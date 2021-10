Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Mbappé et son été brûlant

Depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d'une prolongation", affirme-t-il. Le tout avant de revenir sur son été en Bleu, marqué par un Euro collectif décevant et frustrant individuellement. De quoi laisser un goût amer : "Le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, donc, on aurait peut-être gagné". Après quelques extraits révélés par RMC lundi , L’Equipe a publié ce mardi sa longue interview avec Kylian Mbappé , réalisée entre le match face à Manchester City (2-0) et celui à Rennes (2-0). Le Parisien n’élude aucun sujet, confirme ses envies de départ l’été dernier et écarte aussi l’idée d’un nouveau contrat. "", affirme-t-il. Le tout avant de revenir sur son été en Bleu, marqué par un Euro collectif décevant et frustrant individuellement. De quoi laisser un goût amer : "".

Omnisport Derby de folie, Quartararo, onze de Tapie, Clermont : L'actu sur un plateau HIER À 05:01

2. Formule 1 - Norris a mal vécu ses premières années

Il est l’un des animateurs de cette saison folle. Mais Lando Norris n’a pas toujours été épanoui. Invité sur le plateau du talk-show "This Morning" ce lundi, il a notamment expliqué avoir vécu des phases de dépression à cause de la pression. "Je me posais des questions tout le temps, a-t-il rembobiné. Si je ne performe pas à la prochaine course, qu'est ce qui va se passer ? Est-ce que je vais rester en Formule 1 l'an prochain ? Si je ne suis pas conservé, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne suis pas vraiment bon dans un autre domaine. Au final, j'étais très souvent déprimé".

Ricciardo, Norris, Brown, les hommes derrière le retour de Mclaren

3. Boxe - JO 2016 : Le président de la FFB monte au créneau

Dominique Nato, le président de la Fédération française de boxe, s'est insurgé lundi contre les conclusions du rapport du juriste canadien Richard McLaren mettant en cause plusieurs boxeurs français. "Personne n'a le droit de salir les boxeurs et les boxeuses français en se basant sur des analyses aussi approximatives qu'infondées !", affirme-t-il dans un communiqué publié sur le site de la fédération qu'il préside.

Tony Yoka lors de son titre olympique en 2016. Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football : Le syndicat mondial des footballeurs Fifpro déplore le "manque de vision globale" des institutions du ballon rond sur la réforme du calendrier, en particulier l'idée d'un Mondial biennal, a déclaré son secrétaire général Jonas Baer-Hoffmann, fustigeant des débats "orientés par les intérêts commerciaux".

: Le syndicat mondial des footballeurs Fifpro déplore le "manque de vision globale" des institutions du ballon rond sur la réforme du calendrier, en particulier l'idée d'un Mondial biennal, a déclaré son secrétaire général Jonas Baer-Hoffmann, fustigeant des débats "orientés par les intérêts commerciaux". Baseball : L'équipe cubaine de baseball des moins de 23 ans est rentrée lundi à La Havane avec seulement la moitié de son effectif après les défections de 12 des 24 joueurs qui se sont déplacés au Mexique pour la Coupe du Monde, un record.

: L'équipe cubaine de baseball des moins de 23 ans est rentrée lundi à La Havane avec seulement la moitié de son effectif après les défections de 12 des 24 joueurs qui se sont déplacés au Mexique pour la Coupe du Monde, un record. Rugby : Grâce à leur victoire le week-end passé face à la Nouvelle-Zélande (31-29), lors de la dernière journée du Rugby Championship, les Springboks ont retrouvé la tête du classement mondial de World Rugby.

: Grâce à leur victoire le week-end passé face à la Nouvelle-Zélande (31-29), lors de la dernière journée du Rugby Championship, les Springboks ont retrouvé la tête du classement mondial de World Rugby. Cyclisme : A 37 ans, Nicolas Roche a officialisé sa retraite après une carrière très riche. Il revient sur son épopée à notre micro, dans Bistrot Vélo.

Roche raconte son déclic : "Pour la première fois, je n’avais pas envie de faire une course de vélo"

La vidéo de rattrapage

Ça s'anime sévère sur le marché des transferts. Les cibles les plus prisées ? Melvyn Jaminet, arrière de Perpignan et néo-international français, et Matthieu Jalibert, le couteau suisse tricolore de Bordeaux-Bègles. Deux pépites que Jean-Baptiste Lafond voit atterrir respectivement à Toulouse et au Racing. Pourquoi ? Parce que la loi du marché est impitoyable.

Lafond : "Jalibert et Jaminet sur le marché, un petit coup de "Jaja" pour deux gros poissons"

Le tweet #Facebookdown

Conscient d'avoir raté son match face au Stade Rennais (2-0), dimanche après-midi, Neymar a manié l'humour et l'ironie ce lundi soir sur Twitter. Profitant de la panne générale subie par Facebook, la star brésilienne du PSG s'est ainsi comparée à Mark Zuckerberg, le grand patron de la société américaine créée en 2004. Traduction : "Il n'y a que les week-ends de Zuck et le mien qui ont mal tourné ou il y en a d'autres aussi ?".

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. MotoGP - Grand Prix "Ameriques" : Marquez, retour de flamme durable ?

A Austin, Marc Marquez (Honda) est remonté sur la plus haute marche du podium. En profitant de son aisance naturelle sur ce circuit, bien sûr, mais aussi grâce aux progrès déjà entrevus ces dernières semaines. De quoi se rapprocher, peut-être, du niveau de Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia, au-dessus de la mêlée jusqu'ici ?

Marc Marquez (Honda HRC) après sa victoire au Grand Prix des Amériques, le 3 octobre 2021 Crédit: Getty Images

2. Basketball - Grands Récits : le destin tragique de Bison Dele

Bison Dele, c’est l’histoire d’un basketteur qui n’aimait pas le jeu. Qui a quitté la scène à 30 ans en laissant des dizaines de milliers de dollars derrière lui. Et qui a fini par disparaître, tué par son frère au cœur du Pacifique. Empreint de liberté et vie, Dele avait été rattrapé par une relation familiale toxique, lui qui rêvait d’autre chose.

Bison Dele Crédit: Eurosport

3. Basketball - NBA : Les Lakers, un flop à venir ?

Les Los Angeles Lakers abordent la nouvelle saison avec un effectif profondément remanié suite à de nombreuses arrivées, dont celles de Russell Westbrook et Carmelo Anthony, afin d'épauler LeBron James. Sur le papier, le groupe fait peur. Mais les incomplémentarités des uns et des autres pourraient briser les rêves de titre de cette équipe.

LeBron James (Lakers) face aux Rockets Crédit: Eurosport

Omnisport Un "phare", un "fabuleux booster d'énergie" : Bernard Tapie a marqué le monde du sport HIER À 11:13