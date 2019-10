Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football – Qualifications Euro : les Bleus sans Mbappé

Contre l'Islande (vendredi) et la Turquie (lundi), l'équipe de France devra faire sans Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG, touché à la cuisse gauche et déjà absent en Ligue 1 samedi dernier face à Angers (4-0), a été jugé inapte et a quitté le groupe mardi soir. Il est remplacé par Alassane Plea.

2. Cyclisme : Poulidor hospitalisé en raison d'une "grande fatigue"

L'ancien champion cycliste français Raymond Poulidor a été hospitalisé mardi à Saint-Léonard-de-Noblat, près de son domicile. D'après sa femme, qui a communiqué l'information à l'AFP, il serait "très fatigué depuis le dernier Tour de France". Poulidor (83 ans) a notamment remporté la Vuelta 1964, et est monté huit fois sur le podium du Tour, sans jamais l'emporter.

3. Judo – Tournoi de Brasilia : Riner s'impose en 20 secondes

Teddy Riner a remporté le tournoi de Brasilia avec la manière, mardi. Le Français, qui a repris la compétition cet été après un an et demi de pause, a terrassé le Brésilien David Moura en seulement 20 secondes, sur ippon. Riner remporte, au passage, sa 152e victoire consécutive, alors que les JO de Tokyo se profilent.

Rugby - Coupe du monde : Malgré le peu d'enjeu du match contre l'Angleterre, le XV de France se présentera avec son équipe-type samedi à Yokohama. Tous les joueurs ayant battu l'Argentine, en ouverture de la compétition, seront reconduits, à l'exception d'Arthur Iturria, qui devrait céder sa place à Bernard Le Roux.

Cyclisme – Trois Vallées Varésines : Primoz Roglic l'a emporté mardi dans la confusion, après que de nombreux favoris (dont Valverde ou Nibali) ont emprunté le mauvais parcours à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée.

Football – Serie A : L'Atalanta a écopé d'une amende de 10 000 euros pour les cris racistes dirigés contre le latéral de la Fiorentina Dalbert le mois dernier, a annoncé mardi la Ligue de football italienne.

Football – Euro 2021 : Les Bleues ont difficilement battu le Kazakhstan à Shimkent (3-0), pour le début de la campagne de qualification à l'Euro 2020. Gauvin, Le Sommer et Katoto ont marqué.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Rugby – Coupe du monde : l'Écosse veut sa "finale", les Bleus surveillent les Gallois

Les matches du 1er tour se poursuivent ce mercredi matin. L'Argentine affronte les États-Unis depuis 6h45 dans une rencontre sans enjeu. À 9h15, l'Écosse se frotte à la Russie, et doit l'emporter avec bonus pour s'offrir une "finale" pour la qualification, contre le Japon dimanche prochain. Enfin, la rencontre de 11h45 permettra de surveiller le probable adversaire des Bleus en quarts, puisque le pays de Galles affronte les Fidji, qui jouent leur survie.

2. Tennis – Masters de Shangai : du lourd pour les Bleus

Programme compliqué pour les Français en lice ce mercredi au 2e tour à Shangai. Lucas Pouille affronte John Isner (dès 6h30), quand Jérémy Chardy devra batailler avec Alexander Zverev (dès 8 heures). À suivre également, les rencontres Djokovic – Shapovalov, et le choc de la nouvelle génération entre Auger-Aliassime et Tsitsipas, entre autres.

3. Football – Matches amicaux : Allemagne – Argentine, un choc et des absents

Ce mercredi soir, à Dortmund (20h45), l'Allemagne reçoit l'Argentine pour un match amical de prestige. Si les absents sont nombreux des deux côtés, notamment Lionel Messi (suspendu), cette rencontre sera l'occasion pour Marc-André ter Stegen, titulaire dans le but allemand à la place de Manuel Neuer, d'alimenter encore le débat sur le poste de n°1 de la Mannschaft.