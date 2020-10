Bruno Martini se bat pour sa vie. L'ancien gardien de l'AJ Auxerre et de l'équipe de France de football a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire lundi au centre d'entraînement de Montpellier, son autre club de toujours. Martini a été transporté à l'hôpital après un long massage cardiaque sur les lieux, et a été placé en soins intensifs. Martini est aujourd'hui directeur adjoint du centre de formation du MHSC après mille vies dans le football français entre sa carrière de joueur brillante, puis celle d'entraîneur des portiers de l'équipe de France dans la décennie 2000.

L'équipe de France U21 se rapproche sérieusement de la qualification à l'Euro 2021 après son succès étriqué contre la Slovaquie (1-0) lundi à Strasbourg. Le défenseur du FC Séville Jules Koundé a marqué le seul but du match sur corner, bien aidé par l'intervention raté du gardien adverse. Le ticket pour l'Euro ne peut quasiment plus échapper aux Bleuets, a minima parmi les meilleurs deuxièmes. La soirée a aussi été marquée par la sérieuse blessure du latéral Yvann Maçon (Saint-Etienne), touché au genou sur un mauvais appui. L'Equipe évoque ce mardi un luxation du genou, et une possible absence longue durée des terrains.