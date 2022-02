1. Football - Ligue 1 : L'OM fait la mauvaise opération

Gros faux pas de l'OM. Pas suffisamment impliqués et imprécis, les hommes de Jorge Sampaoli ont été battus par Clermont au Vélodrome (0-2) dans le cadre de la 25e journée de championnat. Marseille reste dauphin du Paris Saint-Germain au classement mais ne dispose plus que d'un point d'avance sur Nice. Bayo et Allevinah ont été les buteurs clermontois.