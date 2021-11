Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga Portugaise : la farce Belenenses-Benfica

Ad

C'est une page noire pour le football portugais", a notamment estimé Rui Costa, le président du Benfica. Au Portugal, on l’appelle déjà le "match de la honte". Avec quatorze joueurs absents pour cause de Covid-19, le club portugais de Belenenses a été contraint d'aligner une équipe composée de seulement neuf footballeurs pour affronter le onze de Benfica samedi en championnat. Un simulacre interrompu juste après la mi-temps, Belenenses ne disposant finalement que de six joueurs valides. "", a notamment estimé Rui Costa, le président du Benfica.

Omnisport 6-0, retour de Boe et les autres, Champions League : L'actu sur un plateau HIER À 06:50

2. Basketball - NBA : 16 victoires de rang pour les Suns

Inarrêtables. Les Phoenix Suns ont enchaîné une 16e victoire consécutive en battant les Brooklyn Nets (107-113) grâce notamment aux 30 points de Devin Booker, bien accompagné par Chris Paul (22 pts). Ils ne sont ainsi plus qu'à un succès du record la franchise (17) signé en 2006-2007, à une époque où Steve Nash faisait les beaux jours de la franchise de Phoenix, lui qui est aujourd'hui entraîneur des... Nets. De son côté, le Miami Heat a pris le dessus sur les Chicago Bulls (104-107) pour prendre la deuxième place de la conférence Est.

3. Tennis - Coupe Davis : La Russie fonce vers l’Espagne, la Serbie et la France en suspens

Avant son face-à-face avec l'Espagne tenante du trophée devant son public madrilène, la Russie du N.2 mondial Daniil Medvedev a assumé son statut de favori pour son entrée en lice dans la Coupe Davis, face au très abordable Equateur. Peu avant minuit, l'Italie est devenue la première à s'être qualifiée pour les quarts de finale grâce à sa deuxième victoire en deux jours.

En revanche, le sort de la Serbie de Novak Djokovic, battue 2-1 par l'Allemagne , est lui incertain. Mais difficile de faire les comptes avant dimanche soir, tant les scénarios sont multiples... Parmi les prétendants à ces deux billets - et en fonction des résultats de la dernière journée de la phase de poules - il y a notamment la Suède (4-2), et en position beaucoup plus fragile, la France (3-3).

Novak Djokovic en Coupe Davis Crédit: Getty Images

4. Football - Ligue 1 : Nice pris par surprise face à Metz

A force d’être à réaction, l’OGC Nice a perdu pied. Ce samedi, à domicile, les Niçois ont été surpris par Metz (1-0) et peuvent voir Rennes leur passer devant, ainsi que de nombreux rivaux directs revenir sur ses talons (OM, OL, Monaco). Agacé, Christophe Galtier a promis du changement chez des Aiglons qui iront au Parc des Princes mercredi. Avant cela, Lille et Nantes s’étaient quittés sur un nul (1-1).

On a aussi retenu pour vous

Football - Copa Libertadores : La finale de la Copa Libertadores entre les clubs brésiliens vainqueurs des deux dernières éditions a été remportée samedi après prolongation (2-1) par Palmeiras qui réussit le doublé dans la compétition sud-américaine.

: La finale de la Copa Libertadores entre les clubs brésiliens vainqueurs des deux dernières éditions a été remportée samedi après prolongation (2-1) par Palmeiras qui réussit le doublé dans la compétition sud-américaine. Football - Liga : Encore groggy de son 0-0 mardi contre Benfica en C1, le FC Barcelone a fini par l'emporter 3-1 samedi à Villarreal. C’est Memphis Depay qui a joué les sauveurs en fin de match pour permettre aux siens de remonter au 7e rang.

: Encore groggy de son 0-0 mardi contre Benfica en C1, le FC Barcelone a fini par l'emporter 3-1 samedi à Villarreal. C’est Memphis Depay qui a joué les sauveurs en fin de match pour permettre aux siens de remonter au 7e rang. Rugby - Top 14 : Toulouse, malgré les absences de la plupart de ses internationaux, une infirmerie bien garnie, la pluie et une conquête en grande difficulté, est laborieusement venu à bout d'une équipe de Brive trop indisciplinée (18-11).

: Toulouse, malgré les absences de la plupart de ses internationaux, une infirmerie bien garnie, la pluie et une conquête en grande difficulté, est laborieusement venu à bout d'une équipe de Brive trop indisciplinée (18-11). Ski Alpin - Lake Louise : Matthias Mayer a signé la 11e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la 7e en descente, en s'imposant lors de la première course de vitesse de la saison au Canada. Il a devancé Vincent Kriechmayr et Beat Feuz. Matthieu Bailet, 7e, a signé le meilleur résultat pour les Bleus, passés à côté.

Le point UCI Champions League

La première journée de la 2e étape de l'épreuve a été riche en enseignements . Disputée au Vélodrome de Panevėžys en Lituanie, la deuxième étape a vu Harrie Lavreysen conforter son maillot de leader en sprint après ses succès en vitesse individuelle et sur le keirin. Sebastian Mora et Katie Archibald ont aussi performé. Rayan Helal et Mathilde Gros ont fini 4e.

"Hoogland a contribué à la victoire de Lavreysen", la finale du keirin décryptée à la palette

La simulation la moins rentable de l’histoire

Rentré en cours de jeu, Deyverson a offert le but de la victoire à Palmeiras, qui a remporté le prestigieux trophée sud-américain pour la troisième fois de son histoire face à Flamengo, après prolongation (2-1). Mais l'attaquant brésilien s'est également illustré par une simulation lors d'un contact avec l'arbitre pour amuser la galerie.

La vidéo de rattrapage

PSG : Mais qu'est-ce que Zidane irait faire dans cette galère ?

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Réveil de Messi, acte de naissance de Cherki et retour de Payet

Un but toutes les 194 minutes : y a-t-il un malaise Messi au PSG ?

2. Biathlon - Ostersund : Une revanche pour les Français ?

Malgré la jolie perf’ de Simon Desthieux samedi en ouverture de la Coupe du monde, les Bleus sont globalement passés à côté lors de l’individuel. Mais les deux sprints du jour (11h chez les dames, 13h45 chez les hommes) pourraient redonner du baume au cœur de nos Tricolores. A suivre sur l’application Eurosport, évidemment

3. Ski - Lake Louise : Un Super-G déjà important pour Pinturault

32e de la descente samedi, Alexis Pinturault retrouve un Super-G qui scie bien mieux à ses qualités ce dimanche (20h15). Pour ne pas laisser Marco Odermatt déjà s’envoler au général , il espère y briller. Même si le Français a l’habitude des départs poussifs.

Mais aussi :

La décision qui va se faire en Coupe Davis ce dimanche pour connaître le plateau des quarts.

Le choc Chelsea - Manchester United (17h30) avec notamment un Thiago Silva au summum, à 37 ans.

Le duel Racing-UBB en soirée (21h05).

Avec AFP

Omnisport OM, Coupe Davis, Jacquet, descente : l'actu sur un plateau 26/11/2021 À 06:03