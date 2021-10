Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : L'OM retrouve le podium

Marseille a remis la marche avant. Le club de la cité phocéenne s'est largement imposé face à Lorient (4-1) en clôture de la 10e journée de championnat. Mattéo Guendouzi a inscrit un doublé. Boubacar Kamara et Arkadiusz Milik, buteurs, et Dimitri Payet, auteur d'un grand match, ont eux aussi participé à la fête. Idéal avant d'affronter le PSG dimanche prochain. Un joli dernier hommage, aussi, à Bernard Tapie.

2. Rugby - Top 14 : Le LOU stoppe Toulouse

Fin de série pour Toulouse. Le leader du championnat s'est incliné pour la première fois cette saison, sur la pelouse du LOU (25-19) lors de la 7e journée. Lyon, solidaire et costaud en défense, a inscrit trois essais par Saginadze, Cretin et Couilloud. Auteur d'une grosse fin de match, le champion en titre rentre bredouille. Les hommes de Pierre Mignoni sont troisièmes.

3. Tennis - Indian Wells : Norrie et Badosa passent la deuxième

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Le FC Barcelone s'est offert Valence (3-1) après avoir encaissé l'ouverture du score dès les 2e minute. Ansu Fati, Memphis Depay et Philippe Coutinho ont marqué. Le club catalan est septième.

Golf - CI Cup : Rory McIlroy a remporté le tournoi, décrochant ainsi le 20e titre PGA de sa carrière. Le Nord-Irlandais a terminé à 25 sous le par et devancé de peu l'Américain Collin Morikawa.

DAZN. Faut-il être inquiet pour la suite de sa carrière et pour le PSG ? Neymar connait un gros coup de mou en ce début de saison, qu'il a verbalisé lors d'un documentaire pour. Faut-il être inquiet pour la suite de sa carrière et pour le PSG ?

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Régal, Savanier "Le magnifique", historique en perdition…

La 10e journée a permis de voir de jolis gestes et de jolis buts, ce qui est une constante cette saison. Elle a aussi confirmé que le Stade Rennais avait trouvé la bonne formule et que Téji Savanier était un maestro. A l'inverse, l'OGC Nice a montré des signes d'apathie assez inquiétants. Plus grave encore, Metz et surtout Saint-Etienne semblent en perdition. Voici nos tops et flops.

2. Football : Que faut-il changer (ou pas) dans l'arbitrage ?

La semaine dernière, Arsène Wenger a annoncé que le "hors-jeu pourrait être automatisé" en 2022, ouvrant la porte à une nouvelle innovation. Actuellement, une proposition nouvelle est faite tous les quatre matins. Faut-il tout changer ? Ou raison garder ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis en ont débattu dans le FC Stream Team.

