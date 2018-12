Merci, Messi, mystère : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Handball - Championnat d'Europe : Ces Bleues sont géantes !

Elles ont enflammé Bercy et le cœur de tous les Français. Pleine de combativité, de solidarité et bien sûr de talent, les handballeuses tricolores ont terrassé la Russie (24-21) pour apporter à la France son premier sacre européen chez les femmes. Championnes du monde en titre, les filles d'Olivier Krumbholz ont signé un fabuleux doublé et décroché au passage leur billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Chapeau !

L'équipe de France de handball savoure son sacre lors de l'Euro 2018 à BercyGetty Images

2. Football - Ligue 1 : Lyon s'est baladé

Il n'y a même pas eu de match. Après sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions, l'Olympique lyonnais a bouclé une semaine de rêve en dominant Monaco (3-0) avec une facilité déconcertante et des buts d'Houssem Aouar, Nabil Fekir et Ferland Mendy au Groupama Stadium. Les hommes de Bruno Genesio ont livré une belle prestation et prennent la troisième place du classement, à trois longueurs de Lille, deuxième. Monaco est en revanche toujours plus inquiétant. Sans ressort et sans idée, la formation de Thierry Henry, toujours 19e, a affiché un niveau affligeant.

3. Football - Liga : Un Messi stratosphérique

Trois buts, deux passes décisives et des gestes plus géniaux les uns que les autres : Lionel Messi a régalé et le Barça a fait exploser Levante (0-5) sous l'impulsion de son maître à jouer argentin. Un match d'extra-terrestre de la Pulga qui permet au club catalan de conserver trois points d'avance sur le FC Séville et l'Atlético de Madrid en tête du classement, tandis que le Real, quatrième, suit à cinq longueurs. Messi, lui, est meilleur buteur (14 buts) et meilleur passeur (10 passes décisives) de la Liga. Il vient d'une autre planète.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : LeBron James (13 points) s'est fait voler la vedette par John Wall (40 points, 14 passes décisives) lors de la victoire de Washington sur les Los Angeles Lakers (128-110). De son côté, Denver a poursuivi son superbe début de saison en dominant Toronto (95-86) dans les choc des leaders de conférences. Tous les résultats et les temps forts de la nuit, c'est ici.

Rugby : Une réunion dédiée à la sécurité aura lieu jeudi entre les représentants de la FFR et ceux de World Rugby après la mort en plein match de Nicolas Chauvin, 18 ans, joueur espoir du Stade Français.

Football - Serie A : L'AS Rome s'est difficilement imposée devant le Genoa (3-2) au Stadio Olimpico et pointe à la 6e place du classement.

Football : Le Club América est devenu dimanche champion du Mexique en remportant la finale retour du tournoi d'ouverture (2-0) face à Cruz Azul, à domicile, après un match nul à l'aller (0-0).

La vidéo de rattrapage

Les Français ont fait ce qu'ils ont pu, mais Marcel Hirscher était encore bien trop fort sur le géant d'Alta Badia. Si vous avez manqué la démonstration de l'Autrichien, elle vaut le détour.

Vidéo - Hirscher a créé des écarts historiques sur la Gran Risa pour résister aux Français 01:36

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Paris et Lyon croisent les doigts (12h)

Le PSG et Lyon retiennent leur souffle. Les deux clubs français vont chacun connaître leur adversaire en 8e de finale de la Ligue des champions lors du tirage au sort qui sera effectué à partir de midi à Nyon. Pour les Parisiens, premiers de leur groupe, le principal écueil à éviter est l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann mais d'autres grands clubs peuvent se dresser sur la route de l'équipe de Thomas Tuchel.

Vidéo - Epouvantail, abordable, revanchard : Quel tirage pour le PSG ? 01:53

Pour l'OL, il faut vraisemblablement prévoir du très lourd puisque les quatre premiers clubs au classement de l'UEFA, le Real, le Bayern, le Barça et la Juventus, figurent parmi les six adversaires potentiels des Gones. Et les deux autres ne ressemblent pas vraiment à des cadeaux. Vivez ce tirage au sort en direct, et le débrief, à partir de midi sur notre site.

Vidéo - Probable, cauchemar, porte-bonheur : Quel tirage pour l'OL ? 01:48

2. Football - Ligue Europa : Rennes va savoir (13h)

Dans la foulée du tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions aura lieu celui des 16es de finale de la Ligue Europa. Dernier représentant français, Rennes sera fixé à partir de 13h. Le club breton n'est pas tête de série. Il a donc des chances de tomber sur un gros client, comme Arsenal, Chelsea, Naples, l'Inter ou le FC Séville.

3. Ski Alpin - Alta Badia : Le géant parallèle vaudra le coup d'œil

Regardez cet événement sur Eurosport Player

C'est la spécificité d'Alta Badia. Le seul géant parallèle de la saison a lieu dans la station italienne. Un format original où 32 skieurs sélectionnés s'affrontent en duels sur deux manches et sur un tracé raccourci. A suivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player à partir de 18h15 !