Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters Miami : Tsitsipas ne résiste pas à la sensation Hurkacz

Hubert Hurkacz continue de surprendre en Floride. Après avoir fait tomber Milos Raonic et Denis Shapovalov lors des tours précédents, le Polonais a fait chuter Stefanos Tsitsipas , 5e au classement ATP, en quart de finale. Le 37e mondial a vraiment réalisé un tour de force car il a surmonté la perte du premier set (2-6) pour remporter les deux suivants, 6-3, 6-4.

Omnisport Merci Grizou, le crash Medvedev, Harden : L'actu sur un plateau HIER À 05:04

Pour la première fois à ce stade de l'épreuve pour sa deuxième participation, il jouera ce vendredi pour une place en finale contre le Russe Andrey Rublev qui a sorti l'Américain Sebastian Korda , 7-5, 7-6.

Andrey Rublev au Masters de Miami 2021 Crédit: Getty Images

2. Basketball - NBA : Aldridge réussit sa première, Young décisif

Les Brooklyn Nets ont sèchement battu les Charlotte Hornets (111-89) pour la première de LaMarcus Aldridge sous les couleurs de la franchise, cette nuit. Trae Young s’est lui illustré en inscrivant 21 de ses 28 points en fin de partie pour permettre aux Hawks de prendre le dessus sur les Spurs (134-129). Belle victoire également des Nuggets contre les Clippers (101-94).

3. Handball - Ligue des champions : Le PSG a un pied en quart

Il faudrait un cataclysme pour que les Parisiens ne voient pas les quarts de finale. Jeudi soir, le club de la capitale est allé surclasser Celje (24-37) en Slovénie, en 8e de finale aller. Rappelons que s'il passe, le PSG rencontrera les Allemands de Kiel, champion en titre, ou les Hongrois de Szeged.

Plus spectaculaire encore, les Hongrois de Veszprem, finaliste en 2015, 2016 et 2019 et protagoniste de six des sept derniers Final Four, ont déferlé sur le Vardar (27-41), à Skopje.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - ATP 500 Rio : Le principal tournoi d'Amérique du Sud, a été annulé en raison de l'aggravation de la pandémie au Brésil.

Football - Ligue des champions féminine : Le Bayern Munich s'est qualifié pour les demi-finales en s'imposant sur la pelouse des Suédoises du FC Rosengård (0-1). L'équipe allemande avait déjà remporté le match aller (3-0).

Serie A : Le défenseur de la Juventus, Leonardo Bonucci, a été testé positif au coronavirus, à peine revenu du rassemblement de la sélection italienne dont plusieurs membres de l'encadrement avaient été testés positifs mercredi.

Golf - Open du Texas : Le Colombien Camilo Villegas, grâce à neuf birdies contre un seul bogey, a pris les commandes du tournoi PGA, au terme du premier tour disputé à San Antonio.

Baseball - MLB : L'affiche prévue entre les Washington Nationals et les New York Mets, en ouverture de la saison jeudi soir au Nationals Park, a été reportée en raison du coronavirus.

La vidéo de rattrapage

Icardi décevant, Pochettino a déjà les yeux rivés sur un autre chasseur de buts

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. MotoGP - Grand Prix de Doha : Zarco encore plus vite ?

Il n'y avait pas eu de Grand Prix du Qatar en catégorie reine l'an dernier, et cette année c'est double ration. Une semaine après l'ouverture du championnat, le circuit qatarien propose un deuxième acte. Premiers essais à 18h pour Johan Zarco (Dacati Pramac), auteur d'un record de vitesse à 362,4 km/h sur cette piste, et Fabio Quartararo (Yamaha Factory), respectivement 2e et 5e dimanche dernier.

2. Tennis - Masters Miami : Qui en finale ?

Rendez-vous à 19h00 pour la première demi-finale Roberto Bautista - Jannick Sinner, suivie de Hubert Hurkacz - Andrey Rublev à 1h00.

Tennis Miami | Demi-finale 19:00-21:00

3. Rugby - Coupes d'Europe : Périlleux voyages pour Toulon et La Rochelle

Une semaine après la fin du tournoi des 6 Nations, les clubs français enchaînent avec les 8e de finale qui débutent ce soir par des déplacements périlleux pour Toulon (18h30) et La Rochelle (20h), respectivement face au Leinster et à Gloucester.

En Challenge européen, Montpellier reçoit les Glasgow Warriors à 21h00.

Omnisport Lewandowski, Big Three à la retraite, Hamilton et Bleus : l’actu sur un plateau 31/03/2021 À 05:05