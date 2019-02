Mercato, Milwaukee, France - Galles : l'actu sur un plateau du 1er février 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Mercato : Mitroglou s'en va, Gueye n'arrive pas

Kostas Mitroglou (Marseille) à Galatasaray, Denis Suarez (FC Barcelone) à Arsenal, Youssef Aït Bennasser (Monaco) à Saint-Etienne, Antonio Mance (Trezncin) et Valentin Eysseric (Fiorentina) à Nantes, Almamy Touré (Monaco) à Francfort, Romulo (Genoa) à la Lazio… L'histoire dira si les mouvements des dernières heures du mercato étaient toutes des bonnes affaires.

Pour Idrissa Gueye, on sait déjà : Everton a gardé son joueur réclamé par le PSG. Et pour Gaël Kakuta, aussi. Pourtant présent jeudi soir à Amiens, le milieu du Rayo Vallecano a rejoint la cohorte des déçus administratifs, le club espagnol ayant envoyé les documents nécessaires à son départ dix minutes trop tard…

2. Basketball - NBA : Le pouvoir est à l'Est !

Dans le choc de la nuit, Milwaukee a émergé en solide leader à l'Est en gagnant sur le parquet de son premier challenger, Toronto (92-105), qui restait pourtant sur dix victoires à domicile, tandis que Philadelphie (104-113), troisième de la conférence, a fait la loi chez les Golden State Warriors (104-113), leaders à l'Ouest. Battus pour la 15e fois de la saison, les doubles champions en titre n'affichent plus qu'une victoire d'avance sur les Nuggets.

Au Staples Center, LeBron James était présent sur un parquet pour la première fois depuis 17 matches. Le quadruple MVP a réglé la question de la suprématie locale en guidant les Lakers vers la victoire contre les Clippers (123-120) avec 24 points, 14 rebonds et 9 passes.

3. Football - Coupe du Roi : Un doublé pour Benzema, une demie pour le Real

Grâce à un nouveau doublé de Karim Benzema, le Real Madrid a confirmé sa victoire de l'aller à Gérone (1-3) en gagnant 4 buts à 2. Les Merengue rejoignent le Barça, Valence et le Betis Séville dans le dernier carré.

Basketball - NBA : Kristaps Porzingis, blessé depuis le début de la saison, a été envoyé par les New York Knicks aux Dallas Mavericks avec Courtney Lee, Trey Burke et Tim Hardaway Jr. contre Dennis Smith Jr., Wesley Matthews et DeAndre Jordan, plus les deux premiers tours de draft des Knicks (2021 et 2023).

1. Ski alpin - Maribor : Trois pour un fauteuil

Un vendredi juste pour les dames, à Maribor, en attendant l'entrée en piste des descendeurs, samedi à Garmisch-Partenkirchen. La station slovène organise ce matin (10h00) un géant qui sera un nouvel épisode de la lutte indécise que se livrent Mikaela Shiffrin, Tessa Worley et Federica Brignone pour le petit globe de la spécialité. A trois épreuves de la fin de la saison, elles se tiennent en 45 points au classement.

2. Football - Ligue 1 : Lille, une occasion à saisir

Le LOSC, auteur de cinq succès toutes compétitions confondues en janvier, ouvre la 23e journée du championnat en recevant Nice à 20h45. Deuxièmes avec trois points d'avance sur Lyon, les Nordistes ont une opportunité de se détacher car les Gones jouent Paris dimanche.

3. Rugby - 6 Nations : La France au révélateur

Les Bleus n'ont plus gagné le Tournoi depuis 2010, ni fini sur le podium depuis leur deuxième place de 2011… Bref, c'est un défi redoutable qui les attend face au pays de Galles à 21h à Saint-Denis, en ouverture du Tournoi des 6 nations. D'évidence, les Bleus vont se heurter au "mur rouge", et la solution viendra du jeu au pied, d'un pack puissant, d'un moral et d'une discipline de fer. Du résultat dépendra l'efficacité de la charnière Camille Lopez - Morgan Parra.