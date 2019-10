Marseille "honteux", Monfils ambitieux, Harden en feu : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Rolex Paris Masters : Tsonga dégage le terrain pour Monfils

La victoire d'un Français a fait les affaires d'un autre. En dominant Matteo Berrettini (6-4, 6-3), Jo-Wilfried Tsonga a débroussaillé le chemin qui doit mener Gaël Monfils vers le Masters. Le numéro 1 tricolore a disposé de Benoît Paire (6-4, 7-6) et devra rallier les demi-finales à Bercy pour espérer filer à Londres. Opposés aux deux monstres, Corentin Moutet et Adrian Mannarino se sont accrochés. Mais le premier s'est incliné face à Novak Djokovic (7-6, 6-4), le second devant Rafael Nadal (7-5, 6-4).

Vidéo - Tsonga - Berrettini : les temps forts 02:52

2. Basketball – NBA : Harden a retrouvé le mojo, pas les Warriors

Il ne fallait pas énerver James Harden. Mi-figue, mi-raisin depuis le début de la saison, le MVP 2018 s'est franchement repris : avec 59 points, il a largement contribué à la courte victoire de Houston face aux Wizards (159-158). Russell Westbrook s'est offert un nouveau triple double. Pour Golden State, la galère continue. Les Warriors n'ont pas fait le poids, à domicile, face aux Suns (110-124) mais ils ont en plus perdu Stephen Curry, victime d'une fracture de la main. Les Sixers ont déroulé pour s'offrir les Timberwolves (117-95).

3. Football – Coupe de la Ligue : Marseille déjà dehors, Nantes a fait fort

L'OM n'a pas relevé la tête. Giflés par le PSG dimanche dernier, les hommes d'André Villas-Boas ont été battus par Monaco (2-1) en 16eme de finale, après une performance "un peu honteuse", de l'aveu même de l'entraîneur portugais. Nantes a été sans pitié pour la lanterne rouge de Ligue 2, le Paris FC (8-0) et hormis Nice, surpris au Mans (3-2), tous les clubs de Ligue 1 ont tenu leur rang. Angers a été sorti par Amiens (3-2), et Brest s'est qualifié après une séance de tirs au but (1-1, 3-4 t.a.b) à Metz.

Aguilar buteur lors de Monaco - MarseilleGetty Images

On a aussi retenu pour vous…

Rugby – Top 14 : Le joueur de l'UBB Mahamadou Diaby a été suspendu sept semaines après avoir été exclu pour un placage dangereux sur le Brivois Thomas Laranjeira.

Football – League Cup : Liverpool a sorti Arsenal après un match fou et une séance de tirs au but à suspense (5-5, 5-4 t.a.b) au quatrième tour. Manchester United s'est offert Chelsea à Stamford Bridge (1-2).

Mesut Özil et Unai EmeryGetty Images

Football – Serie A : Buteur sur penalty dans le temps additionnel, Cristiano Ronaldo a permis à la Juventus de battre le Genoa (2-1) et de reprendre les commandes du classement. Adrien Rabiot a été expulsé.

Football – Liga : Avec un excellent Karim Benzema, le Real Madrid a infligé une manita à Leganés (5-0) et s'est remis dans le sillage du Barça, à un point.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Pourquoi faire simple... ? Le magnifique tweener lob de Moutet sur Djokovic 01:00

Le tweet inquiétant

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Rolex Paris Masters : Ça continue pour les Bleus ?

Les Bleus vont-ils investir massivement les quarts de finale du tournoi ? C'est une nécessité pour Gaël Monfils, opposé à Radu Albot, dont le jeu pourrait le perturber. Convaincants au tour précédent, où ils ont sorti deux gros morceaux (Medvedev et Berrettini), Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga affrontent respectivement Cristian Garin et Jan-Lennard Struff. La rencontre entre Stan Wawrinka et Rafael Nadal promet. Novak Djokovic, lui, défie Kyle Edmund.

Vidéo - "Avec Monfils-Paire, on s'attendait à un énorme show, on a eu un film moyen" 05:26

2. Football – Serie A : Milan pour grimper

L'AC Milan doit rebasculer. Vainqueur d'un seul match sur ses six dernières sorties, le club lombard reçoit le 19e, la SPAL (21h00). Un succès lui permettrait de retrouver un peu de sérénité. Mais aussi de repasser dans la première partie de tableau.