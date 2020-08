Rien de telle que la tradition. Celle qui force Lionel Messi à briller quand son Barça est en danger. Celle de Mercedes à tout rafler en piste ou de nos Français à dominer la MotoGP. Mais parfois, la tradition se fait dans la disruption comme ce choix de la Juve d’installer Andrea Pirlo sur son banc. Voici l’actu sur un plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des champions : Messi qualifie le Barça

Un homme en mission. Très affuté, Lionel Messi a guidé le Barça face au Napoli (3-1) pour rallier, non sans difficulté, les quarts de finale. Malgré un football balbutiant et un plan de jeu minimaliste, les Blaugrana s’avancent vers un quart explosif face au Bayern Munich. A priori, aucune chance. Mais avec Messi…

Lionel Messi Crédit: Eurosport

2. Football – Ligue des champions : Impressionnant Bayern

La machine bavaroise est relancée. Un mois après l’arrêt de la Bundesliga, le Bayern Munich n’a pas eu l’air de souffrir samedi, corrigeant une équipe de Chelsea dépassée (4-1). Auteur d’un doublé et de deux passes décisives, Robert Lewandowski s’avance sûr de son fait vers ce Final 8. S’il fallait choisir un favori au Portugal, on ne serait pas loin de miser sur le Bayern.

Robert Lewandowski Crédit: Getty Images

3. Football – Serie A : Pirlo nouvel entraîneur de la Juve

Surprise à la Juventus où le club turinois a décidé d’un changement radical sur son banc de touche : Andrea Pirlo, ancienne gloire du club, est devenu samedi l’entraîneur de la Juve, en lieu et place de Maurizio Sarri. A 41 ans, il s’agit de sa première expérience de coach. Et pas n’importe laquelle.

Andrea Agnelli et Andrea Pirlo Crédit: Getty Images

4. Basketball – NBA : "Magic" Doncic et TJ Warren mettent les cadors à terre

Luka Doncic, prodigieux avec Dallas avec 36 pts, 19 passes et 14 rebonds, et TJ Warren, intenable avec Indiana, ont été les bourreaux des Bucks (136-132) et des Lakers dans le money-time (116-111), samedi en NBA où les fins de matches ont aussi souri aux Clippers et Nuggets, vainqueurs de Portland et Utah.

On a aussi retenu pour vous

Tennis – US Open : Serena Williams se prépare malgré les récents forfaits de plusieurs joueurs en raison de la pandémie de coronavirus, a-t-elle annoncé samedi, après une longue période où elle a vécu "un peu recluse".

Tennis – WTA Palerme : La Française Fiona Ferro et l'Estonienne Anett Kontaveit s'affronteront en finale du tournoi de Palerme dimanche après leur victoire respective contre l’Italienne Camila Giorgi (2-6, 6-2, 7-5) et Petra Martic (6-2, 6-4).

Golf – Championnat PGA : Le légendaire Tiger Woods attendra vraisemblablement pour décrocher son 16e titre du Grand Chelem, qui aurait aussi été son 5e au Championnat PGA: son troisième tour s'est soldé par quatre bogeys et deux birdies (+2) l'ayant relégué à la 59e place, samedi.

Football – Mercato : Le Benfica Lisbonne souhaite recruter l'Uruguayen Edinson Cavani, a affirmé samedi Jorge Jesus, le nouvel entraîneur du club vice-champion du Portugal. "Le président est en train de tout faire pour que cela se concrétise", a déclaré Jesus dans un entretien à la chaîne de télévision du Benfica, tout en reconnaissant que le transfert de l'attaquant de 33 ans n'était "pas facile financièrement".

Le tweet qui résume les 8es de finale

Le programme sur Eurosport

La vidéo de rattrapage

Et maintenant ? Sans Marco Verratti et Kylian Mbappé au coup d’envoi, comment le PSG peut-il jouer ?

Ce qu’il ne faut pas manquer aujourd’hui

1. Formule 1 – Grand Prix du 70e anniversaire : Bottas pour relancer (un peu) le suspense ?

Pour Mercedes, cette saison 2020 s’apparente à une partie de plaisir. Mais au championnat du monde des pilotes, si Lewis Hamilton fait cavalier seul en tête du classement, Valtteri Bottas n’a pas dit son dernier mot. Le Finlandais, qui partira de la pole ce dimanche (15h10), peut relancer quelque peu l’intérêt du championnat. Enfin, on l’espère.

Valtteri Bottas (Mercedes) lors des essais du Grand Prix du 70e anniveraire, le 8 août 2020 Crédit: Getty Images

2. MotoGP – Grand Prix de République Tchèque : Zarco et Quartararo aux avant-postes

Incroyable mais vrai : ce dimanche, la première ligne sera 100% française avec un Johann Zarco revenu d’entre les morts, ou presque, pour arracher cette pole. Mais le pilote Ducati Avintia devra résister aux attaques probables de son compatriote Fabio Quartararo. Du grand show en perspective (14h). Qu’on espère terminer par un cocorico.

