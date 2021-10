Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1.Tennis – Indian Wells : Coup de massue pour Medvedev, coup de vent pour Monfils

Grosse surprise au Masters 1000 d'Indian Wells mercredi: Daniil Medvedev, 2e mondial et vainqueur du dernier US Open, a été sorti dès les 8es de finale, renversé par le Bulgare Grigor Dimitrov (28e). Tête de série N.1 du tournoi, le Russe a été sorti en trois sets 4-6, 6-4, 6-3 au bout de 2h14 d'un combat âpre. "Je me suis senti épuisé pendant le tournoi. Maintenant que c'est fini, je peux le dire. J'ai plusieurs problèmes physiques qui sont apparus", a déclaré Medvedev qui menait 6-4, 4-1 avant de craquer. Le Grec Stefanos Tsitsipas (3e joueur mondial), lui, s'est qualifié pour les quarts face à l'Australien Alex de Minaur (27e mondial), 6-7, 7-6, 6-2. Il y retrouvera le Géorgien Nikoloz Basilashvili (36e mondial).

Gaël Monfils, lui, n'a jamais existé face à Alexander Zverev. résultat une défaite en deux minuscules sets (6-1, 6-3) en une heure de jeu. Circulez, y'a rien à voir !

Medvedev éliminé cette nuit à Indian Wells Crédit: Getty Images

2. Football – Eliminatoires Coupe du monde 2022 : Coup dur pour Navas

Le gardien du PSG Keylor Navas s'est blessé à l'adducteur droit au cours du match entre le Costa Rica et les États-Unis comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, mercredi à Columbus. Le joueur de 34 ans, qui fêtait sa 99e sélection, est sorti à la mi-temps et n'a pas pu empêcher la défaite des siens (2-1). La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue.

Keylor Navas (PSG) décisif avec le Costa Rica face au Salvador Crédit: Getty Images

3. Basketball – Euroligue : Coup de mou pour Monaco

Malgré un Mike James exceptionnel (24 points), Monaco a essuyé sa première défaite de la saison en Euroligue mercredi pour la 3e journée chez le Real Madrid (94-86), payant notamment un début de match catastrophique. Il n'y a pas eu de nouveau retournement de situation, comme Villeurbanne contre l'Efes Istanbul la veille (75-73) : sur le parquet du Real Madrid, club comptant le plus de titres dans la compétition (10 sacres), les Monégasques ont un temps cru pouvoir faire le hold-up, quand ils sont revenus à hauteur des Madrilènes à quelques minutes du terme après avoir été menés de 21 points pendant le premier quart-temps. En vain.

Donatas Motiejunas et Monaco ont perdu sur le parquet du Real Madrid. Crédit: Getty Images

Handball – Ligue des champions : Montpellier a infligé sa première défaite européenne cette saison au Vardar Skopje (31-25 mercredi) lors de la quatrième journée de Ligue des champions, une compétition qu'il avait commencée par un match nul et une défaite.

Tennis – WTA Indian Wells : La Bélarusse Victoria Azarenka (32e joueuse mondiale) s'est qualifiée mercredi pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA 1000 d'Indian Wells, après sa victoire face à l'Américaine Jessica Pegula (24e mondiale) en deux sets, 6-4, 6-2.

Football – Ligue des champions féminine : Les Parisiennes, demi-finalistes la saison dernière, ont enchaîné avec un deuxième succès consécutif dans la compétition, en dominant facilement les Ukrainiennes de Kharkiv (5-0), grâce notamment à un triplé de la jeune Canadienne Jordyn Huitema.

Football – Ligue 1 : Un supporteur niçois, filmé en train d'effectuer un salut nazi fin août lors du match face à l'Olympique de Marseille, a été condamné mercredi soir à un an de prison avec sursis et trois ans d'interdiction de stade pour apologie de crime contre l'humanité et incitation à la haine.

1. Cyclisme – Tour de France : Le grand jour du Tour

On les aime ces jeudis qui nous plonge déjà dans l'été à venir. On ets alors loin de l'automne maussade mais à fond dans la grande messe de juillet. Le voile se lève donc ce jeudi sur le parcours du Tour de France 2022, qui démarrera le 1er juillet de Copenhague pour le départ le plus septentrional de son histoire centenaire. Trois étapes au Danemark et une arrivée sur les Champs-Elysées à Paris, le 24 juillet, sont les seules certitudes validées par ASO, la société organisatrice, qui entend réserver l'officialisation du tracé de la Grande Boucle pour le rendez-vous du Palais des Congrès, à Paris. Mais, comme toujours, quelques indices ont filtré…

Tadej Pogacar Crédit: Getty Images

2. Football – Ligue des champions féminine : L'OL en reconquête

Eliminées en quarts de la C1 et renversées de leur trône national par les Parisiennes, les Lyonnaises sont en reconquête. Les joueuses de Sonia Bompastor ont dû passer par les barrages pour se qualifier en C1, un petit affront pour le club le plus titré de la compétition (7 sacres). L'OL a réussi son entrée face au Häcken BK et a surtout retrouvé Ada Hegerberg après une très longue absence de 21 mois en raison de deux blessures. L'OL va tenter d'enchaîner par un deuxième succès face au Benfica, actuel deuxième du championnat portugais. Une double confrontation face au Bayern Munich, demi-finaliste de la dernière édition, attend ensuite les Lyonnaises.

