La bombe Messi agite le monde du football depuis mardi soir et s'il veut quitter Barcelone, l'Argentin saurait déjà où il veut jouer la saison prochaine. Lui devrait rester aux Bucks, Giannis Antetokounmpo a été élu défenseur de l'année en NBA. Ce mercredi, ce sera la piste aux étoiles avec les championnats d'Europe de cyclisme et une demie de Ligue des champions entre le PSG et l'OL.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Transferts : Messi veut quitter le Barça et a choisi sa destination

Liga Messi sur le départ : un drame en 4 actes IL Y A 10 HEURES

Et si Lionel Messi quittait Barcelone ? Voilà la question que l'on se posait il y a encore 24 heures. Depuis mardi soir, et les informations du média argentin, Tyc Sports, confirmées des sources espagnoles, l'interrogation serait plutôt : quand la Pulga va-t-il partir de son club de toujours ? Le divorce serait consommé et le joueur l'aurait signifié à ces dirigeants. Messi veut partir libre en activant une clause de son contrat que ses dirigeants estiment caduques depuis deux mois. Tremblement de terre sur fond de bataille juridique à prévoir. Selon Marcelo Bechler, qui avait annoncé Neymar au PSG, Messi voudrait jouer à Manchester City la saison prochaine. Mercredi Mercato reviendra largement sur cette actualité.

2. Tennis - Cincinnati : Djokovic et Tsitsipas avancent, Murray à la porte

Vainqueur probant d'Alexander Zverev au deuxième tour, Andy Murray n'a pas passé l'obstacle Milos Raonic, au troisième. Le Britannique a été sèchement battu en deux manches (6-2, 6-2). Novak Djokovic (N.1) s'est lui facilement imposé devant Tennys Sandgren (6-2, 6-4) et Stefanos Tsitsipas (N.4) en a fait de même sur John Isner (N.16) en deux sets, là aussi (7-6, 7-6).

3. Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo élu défenseur de l'année

Giannis Antetokounmpo a été désigné meilleur défenseur de la saison NBA, privant le Français Rudy Gobert d'une troisième distinction d'affilée. Le Grec grand artisan de l'excellente saison régulière des Bucks, a largement devancé aux suffrages l'ailier des Lakers Anthony Davis, 2e, et le pivot français du Utah Jazz. Favori pour conserver son titre de MVP de la saison, il pourrait surtout être le troisième joueur de l'histoire à cumuler cette distinction et celle de défenseur de l'année lors de la même saison, comme Michael Jordan et Hakeem Olajuwon, avant lui.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - WTA Cincinnati - Serena Williams (9e mondiale), qui a mené un set à zéro et 5-3, s'est subitement effondrée et a été éliminée en 8es par Maria Sakkari 5-7, 7-6 (7/5), 6-1.

Basket - NBA : Les Los Angeles Clippers ont repris la main dans la série face à Dallas (3-2) après une large victoire cette nuit (154-111). Jamaal Murray (42 pts) a lui permis à Denver, vainqueur 117-107, de revenir à une victoire de Utah (3-2).

Basket - NBA : Damian Lillard souffre d'une entorse au genou droit et ne disputera pas le match 5 de la série face aux Lakers mercredi. Mené 3-1, Portland est au bord de l'élimination.

Football - MLS : L'Impact Montréal de Thierry Henry, a repris le cours de la saison régulière de la Ligue nord-américaine par une victoire (2-0) aux dépens des Vancouver Whitecaps, mardi pour la 8e journée.

Formule 1 : L'écurie Renault a "demandé le retrait de ses appels sur les décisions des commissaires concernant les écopes de freins" de son adversaire Racing Point, a-t-elle annoncé dans un communiqué mardi.

Football - Ligue des champions (F) : Wolfsburg a dominé mardi le FC Barcelone 1-0 pour se qualifier en finale de Ligue des champions. Les Allemand y retrouveront l'Olympique Lyonnais ou le Paris Saint-Germain.

Le tweet qui y croit

Chambly n'est d'ailleurs pas le seul club français à souhaiter attirer Lionel Messi.

Le podcast à déguster

Pour beaucoup d'observateurs, c'est lui qui incarne la suite du leadership mondial après les trois monstres, alors qu'il n'a que 20 ans : Félix Auger-Aliassime s'est confié à Antoine Benneteau dans un nouveau numéro d'Echange.

Ce que vous ne manquerez pas aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions (F) : Le PSG pour une nouvelle finale ou l'OL en habitué ?

Après le Paris Saint-Germain chez les messieurs, il y aura un autre club français en finale de Ligue des champions. Le PSG, encore lui, et l'Olympique Lyonnais s'affrontent en demi-finale chez les femmes ce mercredi soir (20h). Pour les Parisiennes, une qualification serait synonyme d'exploit et de troisième finale de C1, après celles perdues en 2015 et 2017. En cas de succès, l'OL se qualifierait lui pour sa cinquième finale consécutive.

2. Cyclisme - Championnat d'Europe : A qui le maillot étoilé ?

Après le sacre de Stefan Küng sur le contre-la-montre, place à l'épreuve en ligne aux Championnats d'Europe, disputés à Plouay. Jusqu'ici, le maillot étoilé s'est toujours offert à un sprinteur (Sagan, Kristoff, Trentin, Viviani) mais la donne pourrait changer sur l'exigeant parcours breton. Les Français auront une carte à jouer avec notamment Benoît Cosnefroy mais aussi Arnaud Démare. Attention cependant à Mathieu van der Poel, Greg Van Avermaet ou encore Ivan Garcia Cortina.

3. Tennis - Masters 1000 Cincinnati : Place aux quarts de finale

Pas de choc au plus haut niveau ce mercredi à Cincinnati mais des cadors au rendez-vous. Daniil Medvedev (N.8) ouvrira le bal contre Roberto Bautista Agut (N.8) dès 19h avant que Novak Djokovic (N.1) et Jan-Lennard Struff entrent en piste. Stefanos Tsitsipas (N.4) défiera lui Reilly Opelka et Milos Raonic sera opposé, dans la nuit, à Filip Krajinovic.

