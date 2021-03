Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Barcelone, la soirée au plus que parfait

C'était une soirée comme le Barça aimerait en vivre toutes les semaines. Le club catalan s'est aisément imposé face à Huesca (4-1) dans le cadre de la 27e journée. Lionel Messi a parfaitement fêté son 767e match record avec les Blaugrana, inscrivant deux buts dont un petit chef d'œuvre pour ouvrir le score. Antoine Griezmann l'a imité. Et les hommes de Ronald Koeman en ont ainsi profité pour se rapprocher à quatre points de l'Atlético de Madrid.

Lionel Messi félicité par ses coéquipiers Crédit: Getty Images

2. Football - Premier League : Liverpool se ressaisit

Les Reds relèvent un peu la tête. Particulièrement décevants en Premier League, où ils avaient cumulé six défaites lors de leurs sept dernières rencontres, les hommes de Jürgen Klopp se sont repris sur la pelouse de Wolverhampton (0-1) lors de la 28e journée. Diogo Jota a marqué l'unique but de la rencontre mais le match a aussi été marqué par la sortie sur civière du portier des Wolves, Rui Patricio, après un choc avec son coéquipier Conor Coady. Liverpool est sixième à cinq points de Chelsea, quatrième.

Rui Patricio touché à la tête lors de Wolves - Liverpool Crédit: Getty Images

3. Basketball - NBA : Les Nets, Giannis et LeBron sur un nuage

C'était la nuit des étoiles en NBA. Auteurs de performances mémorables, Kyrie Irving et James Harden ont encore mené les Brooklyn Nets à la victoire, cette fois-ci en battant les New York Knicks (117-112). Giannis Antetokounmpo a lui compilé son troisième triple-double de suite (31-15-10) lors de la victoire des Milwaukee Bucks contre les Washington Wizards (133-122). LeBron James s'est lui aussi régalé (22-10-11) et a permis aux Lakers de dominer les Warriors (97-128).

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Top 14 : Selon les informations de L'Equipe, Montpellier aurait recensé au total huit cas positifs à la Covid-19 : trois joueurs professionnels et cinq Espoirs.

Le tweet "copie conforme"

Un peu plus de 20 minutes après Lionel Messi, Antoine Griezmann a lui aussi inscrit un superbe but, d'un tir en pleine lucarne.

Le podcast : Violette Dorange dans Ultra Talk

Alors que le Vendée Globe vient tout juste de se terminer, Arnaud Manzanini vous partage le parcours de celle qui va très certainement être la star du prochain en 2024. Première à avoir réalisé des exploits incroyables, Violette Dorange vient d’annoncer son souhait d’être au départ de la prochaine édition du Vendée Globe. Nul doute qu’elle réussira à réunir, fédérer les partenaires autour de son projet.

La vidéo de rattrapage

Invité exceptionnel de Guillaume Di Grazia dans Bistrot Vélo, Pierre Latour donne son sentiment sur les trois monstres que sont Julian Alaphilippe, Wout Van Aert et Mathieu van der Poel. Le coureur de Total Direct Energie voit en eux une source de motivation supplémentaire pour progresser et essayer d'aller les titiller.

Latour sur Alaphilippe, Van Aert et van der Poel : "Face à eux, tu te dis : 'J’ai pas le niveau'"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tirreno-Adriatico : Pogacar sur un fauteuil, Ganna sur un boulevard ?

Suite et fin de la course des deux mers. Sur l'ultime contre-la-montre disputé à San Benedetto del Tronto, le leader du général Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) n'a pas à craindre pour son avance (1'15) sur Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Le spécialiste de la disciplne Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), lui, est le grand favori du jour. A suivre sur l'application Eurosport.

Du petit frère de Mbappé à Van der Poel : histoire d’une célébration

2. Tennis - ATP Dubai : Gasquet pour enchaîner

Richard Gasquet doit maintenant passer la seconde. Alors qu'il vit un début de saison compliqué, le Français a retrouvé un peu de confiance en expédiant Marco Cecchinato lors du premier tour. La marche sera beaucoup plus haute ce mardi face à Hubert Hurkacz, 35e joueur mondial. Le tournoi est à suivre sur Eurosport.

3. Football - Ligue des champions : Le Real Madrid et Manchester City au rendez-vous des quarts ?

Ils ont assuré l'essentiel à l'aller, vont-ils confirmer au retour ? Le Real Madrid, vainqueur sur la pelouse de l'Atalanta (0-1) il y a trois semaines, et Manchester City, qui avait dominé le Borussia Mönchengladbach (0-2) en Hongrie, ont l'avantage et n'ont plus qu'à confirmer ce mardi soir (21h00).

Chocs à volonté et calendrier à rallonge : tout comprendre sur la révolution C1 en 2024

