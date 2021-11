Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ballon d'Or : Messi au 7e ciel

Un de plus dans la collection. Lionel Messi a décroché le septième Ballon d'Or de sa carrière , après 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019. Peut-être le plus surprenant de tous, au bout d'une saison globalement décevante en club mais salvatrice en sélection, avec une victoire contre le Brésil en finale de la Copa América. Robert Lewandowski et Jorginho ont complété le podium. Les Français ont trusté le Top 10. Furieux, Cristiano Ronaldo , lui, a zappé la cérémonie.

2. Football - Coupe de France : Derby breton et grand écart pour le PSG et l'OM en 32es

Il n'y aura qu'un seul duel 100% breton en 32es de finale de Coupe de France. Et ce sera un derby. Le tirage au sort, effectué lundi, a réservé un choc entre Rennes et Lorient, tandis que le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille affronteront deux N3, respectivement l’Entente Feignies-Aulnoye FC et l’ES Cannet Rocheville. Monaco et Lyon se rendront en Île-de-France.

3. Basketball - NBA : Gobert dominant, le Jazz écrasant

Rudy Gobert a encore montré les muscles. Le Français a compilé 21 points et 16 rebonds lors de l'écrasante victoire du Jazz d'Utah contre les Portland Trail Blazers (129-107). Au bout d'un duel fratricide et plaisant à suivre, les Chicago Bulls de Lonzo Ball les Hornets de LaMelo Ball (133-119).

On a aussi retenu pour vous

Football - Ballon d'Or : Sans surprise, la joueuse du FC Barcelone : Sans surprise, la joueuse du FC Barcelone Alexia Putellas a remporté la récompense suprême . Pedri a empoché le trophée Kopa. Gianluigi Donnarumma a raflé le Trophée Yachine.

Tennis - Coupe Davis : Surprise à Turin. : Surprise à Turin. La Croatie s'est qualifiée pour les demi-finales en battant l'Italie (2-1) après la victoire en double de Nikola Mektic et Mate Pavic contre Jannik Sinner et Fabio Fognini.

Golf : Dans une interview accordée à Golf Digest, Tiger Woods a exclu de faire un retour à temps plein dans sa discipline. Il le disputera désormais que certains tournois. L'Américain se remet encore d'un accident de voiture, subi il y a neuf mois, qui lui avait causé de graves blessures aux jambes.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Qualifications Coupe du monde 2023 (F) : Les Bleues pour finir en beauté

Un vrai test pour boucler l'année civile. Quatre jours après avoir écrasé le Kazakhstan (6-0), l'équipe de France féminine affronte cette fois-ci un adversaire plus coriace, le pays de Galles, au Roudourou (21h00). Face à la 2e équipe de la poule, les Bleues devront rester solides et appliquées pour décrocher un sixième succès en autant de rencontres dans cette campagne de qualification.

2. Formule 1 - Grand Prix d'Arabie Saoudite : Les Fous du Volant avec Laurent Rossi

Dix jours après le podium décroché par Fernando Alonso au Qatar, les Fous du Volant Stéphane Vrignaud et Gilles della Posta reçoivent Laurent Rossi, patron d'Alpine, dans le podcast que vous pourrez retrouver ce mardi. Au programme également : un hommage à l'immense Frank Williams, décédé dimanche, et un retour sur le duel pour le titre opposant Lewis Hamilton à Max Verstappen.

3. Football - Serie A : La Juventus doit recoller

La Vieille Dame doit relever la tête. Giflée en Ligue des champions par Chelsea (4-0), battue par l'Atalanta ce week-end et dans le collimateur de la justice italienne, la Juventus se rend sur la pelouse de la lanterne rouge, la Salernitana (20h45) pour tenter de se donner un peu d'air et se rapprocher, au moins provisoirement, du Top 5 au classement.

