyson avait arraché un bout de l'oreille de son rival Evander Holyfield, est décédé à l'âge de 85 ans, a annoncé mardi le Nevada Boxing Hall of Fame.

Boxe - Le légendaire arbitre de boxe américain Mills Lane, qui avait notamment officié lors du match au cours duquel Mike Tyson avait arraché un bout de l'oreille de son rival Evander Holyfield, est décédé à l'âge de 85 ans, a annoncé mardi le Nevada Boxing Hall of Fame.

Tennis - L'ancienne numéro un mondiale Karolina Pliskova a annoncé mardi sur son site internet qu'elle avait réengagé Sascha Bajin, l'entraîneur allemand dont elle s'était séparée en juillet dernier.

- L'ancienne numéro un mondiale Karolina Pliskova a annoncé mardi sur son site internet qu'elle avait réengagé Sascha Bajin, l'entraîneur allemand dont elle s'était séparée en juillet dernier. Basket - Monaco a infligé une nouvelle défaite à l'Asvel (97-78), mardi en Elite dont il a pris seul les commandes après la défaite de Boulogne-Levallois, stoppé dans son élan avec son prodige Victor Wembanyama à Roanne (102-77). Cholet a battu Fos-sur-mer sur le fil (73-70) après un panier fou.

Basket - Monaco a infligé une nouvelle défaite à l'Asvel (97-78), mardi en Elite dont il a pris seul les commandes après la défaite de Boulogne-Levallois, stoppé dans son élan avec son prodige Victor Wembanyama à Roanne (102-77). Cholet a battu Fos-sur-mer sur le fil (73-70) après un panier fou.

Football - Dans une interview accordée au Figaro, Noël Le Graët, le président de la FFF a réaffirmé sa grande hostilité au brassard One Love, symbole de diversité et d'inclusion.

Pourquoi l'absence de Kanté est plus préjudiciable que celle de Benzema

A écouter, lire ou voir sur Eurosport

Football : Les Bleus sont-ils meilleurs sans leurs absents ?

Allez, vous avez quatre heures. Mais pour vous aider, nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier ont tout de même tenté de savoir lequel des absents manquait le plus aux Bleus. Dans la Stream Team du jour, un mot également sur Olivier Giroud, qui a dépassé le record de buts en équipe de France que détenait Thierry Henry. Mais derrière, Antoine Griezmann et surtout Kylian Mbappé sont en embuscade... Enfin, en dernière partie d'émission, focus sur le cas Aurélien Tchouaméni. Un gros programme à vous mettre dans les oreilles dès ce mercredi martin.

Rugby : Lafond donne un indice sur l’avenir de Penaud

Où jouera Damian Penaud la saison prochaine ? Bien malin celui qui saurai y répondre ! Une chose est sûre : le contrat de l’international français ans avec Clermont s’achèvera à l’issue de l’exercice 2022-2023. Dans "Lafond Dégaine" ce lundi, notre consultant Jean-Baptiste Lafond donne son avis sur l’avenir de l’électrique ailier de 26 ans. Toulouse, l’UBB ou encore La Rochelle sont annoncés sur les rangs.

Lafond : "Je vous donne un indice sur l’avenir de Penaud"

Football : Pourquoi il faut aimer Adrien Rabiot

Tout d'abord parce que c'est bientôt Noël, déjà. Mais plus sérieusement, après avoir trimballé une image brouillée, Adrien Rabiot met enfin la France d'accord sur son cas. Personne n'aurait misé sur lui. Et pourtant...

F1 : Faire monter un jeune en F1, combien ça coûte ?

L'affaire Oscar Piastri, du nom de l'espoir australien formé par Alpine qui a choisi de rejoindre McLaren sur la grille du championnat du monde 2023, a été un avertissement clair pour tous les patrons d'équipes. Invité dans le podcast Les Fous du Volant, Didier Coton, confirme qu'il faut mettre effectivement beaucoup d'argent pour former un futur pilote de F1.

"Faire monter un jeune en F1 coûte entre 7,5 et 9 millions d'euros"

La question : Le Maroc peut-il rêver d'aller encore plus loin ?

Si vous êtes supporter marocain, vous devez avoir des petits yeux ce mercredi matin. Mais cela en valait la peine, non ? Mardi, la séléction du héros Yassine Bounou a éliminé l'Espagne (0-0 a.p., 3-0 t.a.b.) en 8e de finale pour prendre la direction d'un quart historique face au Portugal. Si la sélection de Fernando Santos a impressionné contre la Suisse, celle de Walid Regragui peut rêver, oui. L'imaginer en demi-finale, voire même un peu plus haut, n'est plus utopique.

Au bout du compte, il ne reste plus que deux marches avant la grande finale du 18 décembre. Sur le papier, le Portugal reste un adversaire (très) difficile. Mais pas impossible, surtout quand on vient de battre l'Espagne. Les Lions de l'Atlas peuvent donc viser le dernier carré, où ils retrouveraient la France ou l'Angleterre. Avec des supporters en folie, un sélectionneur en état de grâce, des joueurs sublimés (Ziyech, Boufal, Hakimi...) et tout un peuple derrière lui, le Maroc est en droit de rêver.

