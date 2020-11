Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Six Nations : La France s'offre l'Irlande, pas le Tournoi

Il fallait un exploit pour que l'équipe de France remporte le Tournoi des Six Nations, les Bleus ont seulement offert une magnifique performance, battant samedi soir l'Irlande, sur la pelouse du Stade de France (35-27). Succès de prestige donc qui permet à l'équipe de France de terminer à la deuxième place du Tournoi, une première depuis 2011, mais pas de le remporter. C'est l'Angleterre, tombeuse plus tôt de l'Italie, qui triomphe pour la 40e fois de son histoire.

2. Football - Ligue 1 - Un grand Mbappé et Paris garde le sourire

Sans Neymar, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Marco Verratti, et sans Moise Kean sorti dès la mi-temps, Paris manquait de génie à Nantes. La prestation collective parisienne s'en est d'ailleurs ressentie. Heureusement pour Thomas Tuchel, Kylian Mbappé était bien là sur la pelouse de La Beaujoire. L'attaquant parisien a offert une passe décisive à Ander Herrera et marqué sur un penalty qu'il avait lui-même provoqué. De quoi mettre Paris sur les rails pour un succès (0-3) qui lui permet de reprendre la tête du classement.

3. Football - Liga : Griezmann buteur, le Barça accroché

Le 5 juillet dernier, Antoine Griezmann marquait face à Villarreal. Il ne savait pas encore qu'il n'allait plus connaître ce bonheur pendant quatre longs mois. Sur la pelouse d'Alaves, il a permis aux siens de recoller après l'ouverture du score provoquée par une bourde de Neto, le remplaçant de Ter Stegen, mais le Barça s'est arrêté là et concède un nouveau coup d'arrêt en Liga (1-1). Le Real Madrid, vainqueur plus tôt de Huesca (4-1), avec un but d'Eden Hazard, compte huit points d'avance.

Rugby - Top 14 : L'Union Bordeaux Bègles a très largement écrasé un Agen bien trop maladroit et indiscipliné samedi soir (71-5).

Football - Liga : L'Atlético Madrid s'est imposé sur la pelouse d'Osasuna (1-3), samedi, grâce notamment à un doublé du jeune prodige portugais Joao Felix (20 ans).

Football - Serie A : L'Inter a perdu deux points face à Parme samedi (2-2). Les Interistes évoluaient sans Romelu Lukaku (5 buts cette saison en championnat).

Tennis - ATP Vienne : Lorenzo Sonego, tombeur dans la semaine de Novak Djokovic, s'est qualifié pour la finale en battant Daniel Evans (6-3, 6-4). Il retrouvera Andrey Rublev.

Sans pitié pour Evans, Sonego a brillamment confirmé son exploit face à Djokovic

Football - Ligue 2 : Mené au score le Paris FC a trouvé les ressources nécessaires pour renverser Caen samedi soir (1-3). Troyes s'est de son côté régalé sur la pelouse d'Ajaccio (0-4). Le Havre a battu Pau (1-0) et complète le podium.

Ce qu'il ne faut surtout pas rater aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour d'Espagne : La Vuelta à l'assaut du terrible Angliru

Un monstre, l'un des cols les plus redoutés d'Europe. L'Alto de l'Angliru est un mythe du Tour d'Espagne. Ses 12,4 kilomètres d'ascension à 9,9% de moyenne ont de quoi faire peur mais ce sont surtout ses sept derniers kilomètres où la pente ne descend pas en dessous des 10% et où elle avoisine les 24% (!) qui effraient. Dans le même temps au général, Primoz Roglic et Richard Carapaz devraient s'y livrer une explication magnifique.

Le profil de la 12e étape : Quasiment 10% de moyenne, un passage à 24, voici l'Angliru

2. Formule 1 - Grand Prix d'Emilie-Romagne : L'heure du sacre pour Mercedes ?

Il faut pour Red Bull marquer 34 points de plus que Mercedes pour empêcher la firme à l'étoile de remporter son septième titre de championne du monde des constructeurs consécutif. Disons-le clairement, ce serait une surprise et le suspense n'est pas vraiment là. Valtteri Bottas, en pole position, peut-il empêcher Lewis Hamilton de remporter son 9e Grand Prix de la saison ? Pierre Gasly, quatrième sur la grille, peut-il aller chercher un podium synonyme d'exploit ? Rendez-vous à 13h10 pour avoir les réponses.

3. Football - Ligue 1 : Lyon, battre Lille ou le voir s'échapper

La saison de Ligue 1 n'a même pas atteint son quart mais l'Olympique Lyonnais joue ce dimanche un match capital. Sur la pelouse du LOSC, l'OL n'a d'autre choix que de l'emporter. Une défaite et les Lyonnais compteraient huit points de retard sur leur adversaire du soir (21h). Plus tôt, l'OGC Nice se déplace sur la pelouse d'Angers (15h) et Monaco reçoit Bordeaux (17h).

4. Football - Premier League : Duel de gala entre Manchester United et Arsenal

Un Manchester United-Arsenal n'est jamais un match comme les autres, même quand les premiers sont 15es de Premier League et que les seconds occupent la 12e place. Qui des deux se replacera dans un championnat sens dessus dessous depuis la reprise ? Réponse à 17h30.

