Une victoire convaincante. Une de plus. Face à Lorient (4-0), la machine lilloise n’a pas fait dans le détail et a encore présenté un visage de séduisant dauphin. Si Yusuf Yazici, déjà excellent en Ligue Europa, a été le grand bonhomme du match, le but marqué par Jonathan David en toute fin de match peut définitivement lancer la jeune recrue. De quoi armer un peu plus un LOSC aux allures d’armada.