Une bonne nouvelle pour commencer la semaine : il y aura du sport à dévorer en direct sur Eurosport, avec le Zwift "Tour for All". Sinon, vous pourrez encore le consommer froid. Au menu : la formation à l'OM, un duel de mutants ou encore un éclairage qui a du sens sur le Grand Prix de Silverstone.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : L'OM passe aux tests

Omnisport Herbin, Beaumont - Laporte, Lord Kossity : le plateau du jour HIER À 06:04

La saison 2019/2020 est officiellement terminée. Mais l'Olympique de Marseille pense déjà à reprendre la suivante dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, le journal L'Equipe rapporte que le club phocéen a donné rendez-vous à ses joueurs, mardi et mercredi. Ils devraient passer des tests médicaux du Covid-19.

André Villas-Boas (OM) Crédits Getty Images

2. Football – Coupe de France : A l'unanimité, Saint-Etienne ne veut pas du huis clos

Une fois n'est pas coutume, tout le monde est d'accord à Saint-Etienne : pour les Verts, hors de question de disputer la finale de la Coupe de France à huis clos, en août. Selon L'Equipe, Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance du club, les joueurs ainsi que les supporters seraient du même avis que Roland Romeyer, président du directoire.

3. Basketball – NBA : Reprise de la saison… dans des hôtels ?

C'est toujours le grand flou autour de la reprise de la saison NBA. D'après les informations du New York Times, le groupe d'hôtellerie et de casinos MGM Resorts International aurait proposé une solution à la Ligue : boucler l'exercice dans ses infrastructures, à Las Vegas. Joueurs, familles et personnel nécessaire pourraient être placés en quarantaine dans le complexe d'hôtels de MGM où les entraînements et les matches seraient organisés.

MGM Grand Hotel & Casino à Las Vegas - 17 mars 2020 Crédits Getty Images

La vidéo de rattrapage

Play Icon WATCH Neymar, Payet, Di Maria ou Mbappé : qui est le MVP de la saison ? 00:06:08

Ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : Anonymes en L1, salués ailleurs

Qui dit lundi, dit série. Cette semaine, Eurosport.fr vous invite à redécouvrir ces joueurs restés anonymes en Ligue 1 avant de briller ailleurs. Luis Fabiano, fantomatique avec le Stade Rennais au début des années 2000 avant de devenir l'attaquant titulaire de la Seleçao, est l'un d'eux.

Luis Fabiano avec Kaka lors de la Coupe du monde 2010 Crédits Getty Images

2. Football – Ligue 1 : La formation, vrai pilier du "Champions Project" de l'OM ?

A l'OM, le "Champions Project" mis en place à l'arrivée de Frank McCourt devait enfin permettre au club phocéen de tirer profit de la formation. Le cas Isaac Lihadji, prodige olympien sur le départ, démontre que l'entité phocéenne n'a pas totalement repris la main. Cela va-t-il changer ? Eclairages.

Isaac Lihadji, le minot qui a refusé de signer pro à l'OM Crédits Getty Images

3. Tennis – ATP Madrid : Il y a onze ans, Nadal et Djokovic forgeaient leur rivalité

Vous avez aimé redécouvrir Indian Wells, Miami et Monte-Carlo ? Vous allez adorer revivre les moments forts de l'histoire du tournoi de Madrid. Le premier volet, ce lundi, va vous faire saliver : il revient sur la demi-finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, en 2009, qui a semé les graines d'une gigantesque rivalité entre les deux mutants.

Novak Djokovic contre Rafael Nadal en 2009 à Madrid - Série Madrid Vintage Crédits Eurosport

4. Formule 1 – Saison 2020 : Silverstone en sens inverse, une hérésie ?

Amis fans de F1, il ne s'agit pas d'une blague. Il y a quelques jours, le circuit de Silverstone se disait prêt à organiser deux courses cette saison. L'une dans le sens de roulage habituel. L'autre dans le sens inverse. Le défi serait surprenant, on vous l'accorde. Il serait surtout gigantesque. Mais pas irréalisable.

La F1 à Silverstone Crédits Getty Images

A voir sur Eurosport

1. Cyclisme : Le Zwift "Tour for All" débarque sur Eurosport

Cette semaine, réservez tous vos après-midi. Chaque jour à partir de 15h, Eurosport vous fait vivre le Zwift "Tour for All", qui rassemble sur cinq étapes des équipes du World Tour masculin et féminin telles que Deceuninck-Quick Step, Cofis, Movistar, FDJ Nouvelle - Aquitaine Futuroscope ou encore Canyon//SRAM. C'est à ne pas manquer sur Eurosport et Eurosport Player, et c'est commenté par Steve Chainel !

Omnisport US Open, Bundesliga, Top 10 L1, Agassi : le plateau du jour 02/05/2020 À 06:05