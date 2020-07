C'est le grand jour ! Ce dimanche, la saison 2020 de Formule 1 vivra son premier Grand Prix, en Autriche. Samedi soir, la Juve a pris un ascendant sans doute décisif sur la Lazio Rome en Serie A alors que ce dimanche, le Real Madrid tentera d'en faire de même sur le FC Barcelone, en Liga. Tout ceci est dans notre plateau.

Ce que vous peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Serie A : Break décisif pour la Juve ?

La soirée de samedi a été bonne pour la Juventus Turin. A plus d'un titre. Premièrement elle s'est amusée devant le Torino (4-1) et a vu Cristiano Ronaldo marquer sur coup franc, ce qui ne lui était plus arrivé depuis un bail. Deuxièmement, l'AC Milan a écrasé la Lazio (3-0). Ce revers des Laziale permet aux Turinois de compter sept points d'avance à huit journées de la fin. Le 36e scudetto n'est plus très loin.

2. Football - DFB Pokal : Un doublé pour le Bayern, en attendant mieux ?

Bundesliga, DFB Pokal… Le Bayern Munich a complété sa collection de trophées samedi soir. Les joueurs d'Hansi Flick ont dominé le Bayer Leverkusen (4-2) pour s'offrir la Coupe d'Allemagne, la 20e de la riche histoire du club. Les Bavarois peuvent désormais se tourner vers l'ultime objectif de leur saison, non des moindres : la Ligue des champions qui se tiendra en août.

3. Tennis - US Open : Paire pas chaud pour Flushing Meadows

"Aujourd’hui, je dis non. Il y a un mois j’aurais dit 'cela va mieux, les bars rouvrent, les restaurants rouvrent', mais là c’est un peu la catastrophe. Maintenant il y a des risques à y aller. [...] Y aller c’est prendre le risque de se faire contaminer." Ces mots sont de Benoît Paire, auprès de RMC, et le Français parle de l'US Open (31 août-13 septembre). A priori, sa décision n'est pas encore arrêtée mais le Français se pose des questions quant à sa participation.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Amical : L'OL a remporté son deuxième match de préparation sur sa pelouse samedi face à l'OGC Nice (1-0). Le seul but de la rencontre a été inscrit par Houssem Aouar.

Golf : Le jeune américain Matthew Wolff a pris samedi la tête du Rocket Mortgage Classic, avec trois coups d'avance sur ses poursuivants, dont le numéro dix mondial, Bryson DeChambeau.

Basket - NBA : Si la saison reprendra le 30 juillet, la ligue a dévoilé samedi soir le calendrier des matches de préparation qui auront lieu du 22 au 28 juillet.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez surtout pas rater aujourd'hui

1. Formule 1 - Grand Prix d'Autriche : Bottas, Hamilton, Verstappen… à qui le premier succès ?

Ce dimanche un peu avant 17h, le championnat du monde de Formule 1 édition 2020 aura un premier leader. Qui sera le premier victorieux dans cette saison si particulière ? Valtteri Bottas part en pole sous la menace de Lewis Hamilton, son coéquipier, mais Max Verstappen, vainqueur à Spielberg en 2018 et 2018, rôde. Les Ferrari, elles, ont pris une sacrée claque en qualification.

Valtteri Bottas im schwarzen Mercedes startet im ersten Rennen der Saison von der Pole Position Crédit: Getty Images

2. Football - Liga : Nouvel épisode du duel à distance entre le Real et le Barça

Une fois n'est pas coutume, le Real Madrid et le FC Barcelone jouent le même jour. Les Merengue ouvriront le bal à 14h sur la pelouse de l'Athletic Bilbao alors que les Blaugrana le fermeront à 22h sur celle de Villarreal. En avance de quatre points devant son rival, le Real a l'occasion de mettre une nouvelle fois la pression sur les Catalans qui n'ont plus vraiment le droit à l'erreur.

3. Football - Serie A : L'Inter sur les talons de la Lazio ?

La Lazio Rome regardait devant jusqu'à présent, elle va peut-être devoir se mettre à zyeuter dans le rétroviseur. Sa défaite samedi soir, conjuguée à un succès ce dimanche de l'Inter Milan devant Bologne (17h15), mettrait les Nerrazzuri à un petit point seulement au classement. A surveiller aussi le bouillant Naples-AS Rome en soirée (21h45).

