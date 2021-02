Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d’Australie : Moutet et Cornet tombent, des gros noms dehors

Omnisport "King" des prolongations, "Kiki" qualifiée, Coupe de France : l'actu sur un plateau HIER À 06:01

Un nouveau Français quitte Melbourne prématurément : Corentin Moutet, malgré un très bon départ, à fini par plier face à Milos Raonic (6-7, 6-1, 6-1, 6-4). 2e tour sans encombre pour Diego Schwartzman et Félix Auger-Aliassime : le premier a fait une victime française, Alexandre Muller, expédié en trois sets secs (6-2, 6-0, 6-3), et le second n’a fait qu’une bouchée du régional de l’étape James Duckworth (6-4, 6-1, 6-2). En revanche, Stan Wawrinka est lui tombé au tie-break du 5e set, au bout d'un duel âpre avec Marton Fucsovics (7-5, 6-1, 4-2, 2-2, 7-6).

Chez les dames, les surprises de la nuit sont venues avec les éliminations de Bianca Andreescu (défaite contre Su-Wei Hsieh 6-3, 6-2) et de Petra Kvitova (battue par Sorana Cirstea 6-4, 1-6, 6-1). Alizé Cornet est tombée face à Ann Li en deux sets (6-2, 7-6), mais Fiona Ferro s'est imposée contre Elena Rybakina (6-4, 6-4) pour redonner un peu de sourire au clan tricolore.

2. Football - Coupe de France : l’OL fait le spectacle

Feu d’artifice de buts pour l’OL, qui a fait respecter la hiérarchie mardi en 32es de finale de Coupe de France contre l’AC Ajaccio (5-1). Depay, Slimani, Cornet, Cherki et Aouar ont marqué. Plus tôt, Valenciennes avait fait chuter le Stade de Reims au bout d’une rencontre spectaculaire (3-4), et Lorient s’était dépêtré in extremis du piège tendu par le Paris FC (2-1).

Depay et Slimani régalent, Cherki s'illustre : Lyon s'est fait plaisir contre Ajaccio

3. Athlétisme - Liévin : Tsegay bat le record du monde du 1500m, Duplantis s’impose

L’Ethiopienne Gudaf Tsegay s’est emparée mardi soir du record du monde du 1500m à Liévin, en améliorant de plus de deux secondes l'ancien chrono de référence. On s’est approché d’un autre exploit puisque l'Américain Grant Holloway, champion du monde en titre du 110 m haies, s'est approché à 0"02 du record du monde du 60 m haies, détenu par Colin Jackson depuis 1994.

Armand Duplantis a remporté le concours de la perche, en s’arrêtant prématurément après avoir franchi 5,86m. Renaud Lavillenie a échoué trois fois à 5,92m et a dû se contenter de 5,80m, synonyme de troisième place.

Gudaf Tsegay à Torun le 8 février 2020 Crédit: Getty Images

4. Basket - NBA : troisième défaite d’affilée pour les Nets, Curry en feu

Sans Kevin Durant, toujours absent en raison du protocole Covid-10, les Brooklyn Nets ont clairement enchaîné un troisième revers de rang (122-111) chez le dernier à l'Est, Détroit. Malgré les 27 et 24 points de Kyrie Irving et James Harden (12 passes, 5 contre mais 7 ballons perdus), le prétendant au titre a encore fait étalage de ses largesses défensives. Pendant ce temps, Stephen Curry a inscrit 32 points en trois quart-temps lors de la victoire de Golden State à San Antonio (114-91), et Miami a battu les Knicks d’un cheveu (98-96).

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Grâce à des buts de Karim Benzema et Ferland Mendy, le Real a remporté son match en retard contre Getafe mardi soir (2-0).

Football - FA Cup : Manchester United a dû attendre la prolongation pour se qualifier aux dépens de West Ham, mardi à Old Trafford.

Football - Coupe d’Italie : La Juve s’est qualifiée pour la finale après son match nul 0-0 face à l’Inter, dans un match tendu marqué par plusieurs altercations sur les bancs de touche.

La vidéo de rattrapage

Gros : "Je ne remercierai jamais assez Greg Baugé pour tout ce qu’il a fait pour moi"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis - Open d’Australie : un Humbert-Kyrgios qui promet

La journée est déjà bien avancée à Melbourne, mais plusieurs affiches du 2e tour restent à disputer. Deux Français doivent encore jouer ce mercredi : Adrian Mannarino, face à Miomir Kecmanovic (à partir de 6h30), et Ugo Humbert, sur le pont lors de l’un des chocs de la journée face à Nick Kyrgios (à partir de 9 heures). Alexander Zverev sera lui opposé, dès 9 heures, à l’Américain Maxime Cressy.

2. Biathlon - Mondiaux : le relais mixte ouvre le bal

Mercredi, les premières des douze épreuves des Mondiaux de biathlon s’élancent à Pokljuka. L’an passé, l’équipe de France avait réalisé une belle moisson en ramenant huit médailles et trois titres. La barre sera difficile à atteindre pour la première compétition de l’ère post-Fourcade, mais les Bleus, Quentin Fillon Maillet en tête, peuvent espérer faire douter l’armada norvégienne. Premiers éléments de réponse sur le relais mixte ce mercredi (15h).

Quentin Fillon Maillet Crédit: Getty Images

3. Football - Coupe de France : un derby, et un Aja-OM attendu

Les 32es de finale de la Coupe de France se poursuivent ce mercredi sur Eurosport. Dès 14h45, le programme sera alléchant, avec un derby de la Garonne entre Bordeaux et Toulouse (L2), un Auxerre (L2) - OM qui promet, ou encore un duel d’historiques entre Nantes et Lens. Les pensionnaires de L1 se défieront à 17h (Nîmes - Nice) et 19h (Dijon-LOSC) avant la clôture de la journée, et le match entre Caen et le PSG (21h05).

Eliminer le PSG ? Dupraz l'a déjà fait...

Omnisport Super Bowl, Open d'Australie, Mondiaux de ski perturbés et Classique : l'actu sur un plateau 08/02/2021 À 05:54