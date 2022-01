CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Qualifications Mondial 2022 : Brésil chahuté

Son billet pour la Coupe du monde déjà en poche fort de 11 victoires en zone Amérique du Sud, l'invincible Brésil a concédé son troisième match nul lors de la 15e journée des éliminatoires, en Equateur (1-1) , qui a consolidé sa troisième place et s'est rapproché un peu plus du Qatar. A Quito, la sélection auriverde a rapidement ouvert le score par Casemiro (6e), mais un quart d'heure plus tard, les deux équipes étaient réduites à dix. Par deux fois, Alisson a même failli laisser ses partenaires finir à neuf et l'Equateur a vu sa persévérance récompensée par Félix Torres (75e).

A Asuncion, l'Uruguay s'est relancé en battant le Paraguay (1-0) sur un but de Luis Suarez.

2. Basketball - NBA : Curry et Thompson se régalent, les Sixers dominent les Lakers

Stephen Curry et Klay Thompson ont tous les deux brillé lors de la victoire des Golden State Warriors contre les Minnesota Timberwolves (124-115) en compilant 52 points à eux deux. Les Philadelphie Sixers ont profité de l'absence de LeBron James pour prendre le dessus sur les Los Angeles Lakers (105-87) avec 26 points de Joel Embiid.

En marge de ces rencontres, la Ligue a annoncé les équipes pour le All Star Game du 20 février. LeBron James (Lakers) sera le capitaine à l'Ouest, avec Stephen Curry (Warriors), Nikola Jokic (Denver), Ja Morant (Memphis) et Andrew Wiggins (Warriors). Kevin Durant (Brooklyn) sera le capitaine à l'Est, aux côtés de Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Sixers), DeMar DeRozan (Chicago) et Trae Young (Atlanta). Rudy Gobert (Utah) se contente donc d'un statut de remplaçant.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Basketball - Euroligue : L'Asvel s'est incliné face au FC Barcelone (84-71), lors de la 23e journée d'Euroligue, ce qui complique ses chances de sa qualifier pour les playoffs.

Football : Des femmes ont été autorisées, pour la première fois depuis plus de deux ans en Iran, à assister dans un stade à un match, qui a vu la sélection nationale se qualifier pour le Mondial 2022 en battant l'Irak (1-0), à Téhéran.

Cyclisme : Les coureurs d'Ineos Grenadiers sont manifestement maudits en ce moment. Deux jours après Egan Bernal, victime de plusieurs fractures, c'est son compatriote colombien et ami d'enfance Brandon Rivera qui a été victime d'une lourde chute, jeudi lors d'un entraînement chez lui. Il souffre d'une fracture et d'une dislocation du coude, et d'une dislocation de l'articulation acromio-claviculaire, a précisé l'équipe.

Golf - Farmers Insurance Open : Le n°1 mondial espagnol Jon Rahm et les Américains Adam Schenk et Justin Thomas sont en tête après le 2e tour, avec 13 coups sous le par.

Tennis - ATP Open Sud de France : Le n°3 mondial Alexander Zverev, éliminé en 8e de finale de l'Open d'Australie, sera la tête d'affiche du tournoi de Montpellier (30 janvier-6 février), en tant qu'invité. En revanche, Félix Auger-Aliassime battu en quart à Melbourne, ne sera pas en lice.

Football américain : Ben Roethlisberger, 39 ans, un des meilleurs quarterbacks de l'histoire de la NFL, vainqueur du Super Bowl à deux reprises avec les Pittsburgh Steelers, a annoncé sa retraite.

Rallye-raid : Philippe Boutron, grièvement blessé dans l'explosion le 30 décembre de son véhicule à Jeddah en Arabie Saoudite, avant le départ du Dakar, pourra remarcher, a-t-il déclaré dans un entretien à France Bleu Orléans.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1 .Tennis - Open d'Australie : Qui seront les deux derniers ?

Alors que la demie entre Rafael Nadal (n°6 mondial) et Matteo Berrettini (n°7) est en cours à Melbourne, Stefanos Tsitsipas (n°4) et Daniil Medvedev (n°2) s'affronteront à partir de 9h30 pour rejoindre l'Espagnol ou l'Italien en finale du premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Avec à la clé une deuxième finale pour le Grec ou une troisième pour le Russe, finaliste en Australie en 2021 et tenant du titre à l'US Open.

2. Handball - Euro : Les Bleus pour une finale

Après la défaite-coup de semonce contre l'Islande et la victoire renversante contre le Danemark, l'équipe de France se retrouve 20h30 à Budapest face à une autre équipe miraculée de ce Championnat d'Europe, pour une place en finale. Les Tricolores sont champions olympiques en titre et semblent insubmersibles mais attention : c'est la Suède qui les avait fait redescendre sur terre en demi-finale du Mondial, il y a un an.

3. Football - Coupe de France : Premier 8e

Direction l'Ouest de la France, ou même carrément la pointe de la Bretagne, pour découvrir ce soir (21h) le premier qualifié pour les quart de finale de la Coupe de France. Le FC Nantes et le Stade brestois s'affrontent en effet, sous le signe de l'amitié entre les deux entraîneurs, Antoine Kombouaré et Michel Der Zakarian, défenseurs sortis du centre de formation des Jaunes.

4. Formule E - Coup d'envoi à Diriyah

Le Championnat du monde électrique met le contact ce vendredi en Arabie saoudite avec la première des deux courses programmée en nocturne (18h), dans la banlieue de Ryad. Le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes) est le tenant du titre. Face à lui, le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), en quête de revanche après une saison décevante, son coéquipier portugais Antonio Félix da Costa, le Suisse Sébastien Buemi (Nissan e.dams), le Brésilien Lucas Di Grassi (Venturi) ou Antonio Giovinazzi (Dragon-Penske), transfuge de la Formule 1.

