1. UFC : McGregor, la claque !

Quarante secondes. C'est le temps qu'il a fallu à Conor McGregor pour venir à bout de Donald "Cowboy" Cerrone, dimanche matin, lors de l'UFC 46. Seize mois après sa défaite face à Khabib Nurmagomedov, "The Notorious" a marqué les esprits. "Je me sens tellement bien, je suis indemne. J'ai travaillé dur pour revenir de là où j'étais", a déclaré McGregor après cette 22e victoire en 26 combats, la première chez les welters pour celui qui fut champion UFC chez les plumes et les légers.

2. Basket - NBA : LeBron brille avec les Lakers, Milwaukee gagne encore

Les Lakers et LeBron James ont repris en patrons le chemin de la victoire sur le parquet de Houston samedi (115-124), lors d'une soirée NBA qui encore vu Milwaukee écraser la concurrence à l'Est avec large succès face aux Nets de Brooklyn (97-117).

3. Football - Coupe de France : L'OL passe

Lyon s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe en venant à bout de Nantes à la Beaujoire, samedi soir (3-4). Porté par le jeune Rayan Cherki, Martin Terrier et Moussa Dembélé, l'OL a compté jusqu'à trois buts d'avance avant que Nantes ne revienne dans le coup en fin de match.

Vidéo - Nantes - Lyon : le résumé 05:52

Rugby : Les Saracens, champion d'Europe et d'Angleterre en titre, seront relégués à la fin de la saison pour dépassement du plafond salarial, a indiqué samedi la Premiership, le championnat anglais. "A l'issue du dialogue avec les Saracens sur leur respect du règlement sur le salary-cap (plafond salarial, ndlr), il a été décidé que les Saracens seront relégués à la fin de cette saison", est-il écrit dans un communiqué de la Premiership.

Boxe : Le Dominicain Jeison Rosario s'est emparé des ceintures WBA et IBF des poids-welters en détrônant l'Américain Julian Williams par arrêt de l'arbitre au 5e round, samedi à Philadelphie.

Athlétisme : Renaud Lavillenie a réussi une belle rentrée samedi en s'imposant lors du Star Perche à Bordeaux avec une barre à 5,80 m. Pour son premier concours de l'année, le champion olympique 2012 a égalé ainsi la meilleure performance mondiale de 2020.

Le tweet : Cerrone, le hug qui fait du bien

La vidéo de rattrapage : Cherki, le rayon de soleil de l'OL

Vidéo - Cherki : "J'ai acquis ma maturité grâce à mes coéquipiers", l'interview d'après match du prodige 00:59

A ne pas rater ce dimanche

1. Football - Coupe de France

Suite et fin des 16es de finale de la compétition avec cinq rencontres à suivre. Le PSG bouclera la soirée au Moustoir.

20h55 : FC Lorient - PSG

2. Ski alpin - Slalom Wengen

Départ à 10h15 pour la première manche. La seconde manche partira à 13h15. Clément Noël, tenant du titre, s'élancera avec le dossard 1.

3. Biathlon - Poursuites à Ruhpolding

12h15 : Poursuite dames 10Km

14h30 : Poursuites messieurs 12,5Km

4. Rugby - Champions Cup



14h00 : Saracens - Racing 92

16h15 : Stade Toulousain - Gloucester

16h15 : Montpellier - Connacht

5. Football - Championnats étrangers

Bundesliga / 15h30 : Hertha Berlin - Bayern

PL /17h30 : Liverpool - Manchester United

Liga / 21h00 : FC Barcelone - Grenade

Serie A / 20h45 : Juventus - Parme