Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Roland-Garros : Cilic a donné la leçon à Medvedev

Daniil Medvedev n'a pas existé. Le numéro deux mondial russe a en état de grâce lundi soir, en huitièmes de finale (6-2, 6-3, 6-2). Le Croate affrontera Andrey Rublev en quarts.

Medvedev, impuissant. Crédit: Getty Images

Rublev, lui, a profité, plus tôt dans la soirée, de . Le genou gauche du jeune italien de 20 ans lui a fait défaut et l'a forcé à abandonner alors qu'il était mené par le Russe dans la troisième manche (1-6, 6-4, 2-0).

2. Tennis - Roland-Garros : Swiatek est humaine

Iga Swiatek a été bousculée mais poursuit sa route. Menée une manche à rien, (6-7, 6-0, 6-2) pour se hisser en quarts de finale du Grand Chelem parisien. La Polonaise y affrontera l'Américaine Jessica Pegula, 11e joueuse mondiale.

3. Football - Ligue des champions : L'UEFA a ouvert une enquête sur les incidents du Stade de France

Deux jours après les incidents de Saint-Denis, qui ont provoqué le retard du coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions, sur ce fiasco sécuritaire. L'instance promet "d'examiner les prises de décisions, les responsabilités et les comportements de toutes les parties impliquées dans la finale".

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue des champions africaine : Vainqueur d'Al-Ahly (2-0) à domicile lundi soir, pour la troisième fois de son histoire.

Football - Ligue 1 : Menacé de deux interdictions de recrutement consécutives dans l'affaire du transfert de Pape Gueye, l'Olympique de Marseille a reçu du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dès cet été.

Basketball - Betclic Elite : Monaco a décroché sa qualification pour les demies dans un match d'appui accroché qui s'est fini en prolongations (82-80) face à une équipe de Strasbourg courageuse.

La vidéo de rattrapage

Nos derniers podcasts

L’élimination de Stefanos Tsitsipas en huitième de finale, Iga Swiatek a perdu un set faut-il s'inquiéter ? Les chocs Zverev - Alcaraz et Nadal - Djokovic... Arnaud Di Pasquale et nos journalistes décortiquent pour vous l'actu de ce Roland-Garros 2022.

Vingt "Top 10", dont une victoire. Hugo Hofstetter est dans une forme impressionnante, en cette première partie de saison 2022. Le sprinteur-"classicman" de l’équipe Arkéa Samsic est l’invité de Colin Bourgeat ce lundi, dans Bistrot Vélo.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : Nadal - Djokovic, un duel de titans, un match pas comme les autres

En night session ou l'après-midi ? Pourquoi Rafael Nadal préfère jouer en journée ? Un duel au sommet dès les quarts qui ouvre le tableau... la sauce a déjà pris depuis quelques jours autour du choc des géants entre Nadal et Djokovic. Un 59e duel entre les deux hommes, le 10e à Roland, à suivre à partir de 20h45. Le sujet sera évidemment abordé sur La terasse du Tennis Club à 19h sur Eurosport 1.

2. Tennis - Roland Garros : Une grosse journée en perspective

"Rafa" et "Djoko" ne seront pas les seules attractions de la journée porte d'Auteuil. Un alléchant quart de finale entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz se profile sur le Chatrier, pas avant 15h. Avant eux, ce sera au tour de femmes de batailler pour une place dans le dernier carré. Martina Trevisan et Leylah Fernandez ouvriront le bal suivies de la très prometteuse Américaine de 18 ans Cori Gauff contre Sloane Stephens.

3. Cyclisme - Coupe de France : Place au Mercan'Tour

La douzième course de la Coupe de France de cyclisme sera à suivre en direct sur Eurosport 1 à partir de 13h. Avec 167,9 kilomètres de course, 4.200 mètres de dénivelé positif et trois ascencions successives, les grimpeurs seront à l'honneur.

