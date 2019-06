Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Roland-Garros : Khachanov et Anisimova montent en grade

Karen Khachanov va découvrir les quarts de finale en Grand Chelem. Le Russe de 23 ans, tête de série N.10 du tournoi, s’est imposé lundi soir en huitièmes de finale de Roland-Garros face à Juan Martin del Potro (N.8). Il a triomphé en quatre manches dans le dernier match de la journée (7-5, 6-3, 3-6, 6-3), à 21h42, évitant de peu le couperet nocturne. L’Autrichien Dominic Thiem (N.4), tombeur plus tôt du Français Gaël Monfils (N.12), se dresse maintenant sur sa route (tableau du simple masculin).

Dans le tableau féminin, la jeune Américaine Amanda Anisimova (17 ans) a été la dernière à se qualifier pour le grand 8, à l’issue de son succès 6-3, 6-0 face à l’Espagnole Aliona Bolsova. Huitième de finaliste du dernier Open d’Australie, Anisimova tient déjà son meilleur résultat en Grand Chelem avec cette qualification en quart de finale. Elle y affrontera la tenante du titre et tête de série N.3 du tournoi, la Roumaine Simona Halep, impériale face à la Polonaise Iga Swiatek (18 ans) : 6-1, 6-0.

Vidéo - Quart de finale à 17 ans pour Anisimova : "Cela n’est pas une surprise" 01:54

2. Football – Match amical (Espoirs) : Les Bleuets renouent avec le succès

Voilà une victoire qui peut faire du bien. L’équipe de France Espoirs s’est imposée lundi soir au Mans face à son homologue belge, 3-0, en match de préparation à l’Euro de leur catégorie. A moins de deux semaines de la compétition (16-30 juin), les Bleuets ont stoppé à cinq leur série de matches sans succès, grâce à un doublé de Jeff Reine-Adelaïde et à un but d’Houssem Aouar. Mardi prochain en Autriche, ils auront une dernière occasion d'accumuler de la confiance et des repères avant le rendez-vous continental.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball – Pro A : Un pas de plus vers la finale pour Monaco, qui a remporté le deuxième match de sa demie, lundi soir face à Dijon (84-75). Les Monégasques mènent 2-0 dans cette série disputée au meilleur des cinq matches. Ils n’ont donc plus qu’une victoire à décrocher pour se qualifier. Prochaine rencontre jeudi sur le parquet dijonnais.

Football – Equipe de France : Pas de (gros) bobo pour Kylian Mbappé. Le staff tricolore a indiqué lundi qu’il souffrait d’une "entorse bénigne de la cheville gauche", consécutive à un choc survenu dimanche en amical contre la Bolivie. Ainsi, "sa présence en Turquie (samedi, en match de qualif’ pour l’Euro 2020) n'est pas remise en cause."

Basketball – NBA : Les Warriors ont publié lundi soir un rapport médical concernant Klay Thompson et Kevon Looney, respectivement touchés aux ischio-jambiers et sur le haut du corps lors du deuxième match des Finales NBA, gagné par Golden State dimanche (1-1). Thompson est incertain pour la troisième rencontre, face aux Raptors, mercredi soir à Oakland. Looney est quant à lui forfait pour une durée indéterminée. Les champions en titre espèrent toujours récupérer Kevin Durant, blessé à un mollet durant la campagne de playoffs.

Football – Ligue 1 : Nouveau rachat de l’OGC Nice en vue ? Selon des informations de Nice-Matin et de RMC Sport, la plus grosse fortune britannique, Jim Ratcliffe, est sur le point de racheter le club niçois, qui l’a été par des investisseurs chinois et américains il y a trois ans seulement. Le montant de la vente pourrait dépasser les 100 millions d’euros.

Football : Les avocats de la femme qui accuse Neymar de viol ont rompu avec leur cliente en raison de contradictions dans ses déclarations, selon la chaîne de télévision Globo, qui a communiqué cette information lundi soir. Pour plus de détails.

Athlétime – Réunion de Prague : Le Français Jimmy Vicaut a terminé 2e sur 100m à Prague, ce lundi, pour sa rentrée. Auteur d’un chrono de 10"07, il a été devancé par l’Ivoirien Arthur Cissé (10"01). Dans les rangs tricolores, on note également la 3e place de Mouhamadou Fall sur la ligne droite (10"23) et la victoire d’Axel Chapelle à la perche (5,60m).

Jeux olympiques : Le gouvernement allemand exclut une candidature de Berlin pour l'organisation des JO de 2036, cent ans après l'édition organisée par la capitale allemande et utilisée par Adolf Hitler à des fins de propagande. Le ministre de l'Intérieur, également chargé des Sports, Horst Seehofer, a qualifié cette candidature d'"impensable" dans des propos rapportés par le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Tennis : Andy Murray, opéré (pour la deuxième fois) de la hanche en janvier, va faire son retour à la compétition au tournoi du Queen's, où il jouera en double, ont annoncé lundi soir les organisateurs de l'épreuve. Le Britannique craignait de devoir mettre un terme à sa carrière à cause de ce problème récurrent.

Le tweet bûcheron

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Van Dijk, Sissoko, Tadic... Notre équipe-type de la Ligue des champions 01:55

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis – Roland-Garros : Du lourd… si le temps le permet

C’est parti pour les premiers quarts de finale à Roland, à partir de 14h. Sur le Central, l’Américaine Sloane Stephens affrontera d’abord la Britannique Johanna Konta, avant que le Japonais Kei Nishikori ne s’attaque à la montagne Rafael Nadal. L’Espagnol, double tenant du titre et onze fois sacré Porte d’Auteuil, ne lui avait concédé que 8 jeux en 2013, lors de leur seul duel dans le Grand Chelem parisien.

Comme en 2015, le duel 100% suisse entre Stan Wawrinka et Roger Federer se déroulera sur le Lenglen, où la Tchèque Marketa Vondrousova et la Croate Petra Martic doivent ensuite se rencontrer. Le tout si le ciel se montre suffisamment clément. Météo-France annonce en effet des risques d’averses, voire d’orages, pour ce mardi après-midi.

Vidéo - Wawrinka ou Federer ? "Tous les voyants sont au vert… pour Roger !" 02:31

2. Football – Coupe du monde U20 : Les Français aux portes du grand 8

Objectif quart. Les derniers huitièmes de finale du Mondial U20 (23 mai-15 juin) se tiennent ce mardi. L’équipe de France, sortie première du groupe E avec trois victoires en trois matches, est opposée aux Etats-Unis, à partir de 17h30 à Bydgoszcz en Pologne. Le gagnant de cette rencontre affrontera ce samedi l’Equateur, tombeur lundi de l’Uruguay (3-1).

3. Rugby – Championnat du monde U20 : La France remet son titre en jeu

En rugby aussi, place au Mondial U20. La compétition débute ce mardi, en Argentine (4-22 juin), à 15h30 (heure française). L’équipe de France, tenante du titre, entre en lice à 20h30, face aux Fidji. Parmi les 28 joueurs retenus, 8 des Bleuets sacrés l’an passé candidatent au doublé, dont Louis Carbonel, qui figure également dans la liste des 65 joueurs présélectionnés pour la "grande" Coupe du monde (20 septembre-2 novembre, au Japon).