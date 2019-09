Mbappé, France, Osaka : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Mbappé trop juste

Une bonne et une mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé. La bonne c'est que sa blessure musculaire à la cuisse gauche évolue bien a annoncé jeudi le Paris Saint-Germain. La mauvaise c'est qu'il ne sera pas prêt pour la réception du Real Madrid mercredi 18 septembre prochain pour le premier match de la campagne européenne de son club.

2. Volleyball - Euro : Bonne entrée en compétition pour les Bleus

Les Français ont idéalement lancé "leur" Championnat d'Europe à domicile en surclassant la Roumanie 3 sets à 0 (25-19, 25-14, 25-16), à Montpellier. Le suspens n'a pas duré très longtemps, l'équipe de France s'est rapidement montrée bien supérieure à ses adversaires. Prochain match samedi contre la Grèce (17h15).

3. Tennis : Osaka change (encore) de coach

Naomi Osaka a annoncé jeudi soir qu'elle avait mis fin à sa collaboration avec l'entraîneur Jermaine Jenkins, en poste depuis février dernier. Depuis sa victoire à l'Open d'australie en février et l'éviction de Sascha Bajin, la Japonaise a eu beaucoup de mal à retrouver son niveau, avec notamment une élimination au 3e tour de Roland-Garros, une au 1er tour de Wimbledon, et une en 8e de l'US Open.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue des champions : Les Parisiennes se sont facilement imposées à Braga pour leur premier match de C1 de la saison (0-7).

Cyclisme - Tour de Grande-Bretagne : Mathieu Van Der Poel a repris la tête du classement général en finissant 6e de la 6e étape courue jeudi.

Football : Didier Drogba a laissé entendre jeudi lors d'une réunion avec des hommes d'affaires qu'il souhaitait se porter candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Athlétisme - dopage : Michelle-Lee Ahye, finaliste olympique et mondiale du 100 m, est suspendue provisoirement pour manquements à sa localisation antidopage.

La vidéo de rattrapage

Le Real Madrid aurait trouvé un accord pour recruter un international français - champion du monde 2018 - pour l'été 2020 selon la presse anglaise. On vous explique tout ça dans le Mercato Buzz !

Vidéo - Pour 2020, Zidane a déjà mis la main sur un champion du monde 01:55

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Basket - Coupe du monde : Pour une place en finale

C'est un jour important pour l'équipe de France de basket qui joue une place en finale contre l'Argentine à partir de 14h. Argentine qu'il ne faudra pas sous-estimer puisque la sélection est parvenue à faire tomber la Serbie, l'un des grands favoris de la compétition. Mais après leur succès contre Team USA, les Bleus ont le droit de rêver, mais pas de s'emporter.

2. Cyclisme - Vuelta : Scenario déjà bouclé ?

Alors que la 19e étape s'élancera entre Avila et Toledo, il se pourrait bien que la première place soit bel et bien pour Primoz Roglic - sauf en cas de retournement exceptionnel - qui a vu deux concurrents Tadej Pogabar et Nairo Quintana perdre chacun une place jeudi. L'étape ne présente aucune grande difficulté et devrait se conclure par une arrivée au sprint. La passe de trois pour Sam Bennett ?

3. Football - Ligue 1 : Lille et Lyon en piste

Le championnat de France reprend ses droits après deux semaines de trêve internationale. Le LOSC recevra Angers (19h) puis l'Olympique lyonnais se déplacera à Amiens. Une bonne remise en jambe pour les deux équipes qui feront leur entrée en Ligue des champions mardi contre l'Ajax pour les Lillois (21h) et le Zenit pour les Lyonnais (18h55).