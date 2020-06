Mercato OM, Kaepernick, Mayer et Haaland-Ødegaard : le plateau du jour

Mis au ban de la NFL après avoir posé un genou à terre pendant l’hymne américain, Colin Kaepernick pourrait agiter le marché grâce à une déclaration inattendue. L’OM, lui, n’a pas de fonds mais des idées pour son mercato. Garrincha, lui, n’avait pas besoin d’idées, il fonctionnait à l'instinct. Tout ce qu’on espère voir sur les pelouses norvégiennes dès ce mardi. Voici le plateau du jour.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Mercato : L’OM travaille à l’après-Sanson

Austérité n’interdit pas inventivité. Ce mardi, L’Equipe révèle que l’OM dispose d’une cible pour succéder à Morgan Sanson, amené à plier bagage cet été : Daler Kouzyaïev. Le polyvalent milieu de terrain Zenit Saint-Pétersbourg (27 ans) dispose d’un avantage conséquent : il est libre, ce qui a attiré le regard d’André Villas-Boas, encore au fait du marché russe. Mais la concurrence est réelle face à Valence ou Hoffenheim.

2. Football américain - NFL : Le patron de la NFL encourage les clubs à recruter Kaepernick

Inattendu. Mais nécessaire dans une période troublée pour les Etats-Unis. Roger Goodell, patron de la NFL, a encouragé lundi les équipes à recruter le quarterback Colin Kaepernick, sans équipe depuis trois ans pour avoir posé le genou à terre pendant l'hymne national. "S'il veut reprendre sa carrière en NFL, alors il faudra évidemment qu'une équipe prenne cette décision de l'engager," a déclaré Goodell à ESPN. A 32 ans, Kaepernick n’a plus joué en NFL depuis le 1er janvier 2017.

Colin Kaepernick Crédits Getty Images

3. Basketball – NBA : La "bulle" pas faite pour tout le monde selon Silver

Le patron de la NBA Adam Silver a affirmé lundi que la reprise de la saison prévue fin juillet à Orlando n'était "peut-être pas pour tout le monde", répétant qu'il laissait aux joueurs le choix. Entre crainte du coronavirus, isolement loin des familles et lutte contre l'injustice raciale, "je peux seulement dire que ce n'est peut-être pas pour tout le monde. Cela impliquera d'énormes sacrifices pour les joueurs et pour toutes les personnes impliquées, les entraîneurs, les arbitres... que je ne veux pas édulcorer", a-t-il dit à ESPN lundi.

4. Tennis - UTS : Tsitsipas et Berrettini au top, Paire à la relance : Ce qu'il faut retenir de la 2e journée

Le premier "week-end" de l'Ultimate Tennis Showdown s'est achevé lundi soir. A l'issue de cette première étape, Matteo Berrettini et Stefanos Tsitsipas se sont distingués avec deux victoires en deux matches. Côté français, c'est la soupe à la grimace pour Lucas Pouille, battu deux fois à la mort subite, Benoît Paire s'est, lui, relancé.

Play Icon WATCH En roue libre, Berrettini a trouvé la brèche dans le "mur" Goffin d'une subtile amortie 00:00:24

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Vainqueur du derby face au Bétis lors de la reprise de la Liga, le Séville FC (3e) n'a pas réussi à enchaîner : Vainqueur du derby face au Bétis lors de la reprise de la Liga, le Séville FC (3e) n'a pas réussi à enchaîner en concédant sur le fil le nul 1-1 chez Levante , en ouverture de la 29e journée lundi soir.

Athlétisme : Le recordman du monde du décathlon : Le recordman du monde du décathlon Kevin Mayer a décidé de quitter son entraîneur Bertrand Valcin , qui l'a accompagné depuis douze ans vers les sommets de sa discipline, a appris lundi l'AFP de source proche du dossier.

Rugby : Il n'y aura pas de calendrier global en 2020. Les acteurs du rugby mondial, réunis à Dublin lundi, ont décidé de poursuivre leur réflexion sur le calendrier international, a annoncé World Rugby, qui statuera le 30 juin sur le nombre de matches internationaux de l'automne.

Basketball – Jeep Elite : TJ Parker a été nommé nouvel entraîneur de l'Asvel Lyon-Villeurbanne en remplacement du Monténégrin Zvezdan Mitrovic, licencié fin mai, selon les infos de L'Equipe. Son frère, Tony Parker, est notamment propriétaire-président du club.

La vidéo de rattrapage

Attaquez le rugby des années 80-90 et vous trouverez Jean-Baptiste Lafond sur votre chemin pour riposter. Vincent Moscato et Christophe Laussucq (entre autres) avaient souligné que le rugby d'avant n'était vraiment pas beau à voir, il n'en fallait pas plus pour notre consultant monte au créneau, arme au poing, pour défendre ce rugby qui l'a tant fait rêver.

Play Icon WATCH Lafond : "Nul le rugby des années 80 ? Moscato, t'as fumé la moquette !" 00:05:01

Le podcast du jour

Dans ce nouveau numéro d'Ultra Talk, Arnaud Manzanini reçoit Benjamin Ferré, un navigateur et entrepreneur qui ne connaît qu'un mot : l'aventure.

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football - Grands Récits : Garrincha, canard boiteux mais génie du foot

C’est l’histoire d’un gamin aux jambes arquées qui ne voit le foot que comme un jeu. C’est l’histoire du plus grand dribbleur de tous les temps qui ne voit le foot que comme un jeu. C’est l'histoire d’un homme qui espère vivre sa vie de manière légère, à la manière du garrincha, petit oiseau présent au Brésil. Cette histoire, c’est celle de Garrincha, racontée par Laurent Vergne.

2. Football - Eliteserien : Les futurs Haaland ou Ødegaard reprennent

Ce mardi, le championnat norvégien, l'Eliteserien, débute sa saison sur Eurosport 2 à partir de 17h45. Ces dernières années, Erling Braut Haaland et Martin Ødegaard ont incarné cette nouvelle génération, qui a grandi en Norvège avant d'exploser au plus haut niveau. Pour l’occasion, on vous dresse le portrait de cinq plus gros prospects du championnat.

Play Icon WATCH Un quadruplé en 21 minutes : le jour où le phénomène Haaland s'est révélé 00:00:48

3. Football - Euro : La suite de notre Top 50

Il n'y a pas d'Euro cette année. Pour vous aider à passer le temps et attendre l'édition qui se déroulera à l'été 2021, nous avons décidé de vous concocter un Top 50 des moments qui ont jalonné la grande histoire du Championnat d'Europe des Nations. Deuxième volet ce mardi, du 40e au 31e. Avec des gestes de classe et d’autres… beaucoup moins.

Le Top 50 de l'Euro Crédits Eurosport

4. Football - Championnats européen : Griezmann pour se racheter, le Bayern pour parachever

Face à Leganés ce mardi (22h), Antoine Griezmann devrait encore une fois être titulaire. L’occasion de prouver que les paroles de son coach à son propos ne sont pas des paroles en l’air. Et l’occasion de se racheter après sa reprise très compliquée face à Majorque.

En Allemagne, le Bayern n’a pas ce type de problème et file vers un nouveau titre qu’il peut valider en disposant du Werder Brême ce mardi (20h30). Mais la vraie question est ailleurs : comment célébrer le titre au temps du Covid-19 ? Spoiler : la tradition risque d’en prendre un coup…

Serge Gnabry fait couler la bière à flots lors du titre de champion d'Allemagne du Bayern en 2019 Crédits Getty Images

