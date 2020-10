Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Qualifications Euro Espoirs 2021 - Gouiri et Ikoné mènent les Bleus

Football Les Bleuets suivent les pas des grands et restent en course pour l'Euro espoirs IL Y A 9 HEURES

Ce match face au Liechtenstein était très important dans l'optique de la qualification à l'Euro 2021, les Bleuets l'ont négocié à la perfection (5-0). Sur la pelouse de Strasbourg, Sylvain Ripoll, le sélectionneur, a pu voir à l'oeuvre un grand Amine Gouiri, deux buts et autant de passes décisives, et un Jonathan Ikoné omniprésent, auteur d'un but et de deux passes décisives. Les Bleuets sont revenus à hauteur de la Suisse au classement du groupe B.

2. Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : Messi offre la victoire à l'Argentine

C'est parti pour les qualifications de la Coupe du monde 2022 dans la zone AmSud. Dans une Bombonera vide pour cause de Covid-19, c'est Lionel Messi qui a donné l'avantage aux siens dès la 13e minute sur penalty face à l'Equateur. L'unique but de la rencontre finalement et une victoire courte mais précieuse pour l'Albiceleste qui engrange ses trois premiers points (1-0). Messi et les siens enchaîneront mardi par un déplacement toujours périlleux à La Paz, en Bolivie.

3. Tennis - Roland-Garros : Kenin-Swiatek, l'affiche de la finale dames

Le Top 5 des demies dames : en puissance ou en toucher, Swiatek et Kenin avaient réponse à tout

On a aussi retenu pour vous

Football - Matches amicaux : À trois jours d’un choc contre la Belgique en Ligue des Nations, l’Angleterre, largement remaniée, s’est facilement imposée contre le pays de Galles (3-0).

Football - Barrages Euro 2021 : Islande-Hongrie, Irlande du Nord-Slovaquie, Serbie-Ecosse et Géorgie-Macédoine du Nord : voici les quatre affiches des barrages d'accession à l'Euro 2021.

Cyclisme - Tour d'Italie : Deux sprints, deux victoires, Arnaud Démare règne en maître sur le Giro. Jeudi, le Français a livré une démonstration. Et en plus, il savait à l'avance qu'il allait gagner.

Arnaud Démare à l'arrivée de la 6e étape du Tour d'Italie 2020 Crédit: Getty Images

Football américain - NFL : Les Bears de Chicago ont dominé les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady la nuit dernière (20-19). Le quarterback star s'est fait remarquer en fin de match, pensant que son équipe jouait sa troisième tentative alors qu'elle en était déjà à sa quatrième, synonyme de perte de balle.

Football américain - NFL : Les matches New England-Denver et Tennessee-Buffalo, initialement prévus dimanche, ont été reportés respectivement à lundi et mardi, à cause de nouveaux cas positifs de coronavirus au sein des Patriots et des Titans.

Le tweet qui doit faire peur au Heat

LeBron James dans un match de Playoffs avec l'occasion de clore la série, c'est 17 victoires en 18 matches. Le match 5 a lieu la nuit prochaine, les Lakers sont à un succès du titre NBA.

La vidéo de rattrapage

Mercato Buzz : Kondogbia, Niang et Mitroglou ont (encore) des envies d'ailleurs

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Roland-Garros : Nadal-Schwartzman, Djokovic-Tsitsipas, plateau royal pour les demi-finales

Le vendredi des demi-finales messieurs à Roland-Garros est toujours un jour à part. Quatre gladiateurs sont invités à entrer dans l'arène dès 14h50. Rafael Nadal et Diego Schwartzman d'abord dans une revanche de la demi-finale de Rome remportée par l'Argentin. Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas ensuite. Logique respectée et affrontement au sommet dimanche entre les numéros un et deux mondiaux en vue ou énorme surprise ?

2. Formule 1 - Grand Prix de l'Eifel : Un Schumacher dans une voiture

Les premiers essais libres du Grand de l'Eifel ne seront pas anodins ce vendredi matin. Huit ans après la dernière course de son père, Mick Schumacher va monter dans une Formule 1, une Alfa Romeo en l'occurrence. Possible champion du monde de F2 cette année, probable pilote dans l'élite mondiale l'an prochain, le fils de Michael va marcher sur les traces du septuple champion du monde.

Mick Schumacher dans une F1 : "Jusqu’ici c’était en photo, maintenant c’est pour le chrono !"

3. Moto GP - Grand Prix de France : Fabio Quartararo peut conforter sa place de leader

Vainqueur il y a deux semaines du Grand Prix de Catalogne, Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha SRT) a récupéré la tête du classement du championnat du monde, huit points devant Joan Mir (Team Suzuki). Chez lui, le Français peut enfoncer le clou, sa Yamaha se comporte habituellement très bien sur le circuit Bugatti.

