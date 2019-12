Ce que vous avec peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ballon d'Or : Messi seul au panthéon

Après 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015, voici donc 2019. Quatre ans après son dernier sacre, Lionel Messi a retrouvé sa place au sommet du football mondial en décrochant un sixième Ballon d'Or, record en la matière. L'Argentin de Barcelone a finalement devancé Virgil Van Dijk (Liverpool), deuxième pour sa première nomination, et son alter-ego Cristiano Ronaldo (Juventus Turin). Le top 5 est complété par deux autres joueurs des Reds, Sadio Mané et Mohamed Salah alors que Kylian Mbappé est le premier Français à la sixième place.

2. Basket – NBA : Gobert dominant mais perdant

Une telle ligne de statistique (27 points, 12 rebonds, 3 contres), c'est une rareté pour Rudy Gobert. Le double meilleur défenseur NBA s'est en plus permis de la réaliser face à Joël Embiid, loin d'être un peinte pour protéger son panier. Oui mais voilà, ce sont bien les Sixers du Camerounais qui se sont imposés (103-94) face au Jazz. Dans les autres matches, Atlanta s'est amusé contre Golden State (104-79) alors que Milwaukee a encore gagné, cette fois face aux Knicks (132-88).

3. Football – Ligue 2 : Caen se relance

Le Stade Malherbe Caen a pris le meilleur sur Nancy (1-0) lundi soir en match avancé de la 17e journée de Ligue 2 grâce à un but de son jeune attaquant de 19 ans, Nicholas Gioacchini. Les Normands sont invaincus depuis la prise de fonction de Pascal Dupraz début octobre.

Football – Ballon d'Or : L'Américaine Megan Rapinoe, victorieuse de la Coupe du monde avec la Team USA en 2019, a été élue Ballon d'Or lundi soir et succède au palmarès à la Norvégienne Ada Hegerberg.

Football – Serie A : Grande surprise du début de saison, Cagliari a poursuivi sa belle aventure lundi avec un incroyable succès 4-3 arraché dans les dernières secondes face à la Sampdoria Gênes, qui lui permet de reprendre place dans le Top 4.

Football - Mercato : Dans un long entretien accordé lundi soir à BeIN Sports, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a indiqué qu'un retour de Karim Benzema dans son club formateur était "possible"

Basketball – NBA : Carmelo Anthony, enrôlé par Portland le 19 novembre après un an sans jouer, a été désigné joueur de la semaine de la conférence Ouest par la Ligue, devançant Luka Doncic, LeBron James ou encore James Harden.

1. Football – Ligue 1 : Duel de haut de tableau et duel d'européens

Vainqueur de ses quatre derniers matches en championnat, l'Olympique de Marseille (2e) tentera de confirmer son excellente forme du moment en défiant Angers (3e) sur sa pelouse ce mardi soir (19h). Le vainqueur de ce choc de haut de tableau confortera sa place sur le podium. Un peu plus tard, L'OL recevra le LOSC dans un duel d'équipes de Ligue des Champions (21h05). Bordeaux défiera Nîmes et Brest affrontera Strasbourg (tous les deux à 19h) avant la suite de cette 16e journée mercredi.

2. Handball – Championnat du monde : L'heure du réveil pour les Bleues ?

Après deux rencontres, les Bleues n’ont toujours pas trouvé le chemin du succès au Japon. Les tenantes du titre affrontent ce mardi l'Australie pour se relancer. Pour éviter une sortie de route dès le premier tour, il faudra évidemment dominer la faible Australie avant deux matches couperets face à l'Allemagne mercredi et au Danemark vendredi.

3. Football – Premier League : City peut revenir sur Leicester

Déjà largué par Liverpool dans la course au titre, (11 points de retard), Manchester City n'est même plus le dauphin des Reds puisque Leicester occupe cette position. En match avancé de la 15e journée, les Citizens se rendent sur la pelouse de Burnley (21h15) et peuvent revenir à hauteur des Foxes qui défieront Watford mercredi.