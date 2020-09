Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball – NBA : Paul George et Leonard mènent la révolte, Boston y est presque

Les Clippers ont eu chaud. La franchise de Los Angeles s'est imposée sur le fil face aux Nuggets (113-107), dans le sillage d'un Paul George étincelant (32 points) et décisif dans le quatrième quart temps. Kawhi Leonard, mais aussi Lou Williams et Marcus Morris, ont également été très importants dans les moments clés du match. Les Clippers mènent la série (2-1) en demi-finale de conférence.

Plus agressifs, plus adroits, plus cohérents dans leur jeu, les Celtics ont étouffé (111-89) les Raptors, qui ne sont jamais entrés dans le match, et en ressortent sous la menace d'une élimination. Boston peut en effet conclure lors du Game 6.

2. Tennis – US Open (F) : Cornet s'arrête là

Alizé Cornet s'est encore battue jusqu'au bout. Mais cette fois, cela n'a pas suffi. La Française a été éliminée par Tsevtana Pironkova en trois manches et 2h49 de bagarre (6-4, 6-7, 6-3), en sauvant notamment une balle de match dans le deuxième set. Elle était la dernière Française en lice. Dans les autres rencontres des huitièmes de finale, Serena Williams a battu Maria Sakkari (6-3, 6-7, 6-3), Elise Mertens a eu raison de Sofia Kenin (6-3, 6-3) et Victoria Azarenka a écarté Karolina Muchova (5-7, 6-1, 6-4).

2h49 de bagarre et de rebondissements : Cornet a tout donné mais a fini par céder

3. Tennis – US Open (H) : Medvedev et Thiem à la hauteur

Ils sont peut-être les deux grands favoris du tournoi depuis la disqualification de Novak Djokovic. Et pour l'instant, Daniil Medvedev et Dominic Thiem l'assument. Le premier a écrasé Frances Tiafoe (6-4, 6-1, 6-0) alors que le second s'est débarrassé de Felix Auger-Aliassime (7-6, 6-1, 6-1) en huitièmes. Bourreau des Français, Andrey Rublev est venu à bout de Matteo Berrettini (4-6, 6-3, 6-3, 6-3).

4. Football – Ligue des Nations : Mbappé positif au Covid-19, Leonardo furieux

Kylian Mbappé a quitté le rassemblement des Bleus. L'attaquant a été testé positif au Covid-19 et a ainsi été renvoyé chez lui. Leonardo, lui, s'est agacé. La raison ? Il a appris la nouvelle par voie de presse. Cela ne lui a pas plu et le directeur sportif du PSG l'a fait savoir sur les ondes de RMC. En attendant, le champion de France doit résoudre un casse-tête. De très nombreux joueurs sont dans le même cas que la star de Bondy et manqueront donc les deux matches de Ligue 1, face à Lens puis Marseille.

5. Football - Ligue des Nations : L'Italie domine les Pays-Bas

L'Italie a réussi un joli coup. Tout en maîtrise, la Squadra Azzura s'est imposée sur la pelouse des Pays-Bas dans le choc du Groupe 1 de la Ligue A. Un but de Nicolo Barella, juste avant la pause, a suffi à faire le bonheur de l'équipe italienne (0-1), particulièrement enjouée à la Johan Cruyff Arena.

Tennis – Roland-Garros : Ashleigh Barty ne défendra pas son titre. L'Australienne a fait savoir sur les réseaux sociaux qu'elle ne participerait pas au tournoi Porte d'Auteuil. La N.1 mondiale avait déjà renoncé à l'US Open.

Athlétisme – Championnats de France : Christophe Lemaître a fait une croix sur le rendez-vous. D'après L'Equipe, le sprinter tricolore ne s'est pas complètement remis de la blessure aux adducteurs contractée lors du meeting de Turku le mois dernier.

Fritsch : "Roglic devrait frapper plus fort quand il le peut, j'espère qu'il ne le regrettera pas"

Le tweet qui montre que le PSG va devoir bricoler

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : Reprise en douceur ?

Après une journée de repos, la Grande Boucle s'élance pour la deuxième semaine. Un début en pente douce avec une étape plate de l'île d'Oléron à l'île de Ré. A moins que le vent ne vienne favoriser une bordure sur cette 10e étape.

Le profil de la 10e étape : Oléron et Ré, l'étape des deux îles... et celle des coups de vent ?

2. Tennis – US Open : Place aux quarts

Les choses sérieuses commencent. Les quarts de finale débutent ce mardi avec, notamment, la rencontre entre Borna Coric et Alexander Zverev. Bénéficiaire de la disqualification de Novak Djokovic, Pablo Carreño Busta défiera Denis Shapovalov dans la nuit. Dans le tableau féminin, Jennifer Brady affronte Yulia Putintseva avant que Naomi Osaka ne croise Shelby Rogers.

3. Football – Ligue des Nations : Les Bleus pour enchaîner

Timides mais vainqueurs en Suède (0-1), l'équipe de France retrouve la Croatie, qu'elle avait battue en finale de Coupe du monde il y a un peu plus de deux ans. Cette fois, elle ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé pour faire la différence. Anthony Martial a peut-être un coup à jouer.

La Croatie, que des bons souvenirs pour les Bleus

