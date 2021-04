CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis, Masters Miami : Medvedev est tombé

Daniil Medvedev a été éliminé en quart de finale par Roberto Bautista. Le N.2 mondial et favori du Masters 1000 de Miami a pris la porte en deux sets 6-4, 6-2 face au 12e mondial . L'Espagnol, qui atteint ce stade de l'épreuve floridienne pour la première fois en neuf participations, jouera pour une place en finale contre Jannick Sinner, vainqueur plus tôt d'Alexander Bublik, 7-6 (7/5), 6-4.

Daniil Medvedev n'a pas trouvé comment s'en sortir : Roberto Bautista était partout

2. Football, Qualifications Coupe du monde 2022 : Merci Grizou

Ce ne fut pas une partie de plaisir, à l'image des matches de ce rassemblement de mars, mais les Bleus se sont finalement imposés en Bosnie-Herzégovine (0-1 ). Grâce à un but d'Antoine Griezmann – le 35e – à l'heure de jeu et pas grand-chose d'autre, les Tricolores pointent en tête du groupe D. La moindre des choses.

C'est moche mais est-ce que c'est grave ?

3. Basket, NBA : Les Nets gagnent mais perdent Harden, Booker prend feu

Avec notamment 31 points de Kyrie Irving, les Nets ont battu Houston (120-108), mais ont vu James Harden sortir sur blessure (ischio-jambiers ). Pour la première d'Andre Drummond qui s’est blessé au pied après quelques minutes (4 pts, 1 rd), les Lakers ont subi la loi de Milwaukee (112-97). Avec 36 points, 8 rebonds et 5 passes, Luka Doncic a lui guidé Dallas à la victoire contre Boston (108-113) alors qu'Utah a dominé Memphis (107-111). Enfin, Devin Booker a fait le show avec 45 points pour offrir un nouveau succès aux Suns contre Chicago (121-116).

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, Qualifications Coupe du monde 2022 : Grosse désillusion pour la Mannschaft. Sur leur pelouse, : Grosse désillusion pour la Mannschaft. Sur leur pelouse, les Allemands se sont inclinés face à la Macédoine du Nord (1-2).

Golf : La police de Los Angeles a annoncé que les enquêteurs ont identifié la cause de l'accident de voiture qui a gravement blessé Tiger Woods fin février, sans la révéler publiquement, se drapant derrière la protection de la vie privée du golfeur.

Football, Premier League : LeBron James, déjà actionnaire minoritaire, a augmenté sa participation dans le club anglais du Liverpool FC, champion en titre de Premier League.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Dylan van Baarle (Ineos) a remporté la semi-classique A travers la Flandre, comptant pour le World Tour, en s'imposant en solitaire devant le Français Christophe Laporte mercredi à Waregem, à quatre jours du Tour des Flandres. Revivez son numéro de soliste.

Un raid de 50 km pour un numéro fantastique : Revivez la victoire de Van Baarle

LE PODCAST "GRANDS RECITS" DU JOUR

L'un est le golfeur le plus titré de l'histoire. L'autre le plus aimé, doublé d'un révolutionnaire dans le monde du sport. Malgré leurs dix années de différence, Jack Nicklaus et Arnold Palmer ont hissé le golf à son sommet à travers leur rivalité teintée d'une amitié sincère. Jack et Arnie, ou le mariage golfique du siècle.

CE QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS RATER AUJOURD'HUI

1. Tennis, Miami : Tsitsipas – Hurkacz avant un intrigant Korda - Rublev

En début de soirée, Stefanos Tsitsipas va affronter Hubert Hurkacz, qui a sorti Milos Raonic 4-6, 6-3, 7-6 (7/4). Un peu plus tard dans la nuit, Sebastian Korda va tenter de poursuivre son excellent tournoi contre Andrey Rublev.

2. Tennis, WTA Miami : Barty – Svitolina à l'affiche

Après avoir souffert pour atteindre les quarts, Ashleigh Barty va se frotter à Elina Svitolina. Pas une mince affaire pour la tenante du titre. Dans la nuit, Maria Sakkari essayera de confirmer son succès contre Osaka face à Bianca Andreescu.

(Avec AFP)

