Il n'est maintenant plus question de déconfinement… mais de départs. C'est le cas à Marseille, où Zubizarreta est parti et où André Villas-Boas pourrait suivre. C'est aussi le cas chez Ineos, qui pourrait perdre Chris Froome avant le Tour. Il y a tout de même un retour : celui de la Bundesliga. Voici votre plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Tremblement(s) de terre à Marseille

Il n'y a plus de foot en Ligue 1 mais Marseille est en ébullition. Jeudi soir, le club a en effet annoncé le départ "à l'amiable" d'Andoni Zubizarreta, son directeur sportif. Du coup, tout porte à croire qu'André Villas-Boas pourrait lui aussi prendre la porte. L'entraîneur portugais a en effet toujours lié son avenir à celui de l'ancien gardien de but et noué une amitié profonde avec le dirigeant.

2. Cyclisme – Tour de France : Froome aussi sur le départ ?

Lui aussi, pourrait bien aller voir ailleurs. Lui, c'est Chris Froome. Le quadruple vainqueur du Tour de France étudierait, selon les informations de Cycling News, l'idée quitter rapidement Ineos. Ce avant même le départ de la Grande Boucle, le 29 août prochain. Le coureur britannique, dont le contrat expire à la fin de l'année, aurait déjà entamé des discussions avec d'autres équipes.

3. Rugby – Pro D2 : Dominici négociateur pour le rachat de Béziers

L'AS Béziers Hérault pourrait bientôt changer de dimension. L'ancien ailier international Christophe Dominici négocie effectivement le rachat du club. Pour quel investisseur ? "Un membre issu d’une famille émiratie, a-t-il confié à Midi Olympique. C’est un très proche du pouvoir royal, quelqu’un qui a fait fortune dans l’extraction du pétrole."

Christophe Dominici. Crédits Icon Sport

4. Football – Ligue 1 : Ceferin relance Aulas

Aleksandr Ceferin a remis une pièce dans la machine. Interrogé par beIN SPORTS, le président de l'UEFA a jugé "prématuré" l'arrêt définitif de la saison 2019/2020 de Ligue 1 par la LFP. "Ce n'est pas une chose idéale parce que beaucoup ont prouvé qu'on pouvait jouer, à l'exception de quelques championnats", a-t-il dit, ne manquant pas de faire réagir, une nouvelle fois, Jean-Michel Aulas.

On a aussi retenu pour vous

Football – Serie A : Quatre joueurs de la Sampdoria contaminés par le coronavirus Covid-19 sont désormais guéris, : Quatre joueurs de la Sampdoria contaminés par le coronavirus Covid-19 sont désormais guéris, a annoncé le club

Football – D1 féminine : Les Lyonnaises sont enfin : Les Lyonnaises sont enfin officiellement sacrées championnes de France pour la quatorzième fois de suite.

Boxe – Légers : Dans un entretien accordé à France TV, Estelle Mossely a annoncé qu'elle se fixait une reprise "à mi-juin" pour entamer la défense de sa ceinture de championne du monde.

Boxe – Lourds : Anthony Joshua, lui, ne pourra défendre ses ceintures WBA-IBF-WBO avant le mois d'octobre, a assuré son promoteur Eddie Hearn au Daily Mail.

La vidéo de rattrapage

Pour renforcer le milieu du PSG, Leonardo a une idée. Mais les négociations s'annoncent serrées...

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football – Bundesliga : Encore un tout petit peu de patience

J-1 avant la reprise de la Bundesliga ! Pour patienter encore un peu, Eurosport vous fait découvrir Michaël Cuisance, le jeune Français de 20 ans qui nourrit de grandes ambitions au Bayern Munich. Et vous explique pourquoi les footballeurs tricolores cartonnent en Allemagne.

2. Football - Coup d’éclat légendaire mais frustrante carrière : Éder, héros qui a fini par le payer

Le cinquième homme de notre série portant sur les joueurs ayant réussi un coup d'éclat légendaire malgré une carrière frustrante ne pouvait être que lui. Le 11 juillet 2016, Eder est devenu un héros en offrant l'Euro au Portugal. Sans savoir que cela mettrait un énorme coup d'arrêt à sa carrière.

Coup d’éclat légendaire mais frustrante carrière : Éder, héros qui a fini par le payer Crédits Eurosport

3. Tennis – Rome Vintage : Le jour où Murray "aurai(t) dû" stopper la marche royale de Djokovic

Vous n'avez pas fini de revivre les meilleurs moments du tournoi de Rome. Retour en 2011, Novak Djokovic y débarque sans avoir perdu le moindre match depuis le début de la saison. Le Serbe surfe sur une série de succès à laquelle il pourrait donner une dimension historique en s'imposant ici, puis à Roland-Garros. Mais en demi-finale, Andy Murray va passer à deux doigts de contrecarrer ses plans…

Andy Murray tête basse, Novak Djokovic poing serré... mais les rôles ont bien failli être inversés, lors de la demi-finale du Masters 1000 de Rome en 2011 Crédits Eurosport

4. Formule 1 – 70 ans du Mondial : En 1994 la mort en direct de Senna et la F1 changée à tout jamais

Comme depuis le début de la semaine, Eurosport.fr revient sur les moments qui ont marqué les sept décennies du Mondial de Formule 1. Ce vendredi, retour aux années 1990 et un week-end noir qui a considérablement changé l'Histoire de ce sport : le Grand Prix de Saint-Marin 1994, où Roland Ratzenberger et Ayrton Senna ont perdu la vie.

Play Icon WATCH Dans les années 1990, la mort en direct de Senna et la F1 changée à tout jamais 00:15:05

A voir sur Eurosport

Eurosport continue de vous faire revivre les grandes étapes du Giro. Ce vendredi, place à la 4e étape du Tour d'Italie 2015. Cette année-là, Alberto Contador remportait l'épreuve pour la deuxième fois de sa carrière et enregistrait un septième succès sur les Grands Tours. Entré dans le panthéon du cyclisme à cette occasion, l'Espagnol allait pourtant voir son compteur s'arrêter là.

