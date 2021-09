Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : L'OL et Monaco se lancent, l'OM gâche

2. Football - Qualif. Coupe du monde 2022 - Messi et Neymar convoqués le jour de PSG-Angers ?

Ce jeudi soir, tard, la Conmebol (la confédération sud-américaine de football) a officialisé les dates pour les prochains matches de qualification à la Coupe du monde 2022. Trois sont prévus, un le 7 octobre, un autre le 10 et un autre le 14, et donc le 15 en France avec le décalage horaire. Problème, ce vendredi 15 octobre le PSG doit recevoir Angers dans le cadre de 10e journée de Ligue 1. Paris devra donc faire sans Lionel Messi, Neymar ou encore Angel Di Maria . Et ce sera la même chose tout le weekend pour les équipes qui ont des internationaux sud-américains. Incroyable.

3. Handball - Ligue des champions : Le PSG démarre sa campagne par une grosse désillusion

Le Paris Saint-Germain a perdu son premier match de Ligue des champions en Hongrie contre le Telekom Veszprém jeudi, sur le score de 34 - 31, dans un match qui semblait pourtant à sa portée. L'équipe parisienne avait pourtant rejoint les vestiaires avec un avantage de quatre buts (17-13). Mais quelques échecs parisiens, le gardien Rodrigo Corrales et Yahia Omar (10/13) ont permis à Veszprém de recoller puis de prendre un avantage définitif.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Liga : Le conseil d'administration du FC Barcelone a approuvé un budget de 765 millions d'euros pour la saison 2021-2022. Jeudi, il a également approuvé "la clôture de l'exercice pour la saison 2020/21, avec une perte de 481 millions d'euros".

Football américain - NFL : La Washington Football Team s'est offert un succès à suspense la nuit dernière en battant les New York Giants sur un field goal à la dernière seconde (30-29).

Rugby - Pro D2 : Aurillac a décroché vendredi sa première victoire de la saison en championnat Pro D2 en dominant Grenoble (21-16).

Le tweet de la dernière chance ?

La vidéo de rattrapage

Mardi, Cristiano Ronaldo a connu une soirée peu banale. Elle avait démarré avec cette scène surréaliste où il se trouve au chevet d'une stadière qu'il vient de blesser pendant son échauffement. Le Portugais lui a fait une promesse... et l'a tenue.

Un K.-O. puis un cadeau : ce que Cristiano Ronaldo a dit à la stadière qu'il a assommée

Le (premier) podcast du jour

C'est vendredi et c'est donc jour de Stream Team mais avant de retrouver votre podcast sur l'actualité du football, nous vous offrons cet épisode d'Echange avec Cédric Pioline. Il y est notamment question de l'US Open et de sa finale face à Pete Sampras en 1993.

Ce qu'il ne faut surtout pas rater aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Un derby pour lancer la journée

Strasbourg - Metz n'est pas le match le plus attendu de la saison mais dans le nord-est de la France, le derby fait toujours recette. Ce soir (21h), sur la pelouse de La Meinau, ce sont deux équipes en difficulté après 5 journées qui s'affrontent. Les coéquipiers de Kevin Gameiro n'ont gagné qu'une fois (pour trois défaites) alors que les Messins font partie, avec Brest, Saint-Etienne et Bordeaux, des formations qui n'ont toujours pas décroché de victoire.

2. Football - Qualifications Coupe du monde 2023 : Début de l'aventure pour les Bleues

Cet après-midi, à 17h, l'équipe de France féminine de football lancera sa phase de qualification pour la Coupe du monde 2023 qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avec Wendie Renard, intronisée à nouveau capitaine jeudi, les Bleues défient la Grèce dans un groupe aussi composé du pays de Galles, de la Slovénie, du Kazakhstan et de l'Estonie. Une victoire serait le meilleur moyen de bien lancer l'aventure et ne pas se morfondre dans les remous entre les joueuses et la sélectionneuse, Corinne Diacre.

3. Moto GP - Grand Prix de Saint-Marin : Valentino Rossi chez lui

Ce weekend, Valentino Rossi, l'homme aux 9 titres mondiaux, vivra quelque chose de particulier. Alors qu'il a déjà annoncé sa retraite, le "Docteur" disputera un avant-dernier Grand Prix chez lui. En effet, Rossi vit à seulement quelques kilomètres du circuit de Misano - où une autre course aura lieu fin octobre -, là où il a tant brillé. Les tribunes ne seront pas remplies, jauge oblige, mais on imagine le flot d'émotions qui va le traverser.

Valentino Rossi (Yamaha Petronas SRT) au Grand Prix d'Aragon, le 11 septembre 2021 Crédit: Imago

