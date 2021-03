Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Paris reprend son trône

C'est ce qui s'appelle remettre les pendules à l'heure, juste avant la trêve internationale, le PSG a signé à Lyon une victoire probante (2-4) contre un adversaire direct dans la course au titre, et pris les commandes de la Ligue 1 au LOSC.

Un grand Paris ? Et si c’était surtout un (tout) petit Lyon...

2. Football - Ligue 1 : Mbappé, jeune centenaire

Auteur d'un doublé dimanche lors de la victoire à Lyon (2-4) à Lyon, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à atteindre le cap des 100 buts inscrits dans l'histoire du championnat de France. A 22 ans et 91 jours, l'attaquant du PSG a détrôné Hervé Revelli.

"On a retrouvé le PSG du Camp Nou... pendant 60 minutes"

3. Basket - NBA : LaMelo Ball blessé au poignet droit

Charlotte perd son joyau. Le meneur des Hornets s'était blessé dans la nuit de samedi à dimanche lors de la rencontre entre son équipe et les Los Angeles Clippers. Il souffre d'une fracture à la main droite, ciblée entre le poignet et le pouce, a annoncé le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski dans la nuit de dimanche à lundi. Le candidat principal au titre de rookie de la saison NBA doit consulter une spécialiste à New York en ce début de semaine. Sa fin de saison est fortement compromise.

4. Basket - NBA : les résultats de la nuit

Intenable, Luka Doncic a inscrit 37 points en trois quart temps pour mener les Dallas Mavericks à une rouste contre les Portland Trail Blazers (132-92). Un peu plus tôt dans la soirée, les Brooklyn Nets venaient à bout des Washington Wizards (113-106) à l’occasion des débuts de Blake Griffin avec sa nouvelle équipe.

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Le FC Barcelone Le FC Barcelone a pulvérisé la Real Sociedad à Anoeta (1-6), dimanche soir, et repris sa 2e place au Real Madrid. Antoine Griezmann a marqué, tout comme Lionel Messi, auteur d'un doublé.

Football - Serie A : Le Napoli a fait la bonne opération du week-end en Italie en allant s'imposer sur la pelouse de l'AS Roma (0-2). Le club napolitain est à 2 points du top 4 avec un match en retard à jouer contre la Juve, actuelle 3e.

Football - Coupe du monde 2022 : Amnesty International a appelé lundi la FIFA à faire davantage pression sur le Qatar, pays hôte, pour l'amélioration des conditions de travail des travailleurs immigrés dans le très riche pays du Golfe.

Tennis - WTA Monterrey : La Canadienne Leylah Fernandez a remporté dimanche le tournoi de tennis WTA de Monterrey, au Mexique, en battant en finale la Suissesse Viktorija Golubic en deux sets (6-1, 6-4).

Tennis - WTA 1000 Miami : Un nouveau forfait pour le tournoi floridien : Un nouveau forfait pour le tournoi floridien : celui de Serena Williams . L'Américaine, opéré à la mâchoire ces derniers jours, n'est pas apte à s'aligner.

Jeux Olympiques de Tokyo : Quelque 85% des Japonais approuvent la décision d'interdire aux spectateurs venus de l'étranger l'accès aux Jeux de Tokyo, selon un sondage publié lundi.

Sports d'hiver : clap de fin

Les saisons de ski alpin et biathlon ont pris fin dimanche à Lenzerheide et Ostersund. Les Bleus ont d'ailleurs brillé : Clément Noel et Alexis Pinturault ont terminé sur le podium du slalom des finales. Simon Desthieux a, lui, remporté la mass start à Ostersund. Johannes Boe a remporté son deuxième gros globe de cristal.

Ski alpin : le meilleur de la saison 2020-2021

La délivrance Pinturault, la sensation Faivre, la première Vlhova : retour sur une saison historique

Biathlon : Desthieux termine en apothéose

Et Laegreid a craqué face à Boe : le résumé de l'ultime mass start, remportée par Desthieux

A ne pas rater ce lundi

1. Cyclisme - Tour de Catalogne : Départ de la 100e édition

Début de la course ce lundi avec une boucle autour de Calella. La plateau est plutôt alléchant : Christopher Froome, Nairo Quintana et Richard Carapaz sont présents au départ. Vous pourrez suivre l'intégralité de l'épreuve cette semaine sur les antennes d'Eurosport et l'Appli Eurosport.

Chris Froome Crédit: Getty Images

