Messi, Doncic, Mayer, Ballon d'Or : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Ter Stegen et Messi éclairent le choc face à l'Atlético

Ne cherchez pas le résultat du choc de L1 annoncé entre Monaco et le PSG ; la rencontre a été annulée très tôt dans la journée de dimanche en raison des intempéries s'abattant sur le Sud-Est. Conséquence : tous les regards se sont tournés vers Madrid où l'Atlético accueillait le Barça. Si Antoine Griezmann a été particulièrement "soigné" par le public madrilène pour son retour au Wanda Metropolitano, les Colchoneros et leurs supporters n'ont rien pu faire face à un nouvel éclair de Leo Messi dans les dernières minutes d'un match très moyen également marqué par les arrêts de grande classe de Marc-André ter Stegen pour les Catalans. La Pulga n'avait encore jamais marqué au Wanda, c'est chose faite pour un succès 1-0 qui permet au FCB de rester aux commandes de la Liga en compagnie du Real (31pts), une longueur devant le FC Séville (30pts).

2. Basket - NBA : Doncic arrête les Lakers

La série victorieuse des LA Lakers a pris fin dimanche soir. Sur leur parquet, après dix succès de rang, LeBron James (25pts, 9rbds, 8pds), Anthony Davis (27pts, 10rbds) et leurs coéquipiers ont subi la loi (100-114) des Dallas Mavericks, emmenés par un Luka Doncic proche du triple-double (27pts, 9rbds, 10pds). Les Lakers gardent cependant la tête de la Conférence Ouest devant Denver, les LA Clippers et Dallas. De son côté, le champion en titre, Toronto, guidé par Pascal Siakam (35pts, 5rbds, 5pds), a enchaîné une septième victoire de suite en écartant le Jazz de Rudy Gobert (12pts, 11rbds), 130-110. Surprenant 3e de la Conférence Est derrière Milwaukee et Toronto, Miami s'est imposé à Brooklyn (106-109). Dans le même temps, Boston est allé battre (104-113) les NY Knicks de Frank Ntilikina, touché au dos et rapidement remplacé. A signaler la nouvelle défaite des Spurs (132-98 à Detroit) et les 32 points d'Evan Fournier lors du succès d'Orlando face à Golden State (100-96).

3. Ski alpin - Coupe du monde : Mayer remporte le Super-G de Lake Louise

L'Autrichien Matthias Mayer, champion olympique de la discipline, a remporté le Super-G de Lake Louise devant l'Italien Dominik Paris et le duo austro-suisse Vincent Kriechmayr-Mauro Caviezel. Grâce au 6e succès de sa carrière en Coupe du monde, Mayer s'empare de la tête du classement de la coupe du monde générale. Premier Français, Adrien Théaux a pris la 9e place.

Vidéo - Mayer a montré qui était le patron : son run en vidéo 01:45

On a aussi retenu pour vous

Football - Carnet noir : Ancien joueur et dirigeant emblématique de l'AS Monaco, Henri Biancheri est décédé à l'âge de 87 ans.

Ski alpin - Coupe du monde : A domicile, sur la piste de Killington, l'Américaine Mikaela Shiffrin a décroché son deuxième succès de la saison et le 62e de sa carrière en dominant de la tête et des épaules le deuxième slalom de la Coupe du monde 2019-2020.

Vidéo - Une démonstration en bonne et due forme : la 2e manche de Shiffrin en vidéo 02:19

F1 - Grand Prix d'Abu Dhabi : Déjà sacré champion du monde, Lewis Hamilton (Mercedes) a superbement bouclé la saison 2019 en s'imposant au terme de la dernière course devant Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari).

Basket - Jeep Elite : Onzième victoire en onze matches de Championnat de France pour l'ASVEL, toujours leader après son large succès à domicile face au Portel (94-69).

Hand - Ligue des champions : Après plus de cinq ans d'invincibilité à domicile (41 matches de C1), le PSG s'est incliné dans sa salle de Coubertin face au FC Barcelone (32-35).

Le tweet grande première

La joueuse de tennis allemande Andrea Petkovic, ex-n°9 mondiale, a effectué ses grands débuts en tant que présentatrice télé dimanche sur la ZDF allemande.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Impérial sur les skis, Boe a (déjà) mis tout le monde d'accord : le résumé de sa victoire 02:59

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ballon d'Or : Qui pour succéder à Modric ?

Le nom du Ballon d'Or 2019 sera dévoilé ce lundi soir en direct du théâtre du Châtelet à Paris. Deux grands favoris pour succéder au Croate Luka Modric, sacré l'an dernier : l'Argentin du Barça Leo Messi, déjà couronné à cinq reprises par le passé (2009, 2010, 2011, 2012 et 2015) et le défenseur néerlandais de Liverpool Virgil van Dijk.

Vidéo - Vous avez voté, et votre Ballon d'Or est… 01:26

En attendant les résultats de la plus grande récompense individuelle du football mondial, retour sur la première consécration de Leo Messi, vainqueur de son premier Ballon d'Or il y a tout juste dix ans (2009).

Vidéo - Un chef d'oeuvre inattendu : voici le "plus beau but" de la carrière de Messi 02:09

2. Football - Ligue 2 : Caen - Nancy pour lancer le 17e épisode

Les rencontres s'enchaînent en L2. Deux jours après la 16e journée, place à la 17e avec, lundi soir, un premier match Caen (14e) - Nancy (8e) pour lancer les hostilités (20h45). Mardi, le leader lorientais se déplace à Orléans.