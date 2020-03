Mbappé, Ineos, Doncic, Coupe de France : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Coupe de France : Paris étrille l'OL et file en finale

Malgré un match globalement équilibré jusqu'à l'heure de jeu et l'expulsion de Fernando Marçal, le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de l'Olympique Lyonnais en demi-finale de Coupe de France. Au Groupama Stadium les Parisiens ont pu compter sur un Mbappé en feu, auteur d'un triplé. Le PSG retrouvera le vainqueur du match entre l'AS Saint-Etienne et Rennes en finale au stade de France le samedi 25 avril prochain.

Vidéo - Un rouge puis Mbappé a fait danser Lyon : le résumé du carton parisien 05:04

2. Cyclisme : En deuil, Ineos manquera Paris-Nice et Milan-San Remo

En raison de la disparition de son directeur sportif mardi, Nicolas Portal, et des "incertitudes liées au coronavirus", l'équipe Ineos a annoncé qu'elle avait décidé de se retirer de toutes les courses jusqu'au Tour de Catalogne, le 23 mars prochain. L'écurie britannique manquera notamment Paris-Nice et Milan-San Remo.

3. Basket – NBA : Doncic dompte Williamson

Le Slovène Luka Doncic a pris le meilleur sur l’Américain Zion Williamson en compilant un triple-double incroyable (30 pts, 17 rbds, 10 pds) pour une victoire in-extremis des Mavericks contre les Pelicans en prolongation (127-123). Damian Lillard a lui effectué un retour gagnant et permis à Portland de s'imposer contre Washington (125-104).

4. Tennis – WTA Lyon : Ça passe pour Dodin et Garcia, pas pour Cornet

Trois jours après son titre à l'ITF de Mâcon, Océane Dodin a réussi son entrée en lice à Lyon en disposant de Mandy Minella (6-4, 6-4). De con côté Garcia s'est elle qualifiée pour les quarts de finale à Lyon en s'imposant face à la Belge Ysaline Bonaventure (7-5, 6-2). En revanche Alizé Cornet a été renversé par l'Italienne Camila Giorgi en trois manches (4-6, 7-6, 6-2).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – FA Cup : Leicester et Manchester City ont passé le cap des huitièmes de finale en venant à bout respectivement de Birmingham et de Sheffield Wednesday 1-0. En revanche, Tottenham a pris la porte, éliminé aux tirs au but par Norwich City. A l'issue du match le défenseur international anglais de Tottenham, Eric Dier, est monté dans les tribunes pour s'expliquer avec un supporter qui l'a "insulté" ainsi que son frère, selon son entraîneur José Mourinho.

Football – Tournoi de France : Les Bleues de Corinne Diacre ont idéalement lancé leur tournoi en s'imposant sur la plus petite des marges devant le Canada (1-0) grâce à un but de Viviane Asseyi (55e).

Football – Copa del Rey : La Real Sociedad s'est qualifiée sans surprise pour la finale de la Coupe du Roi en s'imposant 1-0 chez le pensionnaire de deuxième division Mirandes en demi-finale retour mercredi.

Handball – D1 : En s'imposant mercredi à Saint-Raphaël (33-29), Nantes a consolidé sa deuxième place du Championnat de France de handball derrière le PSG.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Tuchel sur la forme de sa star : "Il a besoin de rythme pour être le meilleur Neymar" 06:01

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Coupe de France : L'ASSE et le Stade Rennais veulent rejoindre le PSG

La deuxième demi-finale de Coupe de France verra s'affronter à Geoffroy-Guichard l'ASSE et le Stade Rennais. Les Stéphanois tenteront de redonner un peu de couleur à une saison bien triste en décrochant leur billet pour le stade de France. De leur côté les Rennais auront à cœur de rejoindre le PSG en finale pour un remake de la finale de la saison dernière. La rencontre est à suivre à partir de 20h55 en direct et en exclusivité sur Eurosport et Eurosport Player.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Mendy : "L'image de loser du Stade Rennais ? Elle a changé depuis deux ans" 03:33

2. Football – FA Cup : Manchester United veut prendre le quart

Le dernier huitième de finale de la Cup opposera ce jeudi (20h45) Derby County à Manchester United. Les Mancuniens, favoris logique, tenteront de rejoindre les quarts de la compétition après les qualifications d'Arsenal, Chelsea, Leicester et Man City.

3. Biathlon – Nové Mesto Na Morave : Un retour à huis-clos pour les biathlètes

La Coupe du monde de biathlon reprend ses droits ce jeudi avec le sprint dames (17h35) à Nove Mesto en République tchèque. Cette étape, huitième et antépénultième étape de la Coupe du monde, se disputera à huis-clos pour cause de coronavirus. Jusqu'à dimanche, six garçons (Martin Fourcade, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Emilien Jacquelin, Fabien Claude et Antonin Guigonnat) et donc cinq filles dès ce jeudi (Anaïs Bescond, Julia Simon, Justine Braisaz, Célia Aymonier et Chloé Chevalier) seront sur les skis.

Et aussi : votre grand récit disponible en podcast

Il y a bientôt 43 ans, Niki Lauda passait à deux doigts de la mort, brûlé vif dans sa Ferrari en plein Grand Prix d’Allemagne. Quarante-deux petits jours plus tard, il reprenait le volant pour défendre son titre de champion du monde. L’Autrichien, modèle d’intelligence, de recul et de réflexion, a réussi le come-back le plus insensé de l’histoire du sport.