1. Football – Mercato : Messi se fait toujours attendre, le Barça encore dans le coup ?

Libre de s'engager là où il le veut, Lionel Messi fait durer le suspense autour de son avenir, le PSG restant "une possibilité" pour la décision que la planète attend. Et ce suspense réserve-t-il encore des rebondissements, voire un coup de théâtre ? Dans la nuit de lundi à mardi, le média catalan Betevé, repris par des quotidiens sportifs espagnols, a affirmé que le Barça venait de faire une "dernière offre" au joueur. "L'Argentin et le club négocient à l'aube une offre qui arrive après les adieux", a avancé Betevé sur le compte Twitter de son émission La Porteria, sans citer de sources.

Le Parc des Princes a attendu Messi lundi, en vain... Crédit: Getty Images

2. Tennis : Humbert continue à Toronto, Djokovic se retire de Cincinnati

Novak Djokovic, N.1 mondial, s'est retiré lundi du Masters 1000 de Cincinnati, qui commence le 15 août, deux semaines avant le début de l'US Open, déclarant qu'il avait besoin de plus de temps pour récupérer après les Jeux olympiques de Tokyo. "Je prends un peu plus de temps pour me rétablir et récupérer après un voyage assez éprouvant de l'Australie à Tokyo", a posté Djokovic sur les réseaux sociaux. A Toronto, Ugo Humbert a battu l'Italien Lorenzo Sonego (6-3, 6-4) au 1er tour du Masters 1000. Le Français a ainsi gagné le droit d'affronter au 2e tour le Grec Stefanos Tsitsipas.

3. Basketball – NBA : Doncic fait sauter la banque

Après des JO de haute volée au cours desquels il a mené la Slovénie jusqu'en demi-finale, Luka Doncic va signer avec Dallas une extension qui lui rapportera 207 millions de dollars sur cinq ans. Son agent, Bill Duffy, l'a confirmé auprès d'ESPN. C'est le maximum auquel il pouvait prétendre, lui qui bénéficie du tarif maximum grâce ses deux sélections au All Star Game.

4. Football – Mercato : Lyon sur la piste Shaqiri

Bourreau des Bleus cet été à l'Euro, le Suisse Xherdan Shaqiri pourrait bien débarquer en Ligue 1 cet été. Selon L'Equipe, Lyon a d'ores et déjà formulé une offre à son club, Liverpool, pour s'attacher ses services cet été. A un an de la fin de son contrat, le milieu offensif des Reds est estimé à une valeur comprise entre 5 et 7 millions d'euros.

Shaqiri Crédit: Getty Images

Tennis - Saison 2021 : L'ATP a publié, ce lundi soir, une mise à jour du quatrième trimestre de son calendrier 2021. Le Masters 1000 de Shanghai en a été retiré pour des raisons sanitaires, à l'instar des ATP 250 de Chengdu et de Zhuhai. Initialement prévu en mars et décalé à l'automne, le tournoi d'Indian Wells se déroulera quant à lui sur 11 jours.

Tennis - Masters 1000 de Montréal : Fiona Ferro (84e mondiale) a battu au 1er tour du Masters 1000 de Montréal l'Australienne Ajla Tomljanovic (49e), qui a abandonné à l'appel du 3e set alors que les joueuses étaient à égalité une manche partout. Ferro affrontera au 2e tour la Tchèque Petra Kvitova, 12e mondiale. Océane Dodin, elle, a battu la Tchèque Karolína Muchova (23e mondiale) en trois sets, 6-3, 1-6, 6-2.

Cyclisme – Tour de Pologne : L'Allemand Phil Bauhaus (TBV) a remporté au sprint la première étape du 78e Tour de Pologne courue sur 216 kilomètres entre Lublin et Chelm dans l'est du pays.

1. Football – Ligue des champions : Monaco dans un fauteuil

Vainqueur 2-0 en déplacement à l'aller, Monaco est en position de force avant son match retour ce mardi, au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Même si les Monégasques ont entre-temps subi un coup d'arrêt en championnat, en concédant un match nul vendredi contre Nantes (1-1). S'ils passent l'obstacle tchèque, ils affronteront Genk ou plus probablement le Shakhtar Donetsk, vainqueur (1-2) à l'aller en Belgique.

Wissam Ben Yedder (AS Monaco) / Match amical Crédit: Getty Images

2. Tennis – Masters Toronto : Paire, en piste, n'en peut déjà plus

Alors qu'il doit affronter Mackenzie McDonald ce mardi au premier tour du Masters 1000 de Toronto, Benoît Paire est déjà au bout du rouleau. Dans un tweet, il a exprimé lundi son ras-le-bol sur les conditions sanitaires et cette satanée bulle dans laquelle il est contraint de vivre.

