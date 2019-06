Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Copa America : L’Albiceleste débute par une défaite

Cela commence mal. Lancé à la conquête d’une coupe internationale d’envergure, Lionel Messi a vu son Argentine tomber dès le premier match face à une équipe colombienne bien plus efficace (2-0) à Salvador. Les attaquants Roger Martinez, à la 71e minute, puis Duvan Zapata, à la 86e, ont permis aux Cafeteros d'empocher la victoire, leur première face à l'Argentine en Copa America depuis 20 ans. C'est un nouveau coup dur pour l'Albiceleste, qui n'avait pas perdu un premier match dans cette compétition depuis 40 ans.

2. WEC - 24h du Mans 2019 : Un duel Toyota en tête après la nuit

Elles sont bien au rendez-vous. Les deux Toyota menaient toujours la danse dimanche aux 24 Heures du Mans aux premières lueurs du soleil levant, se livrant une lutte farouche loin devant leurs principales rivales incapables de suivre leur rythme. À 6h, c'est la N.7 de Conway/Kobayashi/Lopez qui précédait de moins d'une minute la N.8 d'Alonso/Buemi/Nakajima, les deux voitures japonaises ayant couvert 233 tours depuis le départ samedi à 15h00, soit trois d'avance sur leur plus proche rivale, la Rebellion de Berthon/Thomas/Menezes. 9 abandons ont été recensés sur les 61 voitures partantes.

3. Rugby - Top 14 : Toulouse retrouve le trône pour la 20e fois

Le drapeau rouge et noir flotte de nouveau au sommet du rugby français : sept ans après son dernier sacre, le Stade Toulousain a conquis son 20e Bouclier de Brennus, samedi en battant au Stade de France Clermont (24-18) lors d'une finale du Top 14 âpre mais sans grandes envolées. Voilà l'ère Guy Novès définitivement tournée, avec ce premier titre depuis le départ de l'emblématique manager, en 2015.

4. Basketball - NBA : Davis va bien rejoindre LeBron aux Lakers

La superstar pour accompagner LeBron James vers le titre, c’est lui. Anthony Davis, le pivot All-Star des Pelicans, va bien rejoindre les Lakers la saison prochaine comme l’annonce la presse américaine. Selon le Los Angeles Times et la chaîne de télévision ESPN, les Lakers et la Nouvelle-Orléans sont parvenus à un accord pour un méga-échange. La Nouvelle-Orléans cède Davis aux Lakers qui, en échange, lui envoient trois joueurs qui devaient incarner l'avenir de l'équipe californienne, Lonzo Ball, Brandon Ingram et Josh Hart, plus trois choix de 1er tour de Draft, dont celui de la Draft 2019 (4e choix) qui aura lieu la semaine prochaine.

Boxe : Tyson Fury, ancien champion WBA, WBO et IBF des poids lourds de boxe, n'a eu besoin que de deux reprises pour battre l'Allemand Tom Schwarz, samedi à Las Vegas. Il s'est imposé par arrêt de l'arbitre au cours du 2e round après avoir dominé son adversaire de bout en bout.

Golf - U.S Open : L'Américain Gary Woodland a conservé samedi les commandes de l'US Open mais il est désormais sous la menace de l'Anglais Justin Rose et de son compatriote Brooks Koepka. A 35 ans, Woodland peut décrocher dimanche sur le spectaculaire parcours de Pebble Beach son premier titre majeur.

Football - Coupe du monde : Le Canada a décroché son billet pour les 8es de finale du Mondial de football féminin après sa victoire logique acquise aux dépens de la Nouvelle-Zélande (2-0), samedi à Grenoble.

Football - Mercato : L’Equipe consacre ce dimanche un dossier aux éventuels partants au PSG après l’arrivée de Leonardo. Et, selon le quotidien, Julian Draxler et Eric Maxim Choupo-Moting ont de grandes chances d’être encore présents à la reprise, les deux hommes ayant affirmé leur volonté de rester au club.

Marcel Fässler (Chevrolet Corvette n°64) a subi le premier gros accident de cette 87e édition à 20h39 suite à une incompréhension avec Satoshi Hoshino (Porsche n°88) qu'il passait.

1. Cyclisme – Critérium du Dauphiné : Une dernière étape haute en couleurs ?

Après l’étape dantesque de samedi qui a permis à Jakob Fuglsang de se couvrir de jaune, faut-il s’attendre à un bouleversement stratégique pour cette dernière étape reliant Cluses à Champéry (113 km) ? En tout cas, le terrible col du Corbier ressemble bien à un tournant majeur pour désigner le vainqueur du Dauphiné à quelques encablures du Tour.

2. Tennis – Rosmalen/Stuttgart/Nottingham : Boucler les demies françaises, Auger-Aliassime pour son premier titre

Arrêtés par la pluie, Adrian Mannarino et Richard Gasquet doivent reprendre leurs demies respectives ce dimanche matin à Rosmalen. "Manna" a été interrompu lors qu’il venait de faire le mini-break et menait 3 points à 2 dans le jeu décisif de la dernière manche face à Borna Coric (4-6, 6-3, 6-6). Le Bitterois était plus mal en point face à Jordan Thompson, mené une manche à rien et 5-3 dans le deuxième set par l’Australien. La finale est prévue pour 14h30.

Situation favorable pour Caroline Garcia à Nottingham avec un break d’avance dans la dernière manche face à Jennifer Brady (4-6, 6-3, 4-3) avant que la météo, là-aussi, ne vienne perturber les débats.

Autre endroit mais enjeu colossal pour Felix Auger-Aliassime. Face à Matteo Berrettini, surprenant et impressionnant cette semaine à Stuttgart, le jeune prodige canadien dispute sa troisième finale de l’année mais espère enfin soulever un premier titre qui en appellera encore beaucoup d’autres (15h).

3. Moto - Grand Prix de Catalogne : Quartataro résistera-t-il à Marquez ?

Poleman pour la deuxième fois de sa jeune carrière, Fabio Quartararo aura fort à faire à Barcelone ce dimanche. Car c’est un Marc Marquez qui a raté la pole de peu samedi qui va vouloir rapidement reprendre les commandes. Attention au départ où le jeune Français, opéré il y a onze jours à l’avant-bras, a souvent eu du mal cette saison.

Mais aussi : l’arrivée des 24h du Mans (15h), le Rallye d’Italie, le retour des USA dans cette Coupe du monde face aux Chiliennes (18h), le début de l’Euro Espoirs et de nombreux matches de préparation à la CAN.