Melbourne, L1, Wengen, Fourcade : L'actu sur un plateau du 14 janvier 2018

1. Monaco cale, Bordeaux et Lille se donnent de l'air

Monaco décroche un peu plus : en échec à Montpellier (0-0), le champion de France pointe désormais à huit longueurs du PSG et un seul devant l'OL, deux clubs qui comptent un match en moins.

Monaco contrarié, Lille et Bordeaux relancés

Et de ce podium, l'OM peut rêver aussi, revenu à un point de l'ASM après sa victoire à Rennes (0-3), amenée par Florian Thauvin (9 passes décisives et 9 buts en L1) - en dépit d'un penalty raté - et un Valère Germain efficace (4 buts en 4 matchs de L1).

Florian Thauvin félicité pour son but lors de Rennes - Marseille en Ligue 1 le 13 janvier 2018Getty Images

Après 4 défaites, Bordeaux a stoppé l'hémorragie à Troyes (0-1) et Christophe Galtier a signé son premier succès pour Lille, à Caen (0-1). Respectivement 13e et 14e, ces équipes se sont acheté un peu de tranquillité.

Dijon - Metz soldé par un nul (1-1), seul Nice (6e) a gagné à domicile, contre Amiens (1-0).

2. Rugby - Champions Cup : Mauvaise journée française

C'est simple : les trois clubs du Top 14 engagés ont perdu, en déplacement. La Rochelle a abandonné en Ulster (20-13) la première place de la poule 1, Montpellier a explosé sur le terrain d'Exeter (41-10), champion d'Angleterre en titre et actuel leader de Premiership, et Clermont, leader de la poule 2, s'est incliné chez le dernier du groupe, Northampton (34-21).

3. Rallye-raid - Dakar : Peterhansel accidenté, Sainz leader

Le duel pour la victoire finale entre Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz a peut-être basculé sur la 7e étape entre La Paz et Uyuni. L'arrière de son Peugeot 3008 DKR à moitié arraché "probablement" sur une pierre au km 186, "Peter" a lâché 1h45 et offert à son coéquipier espagnol la tête du classement général Autos.

4. Basketball - NBA : Golden State façon peau de Chagrin

Le champion en titre est passé près de la faute de goût : en avance de 27 points à la pause, le leader de la conférence Ouest n'a finalement conservé que deux unités de marge face à Toronto (127-125), deuxième à l'Est. Heureusement, Stephen Curry, de retour de blessure, et Kevin Durant ont serré les rangs avec 24 et 25 points.

San Antonio, troisième à l'Ouest, a aussi profité du retour de l'un de ses joueurs clé, Kawhi Leonard, pour imposer un match à sens unique à Denver (112-80).

Tennis - Open d'Australie : Novak Djokovic a indiqué ne pas être guéri "à 100%" pour son retour à la compétition après six mois d'absence pour soigner son coude droit.

Football - Mexique : André-Pierre Gignac a marqué samedi son premier but de l'année 2018 et ainsi permis à ses Tigres de s'imposer 2-1 contre Santos pour le compte de la 2e journée du tournoi de clôture.

Football - Premier League : A Wembley, Tottenham n'a fait qu'une bouchée d'Everton (4-0) pour la 23e journée, avec des buts de Harry Kane (x2), Son Heung-min et Christian Erkisen. Les hommes de Pochettino reviennent à égalité à la 4e place, à trois longueurs du troisième Chelsea.

Formule E : Le Suédois Felix Rosenqvist (Mahindra) a remporté à Marrakech la troisième course du championnat 2017-2018 devant le Suisse Sebastian Buemi (Renault E.Dams) et le Britannique Sam Bird (DS Virgin).

Vidéo - Patient puis opportuniste, Rosenqvist était au-dessus du lot : le résumé de la course 02:39

Basketball - ProA : Villeurbanne a subi sa 7e défaite de suite à l'extérieur sur le parquet de la lanterne rouge, Chalon-sur-Saône (52-84), alors que Levallois a remporté le derby contre Nanterre (96-91), lors de la 16e journée.

Rugby - XV de France : L'ex-sélectionneur Guy Novès, limogé fin décembre, "prend 40.000 euros par mois" et "n'est pas malheureux", déclare le secrétaire général de la Fédération française, Christian Dullin, au Dauphiné ce dimanche.

Vidéo - Federer, 7 matches pour la gloire : épisode 7, la symphonie finale face à Nadal 02:20

1. Ski alpin : Hirscher pour une première à Wengen

C'est assez incroyable, mais Marcel Hirscher n'a jamais gagné un slalom de Coupe du monde à Wengen. L'Autrichien va tenter de combler ce vider à partir de 10h45. A 11h15, descente féminine à Bad Kleinkirchheim.

2. Biathlon - Ruhpolding : Le jour des Mass starts

Martin Fourcade donne rendez-vous à 12h15 pour un nouvel exploit sur 15 km dans la station allemande, avant les femmes qui s'élanceront à 14h40 pour 12,5 km.

3. Football - Ligue 1 : Lyon dauphin ?

Monaco en échec à Montpellier (0-0) samedi soir, Lyon peut s'emparer de la deuxième place en cas de succès contre Angers (17h00). Et le PSG augmenter son avance en tête du championnat à Nantes (21h00).

4. Tennis - Open d'Australie : Top départ !

Le premier Grand Chelem de la saison débute cette nuit à Melbourne. En lice chez les hommes : Rafael Nadal, Nick Kyrgios, John Isner, Jo-Wilfried Tsonga ou encore Gilles Simon. Et les chez femmes, Venus Williams face à Belinda Bencic, Sloane Stephens, Elina Svitolina ou Caroline Wozniacki.

