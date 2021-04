Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Golf - Masters d'Augusta : Matsuyama, héros pour toujours

Hideki Matsuyama, 29 ans, est devenu le premier Japonais à remporter le Masters d'Augusta, dimanche en Géorgie, et par la même occasion un tournoi du Grand Chelem. Le joueur de 29 ans a rendu une carte de -10, devançant trois Américains, Will Zalatoris, dont c'était la première participation, à un coup, et Xander Schauffele et Jordan Spieth à trois coups.

Cet exploit lui a valu les félicitations du grand absent, Tiger Woods, convalescent après un accident de la route. "Tu rends le Japon fier, Hideki. Félicitations pour cet énorme accomplissement pour toi et ton pays. Cette victoire historique au Masters aura un impact sur le monde du golf dans son ensemble", a déclaré le légendaire golfeur américain.

Hideki Matsuyama vainqueur du Masters d'Augusta 2021 Crédit: Getty Images

2. Football - Ligue 1 : Lyon s'accroche

Après les victoires de ses rivaux directs Lille, PSG et Monaco, l'OL se devait de gagner pour rester dans la course au titre, et a parfaitement rempli sa mission en étrillant Angers (3-0) en clôture de la 32e journée.

Vainqueur pour la première fois en championnat depuis le 3 mars, le club rhodanien reste à un point du podium et à cinq longueurs du leader lillois. De son côté, le SCO reste 11e.

3. Football - Liga : Atlético Madrid fragile leader

L'Atlético Madrid ne s'en sort pas si mal que ça. Avec une infirmerie pleine à craquer, que l'international français Thomas Lemar a rejointe juste avant la rencontre (douleurs à une cuisse), Diego Simeone a composé son équipe avec les moyens du bord et le nul concédé au Betis Séville (1-1) est à relativiser. A apprécier même puisqu'ils permet aux "Colchoneros", qui ont marqué grâce à Yannick Carrasco, de reprendre la première place au classement au Real Madrid, pour un point.

4. Basketball - NBA : La révolte des Celtics

Boston a remporté une troisième victoire d'affilée, à Denver (87-105), face à des Nuggets qui restaient sur huit succès. Menés 79-74 au terme du 3e quart-temps, les Celtics ont encaissé 5 points d'entrée de 4e avant d'infliger un terrible 31-3 à leurs adversaires. Deux jours après avoir battu son record personnel (53 pts contre Minnesota), Jayson Tatum a marqué 28 points (10 rbds), Jaylen Brown 20, en l'absence d'Evan Fournier (protocole Covid).

Côté Denver, Nikola Jokic a été crédité d'un nouveau triple-double (17 points, 11 passes, 10 rebonds) et Michael Porter Jr a été le meilleur marqueur (22 pts, 11 rbds) malgré une adresse en berne à trois points (1/12). Denver est 4e à l'Ouest, Boston reste 7e à l'Est.

Rugby - Coupe d'Europe : Le tirage au sort des demi-finales a désigné Toulouse - Bordeaux-Bègles comme affiche française, le troisième club tricolore encore en lice, La Rochelle, étant opposé aux Irlandais du Leinster. Ces rencontres seront jouées entre le 30 avril et le 2 mai.

Tennis - WTA Charleston : La Russe Veronika Kudermetova, 23 ans, a remporté son premier titre sur le circuit en battant la Monténégrine Danka Kovinic, 6-4, 6-2, en finale du tournoi sur terre battue. Ce lundi, elle va passer du 38e au 29e rang mondial.

WTA Bogota : La Colombienne María Camila Osorio s'est adjugé le titre à domicile en battant en finale la Solvène Tamara Zidansek (N.5), 5-7, 6-3, 6-4.

Football - Racisme : L'attaquant international gabonais de Saint-Étienne, Denis Bouanga, a dénoncé une "vidéo nauséabonde" à caractère raciste l'ayant visé et réclamé une "sanction exemplaire" à l'encontre de leurs auteurs, membres d'un groupe de supporteurs des Verts, qui ont diffusé la séquence sur un réseau social.

Ligue 2 : Vainqueur 1-0 face à Rodez au stade de La Licorne, en match décalé de la 32e journée, Amiens passe de la 14e à la 10e place a classement.

Natation - Pro Swim Series : L'Américaine Katie Ledecky a remporté le 1.500 m nage libre en 15'40"55, à Mission Viejo en Californie, soit la meilleure performance mondial de l'année.

Handball - Equipe de France : Blessée avec son club de Bucarest en quarts de finale de la Ligue des champions, la capitaine de l'équipe de France Siraba Dembélé sera absente du rassemblement des Bleues à partir de ce lundi.

Hockey sur glace - NHL : Le gardien suédois Henrik Lundqvist, 39 ans, ne fera pas son retour sur les patinoires cette saison avec les Washington Capitals, son rétablissement après une opération à coeur ouvert nécessitant du temps.

Alain Prost, Ayrton Senna, deux noms qui vont rarement l’un sans l’autre, et qui ont marqué tous ceux qui, petit ou grand, professionnel ou amateur, ont vécu cette époque lors de laquelle le Français et le Brésilien s’affrontaient pour la couronne mondiale en Formule 1. Et finalement, sait-on aujourd’hui, 30 ans plus tard, lequel était le meilleur ?

Benzema marche sur l'eau : Le Real a-t-il vraiment besoin de Mbappé ?

1. Tennis - Masters Monte-Carlo : Trois Bleus en lice

Gaël Monfils forfait, trois Français seront sur les courts de la principauté ce lundi, au 1er tour. Jérémy Chardy affronte Amexander Bubik, Ugo Humbert se frotte à John Milman et Lucas Pouille se mesure à Guido Pella. Autre affiche à suivre : Lorenzo Musetti - Aslan Karatsev.

2. Football : L'Europe sur le pont

On va jouer en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et en Italie, ce soir. En Premier League, WBA - Southampton (19h) et Brigton - Everton (21) sont au programme. En Bundesliga, Hoffenheim attend Leverkusen (20h30) et en Liga, le Celta reçoit le FC Séville (21) et en Serie A, Benevento accueille Sassuolo (20h45).

