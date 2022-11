1. Tennis - ATP Finals : Medvedev passe à la trappe, Tsitsipas reste en vie

Daniil Medvedev n'ira pas plus loin à Turin. Le Russe, qui a pourtant servi pour le match à 5-4 dans la troisième manche, ne verra pas les demi-finales du Masters puisqu'il a été battu par Stefanos Tsitsipas au bout d'un sacré match (6-3, 6-7, 7-6). Il avait déjà perdu sa première rencontre face à Andrey Rublev. Le Grec, lui, tentera justement de décrocher son billet pour le dernier carré face au N.7 mondial.

2. Basketball - NBA : Le grand huit pour Boston, 50 points insuffisants pour Curry

Mais qui peut stopper Boston ? Leaders à l'Est, les Celtics ont aligné un huitième succès en s'offrant Atlanta (126-101). Les Warriors, eux, ont dû s'incliner face aux Suns de Phoenix malgré une énorme performance de Stephen Curry, auteur de 50 points. Shai Gilgeous-Alexander a lui aussi rendu une superbe copie (42 points) mais la sienne a permis au Thunder de battre Washington (121-120). Avec le panier de la gagne en prime.

3. Handball - Euro 2022 : Les Bleues terminent en beauté... et retrouvent leur bête noire

Elles étaient déjà qualifiées et assurées de terminer en tête de leur poule. Mais les Bleues ont bouclé le premier tour avec la manière. L'équipe de France s'est largement imposée face à l'Espagne (36-23), à Skopje, et connaissent désormais la suite des opérations. En demi-finale, les joueuses d'Olivier Krumbholz affronteront la Norvège, battue par le Danemark (31-20) lors de la dernière journée du tour principal. Leur bête noire, face à laquelle elles avaient perdu en finale de l'Euro 2020 et du Mondial 2021...