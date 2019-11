Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket – NBA : les Lakers enchaînent, les Warriors tombent encore

Sur le parquet de Spurs bien mal en point, les Los Angeles Lakers ont porté leur série de victoires à huit, dans la nuit de lundi à mardi (104-114). Comme à leur habitude, LeBron James (33 points) et Anthony Davis (19 points) ont porté les leaders de la conférence Ouest. À noter également, les victoires étriquées des Celtics face aux Kings (103-102) et des Bucks face au Jazz (122-118). Les Warriors, eux, se sont écroulés dans le dernier quart-temps face au Thunder et se sont inclinés de justesse (97-100).

LeBron James avec les Los Angeles Lakers contre les San Antonio Spurs en NBAGetty Images

2. Football – Ballon d'Or : Mbappé pense qu'il "ne mérite même pas le podium"

Dans une interview à paraître ce mardi dans Ouest-France, Kylian Mbappé assure ne pas se faire d'illusions quant au résultat du Ballon d'Or, annoncé lundi prochain. Le Français, septième en 2017 et quatrième l'année passée, estime qu'il ne mérite pas mieux cette fois-ci : "Je dois être lucide, par rapport à la saison de certains autres joueurs, je ne mérite même pas le podium. Avec le PSG, nous avons déçu en Ligue des champions. J'ai encore le temps de le gagner, je n'en fais pas une obsession."

3. Jeux Olympiques : un comité de l'AMA recommande d'exclure la Russie pendant quatre ans

Un comité indépendant de l'Agence Mondiale Antidopage a préconisé ce lundi d'exclure quatre ans la Russie des futures compétitions sportives internationales, pour avoir falsifié des données de laboratoire transmises aux enquêteurs de l'agence. Le comité exécutif de l'AMA doit se réunir le 9 décembre prochain pour statuer sur ces recommandations, qui pourraient priver la Russie des JO 2020 et du prochain Euro de football, où elle doit organiser certains matches.

Ce que l'on a aussi retenu pour vous

Rugby – Top 14 : Avec cinq trophées, le Stade Toulousain a été mis à l'honneur lors de la Nuit du rugby lundi soir. Son arrière sud-africain Cheslin Kolbe a été sacré meilleur joueur du Top 14.

Football – Ligue 2 : Le Havre a écrasé Guingamp ce lundi soir (4-0), en clôture de la 5e journée, et remonte au 6e rang, à trois points du 5e, Sochaux.

Basket – Jeep Elite : L'ASVEL a remporté une dixième victoire de suite en Championnat en battant Châlons-Reims lundi (83-76).

Football : Stéphanie Frappart a été désignée meilleure arbitre féminine du monde par l'IFFHS. Elle est la première Française à remporter ce trophée depuis sa création, en 2012.

Football : L'OL a annoncé être en "négociations exclusives" pour racheter le club américain du Reign FC, ou évolue la superstar de l'équipe féminine des États-Unis Megan Rapinoe.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Lafond : "Du Plessis qui fait une Vahaamahina, c’est emmerdant pour Galthié" 03:48

Le Grand Récit : Christian Laettner, le chef d'oeuvre du "connard n°1 de tous les temps"

Ce mardi, les Grands Récits poursuivent la série "Sur le fil", consacrée aux dénouements inoubliables de l'histoire du sport. On retourne en 1992, pour s'intéresser à une fin de match qui a marqué à jamais la NCAA : le shoot au buzzer de Christian Laettner, joueur le plus détesté de l'histoire du basket universitaire américain, avec Duke contre Kentucky.

Christian Laettner.Eurosport

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue des champions : un choc PSG – Real pour la première place

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le PSG aborde le choc face au Real Madrid, ce mardi (21h), en position de force après sa victoire 3-0 à l'aller au Parc des Princes. Les Parisiens n'ont besoin que d'un match nul pour s'assurer la première place du groupe A. Mais attention au Real, qui doit encore valider sa qualification : l'équipe de Zinédine Zidane est métamorphosée par rapport à celle de septembre, à l'image d'Eden Hazard, de retour en forme.

Vidéo - Oubliez Neymar, Mbappé ou Di Maria, le trio magique du PSG est ailleurs 02:44

2. Football – Ligue des champions : Tottenham, City et l'Atlético qualifiés ?

Plusieurs prétendants à la victoire finale peuvent valider leur billet pour les huitièmes de finale de la C1 ce mardi. Opposé à l'Olympiakos dans le groupe B (21h), le Tottenham de José Mourinho, finaliste malheureux l'année dernière, doit gagner pour se qualifier. Comme l'Atlético, en déplacement sur le terrain de la Juventus Turin (21h), déjà qualifiée et proche de s'assurer la tête du groupe D. Dans le groupe C, Manchester City n'a besoin que d'un match nul face au Shaktar pour valider son ticket.