1. Football - Ligue 1 : Marseille enflamme le Vélodrome

Une semaine après les terribles incidents lors du match interrompu face à Nice, l’Olympique de Marseille a renoué, samedi, avec la liesse de son Vélodrome, en s’imposant contre l’AS Saint- Etienne (3-1) dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Bien lancés par Matteo Guendouzi (23e), les Olympiens se sont reposés sur un excellent Cengiz Ünder, une nouvelle fois buteur (68e) tout comme Gerson (51e). Les Verts ont semblé dépassés par la vitesse des Marseillais, malgré la réduction du score de Timothée Kolodziejczak (32e). L’OM est actuellement 5e au championnat avec 7 points, loin devant les Stéphanois (13e, 3pts).

Médaille d'or, F1, OM et mercato : l'actu sur un plateau

La joie des Marseillais après le but de Cengiz Ünder lors du match opposant l'OM à Saint-Etienne le 28 août 2021 en Ligue 1

2. Jeux Paralympiques : le para aviron à la fête et Ghazouani en bronze en para haltérophilie

La nuit a été moins prolifique que la veille à Tokyo, mais le para aviron a tout de même apporté deux nouvelles médailles de bronze à la délégation française, par l’intermédiaire de Nathalie Benoit en skiff PR1, et du quatre mixte avec barreur tricolore en catégorie PR3. En para haltérophilie, Souhad Ghazouani a également décroché le bronze (-73kg) après avoir soulevé une barre à 132kg. La France se classe désormais 13e au tableau des médailles avec 22 breloques.

3. Football - Liga : Le Real maîtrise le Betis

Sur la pelouse du Betis Séville, le Real Madrid a remporté le match sans forcer (0-1) grâce à un but de Dani Carvajal sur une reprise de volée limpide (61e). Si le dossier Mbappé occupe les esprits en coulisses, à quelques jours de la fin du mercato, sur le terrain, les coéquipiers de Karim Benzema ont engrangé un deuxième succès en trois matchs, qui leur permet de prendre provisoirement la tête de la Liga (7pts). Le Betis, 14e, court toujours après sa première victoire de la saison.

Le FC Barcelone a peut-être perdu Lionel Messi, mais les Catalans ont récupéré des attaquants de talent, Sergio Agüero et Memphis Depay en tête. Et des joueurs d'avenir comme Yusuf Demir, jeune Autrichien prêté par le Rapid Vienne. Un pied gauche magique que Ronald Koeman compte bien installer dans son équipe première à court terme pour amorcer une nouvelle ère.

1. Formule 1 - Grand Prix de Spa-Francorchamps : Reprise du duel Verstappen-Hamilton

Samedi, sous la pluie, Max Verstappen s'est offert la pole position du GP belge et tentera ce dimanche de revenir au classement général sur Lewis Hamilton, qui partira en troisième position sur la grille derrière... George Russell. Départ à 15h d'une course qui s'annonce folle !

2. Football - Ligue 1 : Le PSG se déplace à Reims... avec Messi

La clôture de la 4e journée de championnat pourrait voir Lionel Messi faire ses premiers pas sous le maillot parisien , à Reims. Un événement à l'échelle mondiale qui verra l'Argentin distiller pour la première fois son talent au sein d'une formation parisienne plus impressionnante que jamais. Début du match à 20h45.

3. Cyclisme - Vuelta : Des cols mais pas d'arrivée au sommet

Avec quatre cols sans réelle vallée et une arrivée qui n’est pas au sommet, la 15e étape qui mènera les coureurs de Navalmoral de la Mata à El Barraco a tout sur le papier pour offrir une course de folie si les coureurs veulent bien y mettre du leur. Mais, à y regarder de plus près, il semble pourtant improbable qu’il se passe quoi que ce soit.