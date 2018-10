Mbappé puissance 4, Racing Club de Toulon, Ballon d’Or, Shanghai : l’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Mbappé fait couler l’OL

Ce gamin ne cessera jamais de nous étonner. Jusqu’à la 60e minute d’un PSG-OL complètement fou, disputé à 10 contre 10 pendant plus d’une mi-temps, Kylian Mbappé ne réalisait pas un grand match, malgré son penalty obtenu. Et puis… En l’espace de 13 minutes, le jeune prodige parisien s’est fendu d’un quadruplé de grande classe pour mettre l’OL à genoux (5-0) et signer une performance encore inédite en L1. Preuve qu’on a pas fini d’être surpris par cet homme. Heureusement qu’il est Français…

2. Rugby - Top 14 : Toulon, ce n’est toujours pas ça

9 points en sept journées. Quand on s’appelle Toulon, cela ne passe clairement pas. Battu dimanche soir à Montpellier (29-17), le RCT se retrouve désormais 12e de Top 14 et envisage sa saison comme une longue traversée du désert. Côté Montpellier, les pertes de Johan Goosen et Timoci Nagusa pourraient peser lourd dans la balance.

3. Football - Liga : Le Barça continue de faire du surplace, Séville en profite

Le Barça n’est pas totalement guéri. Dimanche, les Catalans ont enchaîné un quatrième match de suite sans victoire face à Valence (1-1). Conclusion directe, le FC Séville est désormais le nouveau leader du championnat, un point devant Messi et les siens.

On a aussi retenu pour vous

Football - John Terry a annoncé dimanche soir qu'il prenait sa retraite, à l'âge de 37 ans, alors que les médias britanniques évoquent déjà depuis quelques semaines la reconversion de l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre.

Football - Bleus : Le capitaine lyonnais Nabil Fekir, victime d'une "entorse à la cheville" gauche lors du choc contre Paris dimanche, "sera forfait" pour les matches d'octobre en équipe de France, a annoncé son entraîneur Bruno Genesio.

Golf - L'Américain Kevin Tway a remporté le Safeway Open, tournoi de lancement de la saison 2018/2019 comptant pour le circuit professionnel américain de golf PGA, après trois trous de barrage face à son compatriote Ryan Moore, dimanche à Napa en Californie.

La vidéo de rattrapage

Kylian Mbappé auteur d'un quadruplé historique, José Mourinho et son coaching gagnant ou encore le triplé express de Paco Alcácer face au Augsbourg. Voici nos héros du week-end européen.

Le tweet puissance 4

Ce qu’il ne faut pas manquer aujourd’hui

1. Tennis - Masters Shanghaï : Trois Français en piste

Des débuts hauts en couleur pour les Bleus. Ce lundi, Gaël Monfils, Gilles Simon et Adrian Mannarino entrent en piste à Shanghaï et la mission ne sera pas de tout repos face à Stefanos Tsitsipas, Marco Cecchinato et Andreas Seppi. A suivre à partir de 7H.

Chez les femmes, à Hong Kong, Alizé Cornet débute face à Julia Glushko.

2. Football - Ballon d’Or : la liste des 30 nommés dévoilée aujourd’hui

C’est aujourd’hui que France Football va dévoiler, au compte-goutte, la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or en dévoilant le premier volet des cinq nommés dès 8h ce matin. Combien de Français champions du monde dans la liste ? Et de joueurs de Ligue 1 ? Réponse dans la journée avec notre live spécial qui suivra l’évolution des nommés au fur et à mesure de la journée. On découvrira également les 15 nommées pour le Ballon d’Or féminin ainsi que les dix prétendants pour le Trophée Kopa (meilleur joueur de moins de 21 ans).