Mbappé, Gobert, Alta Badia : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, L1 : La Ligue 1, c'est fini pour 2019

Pendant que le PSG a bouclé l'année avec un nouveau festival contre Amiens (4-1) dans le sillage de Kylian Mbappé pour conserver sept points d'avance sur l'OM - vainqueur de Nîmes (3-0) -, l'AS Monaco s'est réveillée et a infligé à Lille une très lourde défaite (5-1) à Louis II. Le LOSC laisse du même coup sa place sur le podium à Rennes, qui a enchaîné contre Bordeaux (1-0). Nice s'est amusé et a enfoncé encore un peu plus Toulouse (3-0) alors que Saint-Étienne a chuté à Strasbourg (2-1). Enfin, Lyon a été accroché contre Reims (1-1) après avoir eu l'occasion de s'imposer sur un penalty finalement manqué par Moussa Dembélé.

Vidéo - Garcia : "Il est temps que 2019 s'arrête" 01:23

Basket, NBA : Elie Okobo et Gobert brillent

James Harden et Trae Young ont terminé cette soirée avec le même total : 47 points. Mais pas avec le même bilan. Epaulé par Russell Westbrook (30 pts, 10 pds), Harden a guidé Houston à la victoire contre Phoenix (125-139) alors que Young a vu Atlanta chuter face à Brooklyn (122-112). Aligné dans le cinq des Suns pour la première fois de la saison, Elie Okobo en a d'ailleurs profité pour s'illustrer avec 17 points, 4 rebonds. Mais le Français le plus en vue ce samedi soir a encore été Rudy Gobert. Avec 17 points, 19 rebonds et 3 contres, le pivot a permis au Jazz de l'emporter à Charlotte (107-114). Milwaukee et les Clippers ont assuré contre les Knicks (102-123) et les Spurs (109-134).

3. Rugby, Top 14 : Toulouse se débloque, Lyon marque le pas

A l'issue un match extrêmement perturbé par les conditions, le Stade Toulousain a remporté le derby de la Garonne face à Agen (8-13). Le champion de France en titre signe sa première victoire de la saison à l'extérieur, en championnat. De son côté, le Racing 92 s'est rassuré en battant Montpellier, pourtant renforcé par le champion du monde Handré Pollard, 29-25. Si impressionnant en début de saison, Lyon marque le pas et a subi un nouveau revers à Castres (29-12).

On a aussi retenu pour vous

Boxe : Jermell Charlo a récupéré samedi le titre de champion WBC des super-welters en battant son compatriote Tony Harrison, qui le lui avait subtilisé l'année dernière.

Football, Coupe du monde des clubs : Au bout du suspense, les Reds de Liverpool ont remporté le premier titre de champion du monde des clubs de leur histoire grâce à leur victoire sur Flamengo (1-0 a.p.).

Liga : En dominant Alavés (4-1), le FC Barcelone a assuré l'essentiel trois jours après son triste nul face au Real Madrid lors du Clasico (0-0).

Serie A: L'Inter Milan a corrigé le Genoa (4-0) et a ainsi rejoint en tête de classement la Juventus.

Le tweet du Père Mbappé

La vidéo de rattrapage

Manchester United se déplace à Watford dimanche (15h), dans le cadre de la 18e journée. Mason Greenwood aura peut-être encore l'occasion de briller. L'attaquant anglais de 18 ans, qui avait fait ses débuts en pro au Parc en mars dernier - anecdote à la clef -, gagne en importance chez les Red Devils cette saison grâce à sa polyvalence et à sa capacité à s'illustrer des deux pieds.

Vidéo - 16 buts, ambidextrie, Van Persie : Greenwood, le symbole du casse du Parc a bien grandi 02:32

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski Alpin, Coupe du monde : Le géant à Alta Badia

Alors que la descente messieurs d'Alta Badia a été annulée samedi en raison des mauvaises conditions météo, le géant est au programme ce dimanche (10h00). Chez les dames, la descente, qui avait été reprogrammée à 11h00, a été annulée à Val d'Isère en raison de forts vents.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Biathlon : Les mass-start au programme

Les premières mass-start de cette saison sont prévues ce dimanche. Départ dès 12h10 pour les hommes. Et à 14h15 pour les femmes. Pour les Bleus, il faudra notamment avoir un œil sur Quentin Fillon-Maillet et Justine Braisaz.

3. Football, championnats étrangers : Le Real et un choc Tottenham-Chelsea

Pas de L1 ce dimanche. Mais les amoureux du ballon rond ont quand même de quoi faire. En Premier League, Manchester United se déplace à Watford (15h00) avant de laisser place au choc entre Tottenham et Chelsea (17h30). Et en Liga, il y a notamment le Real Madrid qui reçoit Bilbao (21h00).